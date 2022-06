Noel López (PSOE): "Nuestro reto es reducir a la mitad la tasa de paro en Andalucía"

Faltan once días para las elecciones andaluzas y los candidatos de los diferentes partidos políticos se encuentran en plena vorágine de una campaña en la que buscan captar el voto de los ciudadanos andaluces y, especialmente, convencer al 30% del electorado que, según las encuestas, aún se encuentra indeciso. La cita a las urnas el 19J provoca que se pongan encima de la mesa las propuestas en los temas más candentes: sanidad, educación, dependencia, cultura, infraestructuras, ciencia e innovación, gestión de la economía... Las áreas que están en juego en estos comicios son muchas y variadas. GranadaDigital inicia desde este martes una serie de entrevistas con los cabezas de lista por Granada de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 19 de junio. Por la redacción del periódico líder nativo digital pasarán, por este orden, Noel López, del PSOE; Concha Insúa, de Ciudadanos; Marifrán Carazo, del PP; Ana Villaverde, de Adelante Andalucía, y Alejandra Durán, de Por Andalucía. Aún no ha confirmado si asistirá la 'número uno' de Vox en la provincia, y también candidata a la Junta, Macarena Olona.

El cabeza de lista por Granada del Partido Socialista Obrero Español, Noel López, abre esta ronda de entrevistas que, además de poder leerse en nuestra web, también podrá escucharse de forma íntegra en formato podcast aquí.

Noel López, quien es también alcalde de Maracena, aunque tendrá que abandonar este cargo si sale elegido parlamentario andaluz, fue nombrado recientemente secretario de Organización del PSOE de Andalucía en la ejecutiva encabeza por el candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas.

Pregunta. ¿Cómo está llevando estos días de campaña?

R. Evidentemente, ilusionado. Y, sobre todo, alegre. Más si cabe después de ver el debate de ayer [el lunes para el lector], en el que se evidenció claramente la propuesta que defienden los socialistas y nuestro candidato, Juan Espadas.

P. El Ayuntamiento de Maracena va a quedar en segundo plano en el momento en el que sea elegido. ¿Cómo calificaría estos 15 años de gestión?

R. El Ayuntamiento de Maracena siempre está en mi corazón y en mi cabeza, pero ahora mismo hay unas prioridades que afrontar. Y es que esta campaña que afecta también a los maraceneros, al igual que a los granadinos, de una manera contundente y con responsabilidad. Si tuviera que valorar la etapa del Partido Socialista a lo largo de estas cuatro últimas elecciones en Maracena, creo que la puedo valorar de forma muy muy positiva por el apoyo que hemos recibido por parte de la ciudadanía.

P. Ahora da un salto en su carrera política e imagino que a nivel personal esto le generará una ilusión, ¿no?

R. Más que en mi carrera política, en mi nueva responsabilidad política. Es obvio que me genera ilusión, pero también incertidumbre, porque es un cambio de territorio, de provincia. Ya no solo se limita uno a Granada, sino a las ocho provincias. Es Andalucía, un territorio muy grande, pero tengo la ilusión de representar a mi provincia, la de Granada, con la que me siento claramente identificado.

P. Ahora mismo las encuestas no les dan como ganadores en estas elecciones. ¿Qué va a pasar de aquí al 19 de junio para que intenten dar la vuelta a esas encuestas?

R. No creo realmente en las encuestas porque a los granadinos, y a los andaluces en general, cuando se les pregunta, evidencian un descontento generalizado por las políticas que está llevando a cabo Moreno Bonilla y la Junta de Andalucía. La encuesta que a mí me vale es la del día 19 de junio y estoy convencido de que se van a llenar de votos del Partido Socialista.

P. ¿Por qué cree que la gente tiene que votar al Partido Socialista en Granada?

R. Hay una cuestión muy clara. Hay que analizar de forma racional y contundente esta legislatura de Moreno Bonilla y el Partido Popular, donde se ha visto el retraso y, sobre todo, la parálisis que ha conllevado la provincia de Granada y Andalucía. Tenemos que elegir entre derechos o derechas y, sin duda alguna, el Partido Socialista es el que representa a los demócratas, a aquella gente que cree en la igualdad y la diversidad y somos los que podemos gestionar los recursos públicos. Por eso yo no solo pido el voto, sino también el compromiso con el Partido Socialista. Y lo que es más importante, con esta tierra: con Granada y Andalucía.

