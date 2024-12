España, Portugal y Marruecos se llevan el Mundial de Fútbol de 2030

España, Portugal y Marruecos organizarán oficialmente el Mundial de Fútbol del año 2030, el del centenario del torneo, tras recibir este miércoles el respaldo unánime durante la votación celebrada durante el Congreso Extraordinario de la FIFA.

Las tres partes principales de la candidatura vieron desde sus países esta decisión, con la española celebrándolo en un acto en la Ciudad del Fútbol con la presencia de Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deportes, Víctor Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Fernando Molinero, director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y Vicente del Bosque, presidente de la Comisión de Representación, Normalización y Supervisión de la RFEF, entre otros.

Esta decisión abre una nueva etapa en un proyecto que nació hace más de tres años, impulsada por los dos países ibéricos y que ha ido sumando y restando apoyos durante este tiempo. Con la entrada y salida de Ucrania, la adhesión de Marruecos y la aparición de tres países sudamericanos, Argentina, Uruguay y Paraguay, que, junto a Chile, habían lanzado también una candidatura que finalmente fue descartada. Ahora, los tres primeros acogerán cada uno un partido para homenajear a la primera edición del torneo, que se jugó en 1930 en el país uruguayo, con el primero en el Centenario de Montevideo.

"Este es un proyecto de tres países, tres grandes naciones que tanto comparten y que ahora tienen una gran aventura común por delante con este torneo que aspiran a organizar juntos", afirmó María Ángeles García Chaves, presidenta de la Comisión Gestora de la Real Federación FEF, durante la presentación de la candidatura previa de la votación.

Con mención especial a SM el Rey Felipe VI, la dirigente dio las gracias a todos los que se han implicado en esta candidatura, que muestra el gran deseo de España de "ser nuevamente organizadores de una Copa del Mundo, la máxima competición futbolística del planeta", tras la de 1982.

"Este Mundial de 2030 unirá a varias generaciones, quienes recordaban el de 1982 y los millones de españoles y españolas que no lo vivimos. Es un punto de encuentro entre países, continentes y generaciones. Y dentro de España, permitirá unir comunidades y regiones porque todo el país podrá vivir de cerca su emoción, sea como sede, lugar de entrenamiento y de concentración de las diferentes selecciones. Tenemos por delante seis años de mucho trabajo, pero contamos con el compromiso, con la profesionalidad y con la enorme voluntad de todo un país", concluyó.

Por su parte, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos, expresó su "gratitud por haber hecho posible este momento de felicidad compartida y sumamente valioso en muchos sentidos". "Primero, por su representatividad universal pocas veces vista en otros ámbitos. Les agradezco la confianza que han depositado en mi país y en Portugal y España", señaló.

El dirigente agradeció "la visión ilustrada" de Mohamed VI, "que contribuirá no sólo a que la organización sea un éxito" sino también a que "se haga realidad que el deporte en general y el fútbol en particular son una palanca para el desarrollo socioeconómico y humano". "Esta candidatura tripartita pasará a la historia y no en vano", remarcó, detallando que esta Copa del Mundo se organizará "simultáneamente en África, cuna de la Humanidad, y en el viejo continente de Europa".

Finalmente, Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa, no escondió que durante dos años han pasado "por una época muy intensa", pero que estaban "orgullosos" de haber asumido "este desafío". "Marruecos, Portugal y España presentan una candidatura muy diversa, multicultural e intercontinental", manifestó el mandatario, que dejó claro la importancia del "legado" y en "invertir para tener un impacto soical".

"El fútbol tiene que mantener su esencia y adaptarse también a los nuevos tiempos y a los cambios que traen. Esperamos que el Mundial de 2030 se recuerde como un gran logro, que sirva para celebrar también su Centenario, pero al mismo tiempo sirva para introducir las innovaciones necesarias mirando hacia el futuro", agregó.

También participaron representantes de los tres países que acogerán partidos en Sudamérica, donde "el fútbol se vive con muchísima pasión", según indicó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que remarcó que Uruguay, Argentina y Paraguay estaban "listos" para hacer el Mundial y "unir tres continentes".

Marruecos, rival por la final

Bajo el lema 'Yalla Vamos', los evaluadores ya dieron una nota muy alta a esta candidatura en su último, 4,2 sobre 5, la mayor de la historia para un proyecto donde España, organizadora del Mundial de 1982 y que perdió contra Rusia la edición de 2018, cuenta con un total de once estadios, con la incógnita de si se podrá reenganchar Mestalla (Valencia).

Santiago Bernabéu y Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, Spotify Camp Nou y el RCDE Stadium, en Barcelona, San Mamés (Bilbao), La Cartuja (Sevilla), Reale Arena (San Sebastián), Estadio de Gran Canaria (Las Palmas), La Rosaleda (Málaga), La Nueva Romareda (Zaragoza) y el ABANCA Riazor (A Coruña) son los seleccionados.

Dos de ellos, los remodelados y modernos del Real Madrid y del FC Barcelona, optan a ser el escenario de la final, otro de los puntos que ha marcado estos meses por la pujanza de Marruecos con su futuro Gran Estadio Hassan II en Casablanca. De hecho, estos tres recintos, que también podría albergar el choque inaugural, sacaron la máxima puntuación (4,3) en el informe.

El país norteafricano acogerá un Mundial por primera vez y como segundo de África en hacerlo tras el histórico de Sudáfrica en 2010 y tendrá seis sedes. Antes, ya había sido candidato en solitario para celebrar el de 2026, cayendo claramente ante el proyecto conjunto de Estados Unidos, Canadá y México. Portugal, que nunca ha tenido una Copa del Mundo, pero sí una Eurocopa (2004), tendrá únicamente tres, dos en Lisboa (Da Luz y el José Alvalade) y Do Dragao en Oporto.