Que no cunda el pánico, todavía estás a tiempo de poder cumplir con un calendario de adviento antes de Navidad. Se trata de la marca de belleza Maybelline New York que ha lanzado su calendario de adviento de 12 días con sus productos más emblemáticos. Este cofre ofrece 12 productos - 12 días - para probar los productos más significativos y lucir los mejores 'looks' para las fiestas que se acercan.

Este set de maquillaje se encuentra en promoción ahora mismo en diferentes tiendas. Tiene un descuento del 32% por lo que de 60 euros, se encuentra actualmente a 40,94 euros. El producto ya se encuentra fuera de servicio en la plataforma de compra digital, Amazon.

El calendario ofrece todo lo necesario para un maquillaje completo para esta Navidad. Dentro de él se encuentra máscara de pestañas (en formato mini y otro en formato normal), un eyeliner, un lápiz de cejas, colorete, un mini primer, pintalabios y un bálsamo labial, entre otros. En este cofre de maquillaje se encuentran tres de sus productos más vendidos por la marca de cosméticos, Maybelline New York, según Cosmopolitan. El corrector facial de Maybelline, el pintalabios SuperStay Matte Ink y el rímel Lash Sensational Sky High.