P. ¿Cuáles son los puntos más destacados del programa del PSOE para mejorar la vida de los andaluces?

R. Por desgracia, el Partido Popular ha desmantelado los servicios públicos de Andalucía. Tenemos que recuperar la inercia y la calidad de la gestión de los servicios públicos. Me refiero fundamentalmente a sanidad, educación o dependencia. Hay que decir que aquí, en Granada, han eliminado en torno a 150 aulas. Por tanto, como entenderá, la educación no ha mejorado. Han despedido a personal docente. Si luego hablamos en el ámbito sanitario, son 1.600 sanitarios los que ha despedido el gobierno de Moreno Bonilla en Granada. Y 8.000 en Andalucía. Hay que llevar a cabo una política de potenciar y capacitar los servicios públicos con inversión y creyendo claramente en el personal que lleva a cabo esos servicios públicos.

P. Y desde su punto de vista, ¿cuáles son las carencias principales que presenta Granada tras estos cuatro años de gobierno del Partido Popular?

R. Como he dicho anteriormente, los servicios públicos hay que reforzarlos para que sean de calidad y gratuitos. El Partido Popular, y sobre todo la extrema derecha, han dicho que eso de 'gratuito' es una lacra para la sanidad. Pero, sobre todo, lo que hay son carencias e incumplimientos por parte del Partido Popular que tenemos que solventar. En materia de infraestructuras, tenemos que hablar de los hospitales de Órgiva o Huéscar, cuya puesta en marcha han incumplido. Tenemos que seguir apostando por el Corredor Mediterráneo. O si hablamos de comunicación, tenemos que hablar de la Autovía del Almanzora. Son muchas las infraestructuras que quedan por hacer y muy pocos hechos del Partido Popular. Nunca con tanto se hizo tan poco. No puede ser que el gobierno de Moreno Bonilla tenga un superávit de 1.500 millones cuando hay grandes necesidades en esta provincia y en Andalucía.

P. ¿Y qué podría hacer entonces por Granada un gobierno socialista en San Telmo?

R. Sin duda alguna, llevar a cabo las inversiones necesarias para que Granada aproveche su capacidad y singularidad. Nosotros entendemos que hace falta una apuesta por las infraestructuras, porque son un pilar para el desarrollo turístico de Andalucía. Pero también tenemos que llevar a cabo una mesa provincial de industria. Y debe ser un pacto entre todos los agentes sociales. Recuperar el diálogo social con los sindicatos. Y vertebrar a Granada como una provincia pionera en diferentes ámbitos como la inteligencia artificial o a través del acelerador de partículas de Escúzar. Tenemos muchas posibilidades y circunstancias para mejorar esta provincia que han sido desaprovechadas por el Partido Popular a lo largo de estos cuatro años.

P. Hablemos ahora de propuestas concretas para la provincia de Granada. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para mejorar la Alhambra?

R. Entendemos que la Alhambra es Patrimonio de la Humanidad y, como es obvio, tenemos que potenciarla. Siempre requiriendo que tenga un protagonismo granadino. Que ese turismo que viene y pernocta aquí sea un turismo de calidad que conlleve generación de riqueza para la hostelería y el sector servicios.

P. ¿Y por la estación de esquí de Sierra Nevada?

R. El Partido Popular prometió muchas medidas para Sierra Nevada y no ha hecho absolutamente nada. Somos el sur de Europa y tenemos una estación de esquí de primera calidad a nivel mundial. Hay que potenciarla con recursos, pero desde el diálogo y en colaboración con el Ayuntamiento de Monachil. El desarrollo de Sierra Nevada no solo es el desarrollo de Sierra Nevada, sino también de Monachil, la ciudad de Granada y su Área Metropolitana. Hay que conjugar intereses para que todo el mundo gane.

P. La construcción del teleférico a Sierra Nevada...

R. Es una cuestión que siempre ha generado cierta polémica. Siempre y cuando haya inversiones y se cumpla la legalidad medioambiental, nosotros tendremos a bien cualquier propuesta de inversión privada.

P. Uno de los grandes éxitos de los últimos años en Granada y el Área Metropolitana ha sido la entrada en funcionamiento del Metro. Ahora se está hablando de la ampliación. ¿Desde el PSOE hacia dónde se propone esa ampliación?

R. ¿A qué Metro se refiere usted? ¿En el que no creía el Partido Popular? ¿El que la señora Carazo y, en su momento, Torres Hurtado entendían que era un instrumento maléfico o malo? Yo entiendo que el Metro es una de las joyas que el Partido Socialista tuvo a bien hacer en la provincia de Granada y, en especial, en el Área Metropolitana. Lo que nosotros tenemos que llevar a cabo es la ampliación. No solo en dirección a Churriana o Las Gabias, sino también vertebrando la parte de Huétor Vega a La Zubia. Al igual que Atarfe. Vamos a seguir apostando por el transporte público.

P. La ampliación hasta el aeropuerto es también una de las propuestas que han realizado.

R. Evidentemente. El Metro debe llegar hasta Santa Fe, Chauchina y al aeropuerto. No es solo Granada ciudad. Hay que entender el Área Metropolitana como un núcleo de población y potenciar los servicios.

