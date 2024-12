José Ignacio Lapido, María Escarmiento y O'Funk'Illo, estrellas de la agenda cultural

Los granadinos podrán refugiarse de este frío hibernal en las distintas salas de conciertos que prometen no solo diversión, sino también un momento mágico para compartir en familia. En la agenda cultural de esta semana destacan varios espectáculos para todos los gustos: flamenco, rock, pop, un poco de "Funky Andaluz", jazz e incluso un espectáculo que podrán disfrutar los más pequeños, aunque los adultos también, sobre una historia de amor hechizado readaptado a un musical, 'La bella y la bestia'.

María Escarmiento, sala Aliatar (jueves 12 de diciembre - 21:00 horas)

Los granadinos podrán empezar a disfrutar con María Escarmiento, que viene a la ciudad a impresionar a sus fans con sus mejores canciones. María Escarmiento fue conocida tras su pasaje por Operación Triunfo 2018, pero su carrera musical ha tenido también lugar en el otro lado del charco, en Nueva York. Deja la carrera que estaba estudiando y se traslada a la Gran Manzana para estudiar música. Allí forma un grupo llamado 'Brainfreeze' junto a Zoë Brecher y tocan por distintos bares de la ciudad. Fue el 14 de septiembre del 2018 que se dan a conocer la lista de concursantes de Operación Triunfo y María Escarmiento figura en ella. Tras su estancia por el concurso, la artista fue seleccionada como una posible candidata para representar a España en Eurovisión con su canción "Muérdeme", pero finalmente no fue elegida. En su discografía destaca su primer 'single' fuera del concurso "Amargo Amor", disponible en plataformas digitales desde el 9 de julio del 2019. Su obra más reciente, el álbum de seis canciones 'Sensaciones de Calor 2' vio la luz en julio de este mismo año y en él aparecen otros artistas como Fran Laoren o Delgao. La artista estará en la sala Aliatar este jueves a las 21:00 horas

O'FUNK'ILLO, El Tren (viernes 13 de diciembre - 21:00 horas)

"Funky Andaluz Embrutessío", así se define el grupo sevillano O'Funk'illo, que ha soplado este año 25 velas. La banda compuesta por el cantante Andreas Lutz y por el bajista Pepe Bao deleitarán a los granadinos con su arte. En su discografía se encuentran distintos géneros muy variados como metal, flamenco o reggae. En su larga carrera musical, se destaca como obra más reciente la canción "El Tato Bootsy", disponible en plataformas digitales desde el pasado 28 de noviembre. Estarán presentes en la sala El Tren este viernes a las 21:00 horas y la entrada costará 16,50 euros, pero esto no es suficiente para este grupo. Los artistas están de gira por España y prevén acabar el año entre Granada, Barcelona y Cádiz, lugar donde acabarán su gira 2024. Aunque esto no es todo, su página oficial de Facebook anuncia una agenda completa para el siguiente año con conciertos previstos hasta agosto del 2025.

José Ignacio Lapido, Teatro CajaGranada (viernes 13 y sábado 14 de diciembre - 21:00 horas)

El Teatro CajaGranada acoge no una, sino dos veces al artista granadino José Ignacio Lapido. El cantante y guitarrista estará presente en su ciudad natal este viernes y sábado a las 21:00 horas ambos días. La entrada tiene un coste de 24 euros. La trayectoria musical de José Ignacio Lapido cuenta una parte de la historia musical granadina. Se lanza en 1979 tocando en diversas bandas y al año siguiente forma el grupo Aldar. Aunque es más reconocido por formar el mítico grupo 091 junto a Tacho González, J. Antonio García y Antonio Arias. Desde el último disco del grupo publicado en 2019, el artista ha estado alternando su presencia en los escenarios, ya sea solo o acompañado por su banda. El pasado martes, la banda anunciaba su regreso a los estudios y nuevas canciones. Mientras tanto, José Ignacio agota las entradas para su espectáculo de este sábado en el Teatro CajaGranada.

Sebastián De Urquiza, Palacio Santa Paula (sábado 14 de diciembre - 20:30 horas)

El Palacio Santa Paula acogerá este sábado el elegante espectáculo de jazz llevado a cabo por el contrabajo de Sebastián de Urquiza Quastet, la guitarra de Antonio Molina, el saxofón de Carlos Ligero y la batería de Rajiv Jayaweera.

Planta Baja y su variada oferta de conciertos

Directos desde Valladolid, la banda Levitants estará presente este jueves a las 21:00 horas en Planta Baja. La entrada costará 12 euros. La banda se dio a conocer en 2016 por la publicación de su primer EP titulado "Coimbra". Este hizo que se hicieran más conocidos en las redes sociales e incluso que participaran en distintos festivales nacionales. La última obra del grupo "Visionarios" se ha publicado el pasado mes de octubre.

Tan solo un día después, Planta Baja acoge a Los 300 y Akiba a las 21:00 horas. Los 300 es un grupo granadino que se formó en 2013 por Manuel Collados que se encarga de la guitarra, bajo y voz, Zeque Olmo que se ocupa de la batería, percusiones y teclados al igual que Jimi García, el responsable de la trompeta, syntes y pad. En sus producciones predominan los géneros latinos, afrobeat, jazz-funk, la psicodelia y la electrónica orgánica. Su último tema data de agosto de este mismo año llamado "Agua Que Me Quemo (PAUZA Remix)". Vendrán acompañados de Akiba, que se denominan como "un proyecto reciente de formación" que homenajea a referentes del afrobeat como Tony Allen o London Afrobeat Collective, entre muchos. Lo componen seis artistas: Ainara Egea que se ocupa de la guitarra, de la voz y de la percusión. La acompaña Zeque Olmo con la batería, percusión y secuencias. En la parte de coros se encuentran Carlos Ligero, que se encarga también del saxofón y del barítono, Emilio Sanz con su trompeta, Mario Alonso con la guitarra eléctrica y Dani Lévy con el bajo eléctrico.

