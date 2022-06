Rocknrolla celebra la llegada del verano con una ola de talento

El verano todavía no ha llegado en el calendario, pero el calor ya se hace notar. En el pub Rocknrolla saben de primera mano que la llegada del tiempo estival es sinónimo de buscar planes, y la música en directo siempre es una opción atractiva. Este jueves arranca 'Talentos Rocknrolla', un evento que ofrecerá ocho actuaciones repartidas hasta el 24 de junio. La cita contará con artistas locales y diversos estilos. La apertura de puertas para las actuaciones será siempre a las 21:30 horas. Esta será la segunda edición del concurso, que ya en 2019 tuvo una gran aceptación.

Los encargados de levantar el telón este jueves serán BlackBird, banda granadina de hard rock sinfónico, y Zoolook, un grupo más enfocado al rock eléctronico. El viernes llegará el turno de Doble Fondo, banda nacida en la década de 90 que ahora celebra su resurgir, y Anima Aeterna, que harán vibrar al público con su metal melódico. La primera triple sesión de 'Talentos Rocknrolla' será este sábado. The John Cleve Project, Gato Negro y Mentiras Rodríguez ofrecerán distintos estilos en una noche cargada de ritmo.

El jueves 16 de junio arrancará la segunda jornada de actuaciones con Amokafre, Dark Libra y Suxio. Rocknrolla no aflojará el ritmo de cara al viernes 17, ya que se dará otra triple sesión de música granadina en directo con La Mula Joe, Closing Heearth y Dirty Feet. El sábado 18 tocarán en el local underground Elliot y Noray, un grupo que apuesta por un rock energético y elegante a partes iguales.

Premio para las tres mejores bandas

El jueves 23 llegará el turno de unos falsos desconocidos. A Band With No Name compartirá cartel con Arena Polar y Sunset Boulevard en una nueva cita íntegramente granadina. El viernes 24 se hará efectivo aquello de 'todo lo bueno se acaba', pero lo hará por todo lo alto con Frederick Montana y el dúo de ZUM. La ciudadanía tiene en este nuevo evento la oportunidad de conocer todo el arte emergente que puede ofrecer el rock granadino.

El primer premio del concurso es una actuación en el festival Lanjarock y una grabación de un EP. El segundo es una tarjeta regalo de 500 euros de 'Jam Instrumentos Musicales', y el tercero otra tarjeta de 250 euros. Desde el pub destacan que ya en 2019 "pudimos comprobar el buen material que hay en esta ciudad". En Rocknrolla esperan repetir éxito para seguir dando oportunidades al talento granadino.