P. También se habló en su momento de la posibilidad llevar el Metro al centro de Granada.

R. En esa cuestión tiene mucho que decir Paco Cuenca. Ahora mismo estamos centrados en lo que se refiere al Área Metropolitana. Una vez que se avance en esa dirección, podremos estudiar otras posibilidades.

P. Uno de los temas que más preocupa en la provincia de Granada son las conexiones ferroviarias y la cantidad de vuelos que hay en el aeropuerto. ¿Se puede ayudar de alguna forma a una de las grandes carencias que tiene la provincia como son las comunicaciones?

R. Quienes han defendido el transporte y las comunicaciones aéreas, así como el AVE, han sido las administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Por ejemplo, la Diputación de Granada y su presidente Pepe Entrena. En esa defensa nos hemos visto aislados y solos por parte del Partido Popular y la derecha. Siempre que ha habido algún avance ha sido de la mano de gobierno del Partido Socialista. Nuestro compromiso con el AVE y el Aeropuerto Federico García Lorca está más que demostrado y vamos a seguir potenciándolo.

P. Importante también es la conexión ferroviaria a Motril, una reivindicación histórica en Granada. ¿Es realmente posible plantearse un proyecto para conectar Motril con Granada vía tren pese a la gran cantidad de dinero que cuesta?

R. Dentro de nuestras 50 medidas para Granada lo contemplamos porque entendemos que el Puerto de Motril es un referente logístico. Tiene mucho sentido la conexión con Motril. Vamos a seguir peleando por que eso sea una realidad.

P. También está siendo importantísimo para Granada la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, el Parque Metropolitano de Escúzar, la llegada del acelerador de partículas... ¿Cómo se puede potenciar esa apuesta de la provincia de Granada?

R. Apostando por el Parque Tecnológico, por que vengan empresas y por que Granada sea una referencia. El PSOE está no solo peleando, sino demostrando su compromiso, con el presidente de la Diputación o con el alcalde Paco Cuenca, para que Granada sea el referente de la inteligencia artificial.

P. ¿Se va a hacer una apuesta potente por Granada como Capital Europea de la Cultura 2031?

R. Granada es una potencia en cultura y siempre vamos a aspirar a que siga siendo así. Es cierto que nos comparan con otras provincias, pero nuestro patrimonio y capacidad cultural nos hacen ser siempre reivindicativos.

P. Uno de los problemas que tiene Granada es la contaminación. En este sentido, es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son las apuestas por el medio ambiente y la sostenibilidad.

R. Somos conscientes de que se está generando un problema con el medio ambiente y, sobre todo, con la cuestión a la que me ha hecho referencia. Pero no podemos dejar que las administraciones locales sean responsables. Necesitamos una Junta de Andalucía comprometida con el medio ambiente, con las áreas conurbadas y con las áreas metropolitanas. Por eso necesitamos una Delegación de Medio Ambiente que apueste de una forma decidida, y no como lo hace el Partido Popular. Los socialistas no solo vamos a estar ahí, sino que vamos a llevar a cabo las medidas necesarias.

P. Respecto a la generación de empleo, ¿cómo se puede trabajar para conseguir que más andaluces y granadinos tengan un puesto de trabajo?

R. Creemos en los jóvenes y entendemos que tienen que tener su primera oportunidad laboral. De hecho, en nuestro programa así lo recogemos con un Plan de Primera Oportunidad Laboral para aquellos jóvenes que han terminado su formación. Vamos a destinar más de 1.000 millones de euros anuales que, junto a la iniciativa privada, van a sumar más de 2.000 millones para asegurar que los jóvenes tengan esa primera oportunidad laboral. Luego, nuestro reto está en reducir a la mitad la tasa de paro. Queremos hacerlo de la mano de los agentes sociales y los sindicatos, así como estableciendo un plan de empleo que conlleve esa reducción de paro.

P. Por último, tiene libertad absoluta para decir lo que considere a los ciudadanos granadinos que el próximo día 19 de junio van a acudir a las urnas.

R. El día 19 de junio nos jugamos mucho los granadinos y los andaluces porque, sin duda alguna, tenemos que elegir entre derechos y derechas. Tenemos que elegir entre la Granada de la cultura, la libertad, la diversidad, las infraestructuras, la comunicación, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia y el buen funcionamiento de los servicios sociales, o la Granada de un color negro-gris que representan claramente el Partido Popular y Vox. Aquellos hombres y mujeres de la provincia que se consideran demócratas y creen en esa libertad y esa igualdad, sin duda alguna, tienen su opción a la hora de votar en el Partido Socialista Obrero Español.