La entrada será libre este sábado en Planta Baja para rendir homenaje a The Smiths por su 40º aniversario. Para conmemorar el aniversario del debut discográfico de este grupo de Mánchester, Granada les celebra de la mejor manera: mediante un concierto en el que se interpretarán en directo algunos de los clásicos más emblemáticos. En este concierto participan esta selección de grupos granadinos: Amigas!, Dark Libra, Martablosada, Paulina del Carmen, Radio Palmer, Sosoritnem, Tessa Olmos, Virginias y Yaveremos. La entrada será gratis hasta que se complete el aforo.

Para acabar bien la semana, All in mind, Hombreosocerdo y Madrágora estarán presentes el próximo domingo 15 de diciembre a las 17:30 horas en Planta Baja. La entrada costará cuatro euros. All in mind es una banda de metal granadina que lanza su primer álbum en 2021, llamado 'Endless journey' y su última obra, publicada en mayo 2024, 'Now it's in vain'. Por otra parte, vendrán acompañados de Hombreosocerdo, que cuenta en su discografía con dos obras: el más reciente es un álbum publicado en septiembre del 2023 que tiene seis canciones.

Jueves 12 de diciembre

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de hasta 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:30 horas: Gospel Factory. Palacio de Congresos y Exposiciones

21:00 horas: Levitants. Planta Baja. (12 euros)

21:00 horas: Mundo Divino. JJ Taberna

21:00 horas: María Escarmiento. Aliatar

21:00 horas: Bejo. El Tren. (22 euros con afterparty y consumición)

21:00 horas: Orquesta de la Universidad de Granada. Paraninfo del Campus de la Salud

21:30 horas: Guitarmageddon. Lemon Rock. (5 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Piraamid + Ritual Reunion. Rocknrolla. (Entrada libre)

22:00 horas: Velada Flamenca. Liberia Café Pub. (6 euros con consumición)

Viernes 13 de diciembre

18:30 horas: M.I.N.D.S. Lemon Rock. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de hasta 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Obras maestras de la música clásica Candlelight. Basílica de San Juan de Dios. (18/33 euros)

20:00 horas: Pedro Pastor. Granada 10 Teatro Musical. (18 euros)

20:00 horas: Cadenza - The Opera Musical Experience. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:30 horas: Patrimonio Flamenco. Teatro La Chumbera. (13 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de hasta 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: José Ignacio Lapido. Teatro CajaGranada. (24 euros)

21:00 horas: Los 300 + AKIBA. Planta Baja

21:00 horas: Tommy Moore. JJ Taberna

21:00 horas: Vicente Navarro. La Tertulia, Granada. (15 euros)

21:00 horas: O'FUNK'ILLO. El Tren. (16,50 euros)

21:00 horas: Orquesta de Cámara de la Barker College de Sydney. Peña La Platería. (Entrada libre con invitación)

21:00 horas: Standstill. Industrial Copera Revert, La Zubia

21:30 horas: Obras maestras de la música clásica Candlelight. Basílica de San Juan de Dios. (18/33 euros)

22:00 horas: Martita de Graná - ¡Martita sea!. Palacio de Congresos y Exposiciones

22:00 horas: Hot Jam Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Slappy. Rocknrolla. (12 euros)

22:00 horas: Billy's Five. El Acorde, Granada

22:00 horas: Marta B. Losada. Liberia Café Pub. (6 euros con consumición)

23:30 horas: Elegante y Embustero. New Chicago, Granada. (Entrada libre)

Sábado 14 de diciembre

15:00 horas: Daniel De Rojas. La Lolaina, Nigüelas

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de hasta 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

17:00 horas: Gio Vilariño. JJ Taberna. (5 euros)

18:00 horas: Ginger Mate. Lemon Rock. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de hasta 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Borja Niso. Ludovico Dream Experience. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:30 horas: Sebastián de Urquiza Quartet. Palacio Santa Paula

20:30 horas: Patrimonio Flamenco. Teatro La Chumbera. (13 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de hasta 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: José Ignacio Lapido. Teatro CajaGranada. (24 euros)

21:00 horas: Sons of Aguirre + SCILA. El Tren. (18/22 euros)

21:00 horas: D'Baldomeros + Paraíso Seis. JJ Taberna. (8/11 euros)

21:00 horas: Violent Vibrations Krypticy + Radement + Painstorm + Avlak + Pachydermo Scato + Human Horror + Lápida + Pariah. Sala Riff, Armilla. (20/25 euros)

21:00 horas: Homenaje a The Smiths. Planta Baja. (Entrada libre)

22:00 horas: Melodies of Legends: Tributos a Elvis Presley y Paul McCartney. Sala Víbora. (12/15 euros con consumición)

22:00 horas: Frequency + Rivets + No Drop For Us. Rocknrolla. (6/8 euros)

22:00 horas: Pacoenlaluna. El Acorde, Granada. (12 euros)

Domingo 15 de diciembre