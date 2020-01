Se despiden las lluvias esta semana en Granada

Granada encara la última semana de noviembre con temperaturas bajas. Si bien los cielos serán nubosos en estos días, no se esperan precipitaciones ningún día.

El lunes 27 de enero se espera el cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de niebla tanto por la mañana hasta las seis y por la noche, a partir de las 18:00 horas. No se esperan precipitaciones ni tormentas. Las temperaturas mínimas sin cambios se situarán en los dos grados, y las máximas en ligero o moderado ascenso.

La situación no cambia el martes, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas al final. No se esperan precipitaciones ni tormentas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso hasta los 3º C, y máximas también en ligero o moderado ascenso hasta los 17ºC.

El miércoles 29 de enero la situación del cielo sigue sin cambiar y permanecerá nublado la mayor parte del tiempo, no ocurre lo mismo con las temperaturas, sufren un ascenso más notable, las mínimas se situarán en los seis grados, mientras que las máximas alcanzarán hasta los 19ºC.

El tiempo se mantiene sin cambios hasta el viernes, cielo nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones ni tormentas y las temperaturas se mantienen estables.