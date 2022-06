Resumen Semanal | Promesas, preparativos y huelgas a las puertas de la semana grande de Granada

El nerviosismo empieza a notarse en el ambiente, se avecina una semana clave para Granada y Andalucía. Con el ansiado Corpus y, quizás, las no tan deseadas elecciones al Parlamento de Andalucía a la vuelta de la esquina, la semana en la provincia ha estado marcada por las promesas y los preparativos. Este sábado 11 de junio, Granada dará el pistoletazo de salida a sus días grandes con el encendido de la portada del ferial que este año brillará, junto con todas las calles del recinto ferial y del centro, con más de 1.200.000 puntos de luz led. En estas últimas horas previas a la gran fiesta ya se están dando los últimos retoques para que todo esté listo para recibir a los cientos de granadinos que llevan dos años esperando su gran fiesta. De hecho, ya se conocen todas las actividades que se podrán realizar durante la semana y el mapa con las casetas que habrá instaladas, siento en total 75, la cifra más alta de la última década.

En la otra cara de la moneda, los preparativos se centran en la recta final de la campaña por la presidencia a la Junta de Andalucía. Como es habitual, los candidatos en los días previos a las elecciones sacan toda su artillería a base de propuestas. En GranadaDigital se ha iniciado un serial de entrevistas con los cabezas de lista de cada partido por Granada. Noel López, candidato del PSOE, ha sido el primero en pasar por la redacción del periódico líder nativo digital. Los siguientes serán, según este orden: Concha Insúa, de Ciudadanos; Marifrán Carazo, del PP; Ana Villaverde, de Adelante Andalucía, y Alejandra Durán, de Por Andalucía.

Con el primer debate entre los seis candidatos a gobernar en Andalucía ya celebrado, es hora de convencer al 30% de indecisos que dan las encuestas con las mejores propuestas. Feijoó visitó Granada, en concreto la sede de Covirán, junto a Marifrán Carazo, la cabeza de lista del PP. En su aparición, el presidente del Partido Popular abogó por que "nadie altere lo conseguido" en la comunidad autónoma. Ante la posible victoria de los populares en las elecciones, el PSOE y Juan Espadas han contraatacado con la promesa de crear 100.000 empleos en los próximos cuatro años. Por su parte, partidos como Por Andalucía y Andaluces Levantaos apuestan por políticas sociales y centran sus propuestas en firmar un pacto andaluz contra la violencia machista o la creación de residencias públicas para la tercera edad gestionadas por el SAS.

Paralelamente al Corpus y las elecciones, las posibles huelgas de basura y transportes mantienen a la ciudad en vilo, más aun con estos dos acontecimientos tan relevantes a punto de comenzar. Los acuerdos entre las partes parecen más lejanos de lo que parecía, por lo que se mantienen, por el momento, los paros de 24 horas convocados por el comité de empresa de Alsa para los días 10,15 y 17 de junio, estos últimos, miércoles y viernes de Corpus. Por otro lado, los trabajadores de Inagra tampoco han acercado posturas con la dirección de la empresa y se mantiene la huelga de basuras convocada para el 13 de junio, lunes de Corpus.

Las quejas también afloran esta semana desde el barrio de San Idelfonso. Okupas, fiestas y vandalismo son algunos de los problemas con los que deben lidiar por su propia cuenta los vecinos de este barrio, situaciones que les han hecho decir basta. Lejos de celebraciones, elecciones o quejas, los últimos días en la provincia han estado marcados por los sucesos. El pasado martes, un nuevo incendio forestal hizo saltar las alarmas en Ugíjar, un fuego que tardó en extinguirse dos días. Los terremotos también volvieron a sacudir a los granadinos con un sismo de 2’1 grados de magnitud y con epicentro en la Zubia. Temblores que llegaron a notarse en la capital. Por otro lado, los accidentes de tráfico también han vuelto a ser protagonistas con una mujer y tres niños heridos en Chauchina por una colisión entre un camión y un turismo, mientras que un coche con ocho ocupantes se despeñó en Vélez de Benaudalla tras saltarse un control.

En deportes, la semana ha estado marcada por las quejas de los aficionados rojiblancos y los primeros pasos de los proyectos deportivos de cara a la próxima temporada. Con la salida de Patricia Rodríguez y Pep Boada del Granada CF y la llegada de Nicolás Rodríguez y Alfredo García Amado, los granadinistas siguen pidiendo responsabilidades y movimientos en la directiva del club. Algo más de 50 aficionados se concentraron en la Plaza del Carmen para pedir la dimisión de Sophia Yang y de Sergio García Sampedro, director del área de Negocio de la entidad. Mientras los rojiblancos piden un proyecto digno que los regrese a la Primera División, la entidad granadina trata de dibujar el boceto de su próximo equipo que, ahora sí con seguridad, estará dirigido por Aitor Karanka.

Algo más tranquilos están en el Covirán Granada. Casi un mes después del ascenso a la ACB, los rojinegros ya empiezan a mover fichas para confeccionar su plantilla de cara a la próxima temporada. Aun no se conocen incorporaciones, pero sí salidas. El primero en abandonar el conjunto granadino ha sido Edu Gatell que, tras un año y medio en Granada, no acompañará al plantel rojinegro en su camino por la ACB. Lejos de Granada, la actualidad deportiva, aunque ya es algo habitual, pasa por Rafa Nadal y su triunfo en la final de Roland Garros consiguiendo así su título número 22 en París.

En el apartado cultural, con la llegada del calor empieza a plagarse de eventos y conciertos la agenda musical. Rocknrolla ha preparado su 'Talentos Rocknrolla', un evento que ofrecerá ocho actuaciones repartidas hasta el 24 de junio y donde contarán con artistas locales y diversos estilos. Quien también empieza a calentar motores es el Festival de Música y Danza de Granada, más conocido como FEX, que dará su pistoletazo de salida el próximo lunes 13 de junio y que llevará el Centenario del Concurso de Cante Jondo a 14 municipios de Granada y los ocho distritos de la capital. Unos empiezan y otros acaban, como es el caso del Milnoff que cerró el pasado 4 de junio la tercera edición de su festival