La semana que transcurrió entre el 25 y el 31 de diciembre no sólo fue la última de 2023. También es la última al cierre de esta edición con datos actualizados del Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda de Andalucía, una herramienta de la Consejería de Salud que se incardina en la Red de Vigilancia Centinela de Gripe en Atención Primaria. Desde el inicio de la campaña 2023-2024 hasta entonces se analizaron en la comunidad 1.708 muestras centinela para pacientes con infección respiratoria aguda en atención primaria (IRA). Un total de 487 dieron positivo: 175 en coronavirus, 167 por gripe y 145 por virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de la bronquiolitis. Aunque procedían de toda Andalucía, la totalidad de esas muestras se realizó en Granada.

La Red de Vigilancia Centinela de Gripe en Atención Primaria es un protocolo vigente en la comunidad desde la campaña de la gripe 1994-1995, pero que en 2019, con la pandemia, se amplió al coronavirus y desde 2020 al virus sincitial. O dicho de otro modo, a lo que ahora se conoce como 'tipledemia'. Consta de dos estrategias. Por un lado, la que analiza las muestras de Infección Respiratoria Aguda Grave en Atención Primaria (IRAG) y, por otro, la que analiza sólo las de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRA). En la primera participan siete hospitales de la comunidad: los sevillanos Virgen del Rocío y Virgen de la Macarena, el Regional de Málaga y el Virgen de la Victoria en la capital de la Costal del Sol, el Juan Ramón Jiménez de Huelva, el de Jerez y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. La segunda implica a 170 médicos de atención primaria y pediatras de las ocho provincias andaluzas pero a un solo hospital, el Virgen de las Nieves, cuyo laboratorio de virus es el de referencia en virus de toda Andalucía y uno de los más importantes de España en este ámbito.

"Siempre ha sido el de referencia de virus en Andalucía, por eso aquí vienen a rotar de otras provincias", resume María Ángeles Rivera, técnico de Microbiología en el hospital que hace menos de un mes cumplió 70 años desde su inauguración. Con 505,2 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia IRA de Andalucía mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de toda la comunidad. La misma situación se vive en el reto de España. Mientras tanto, en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada no paran de recibir muestras procedentes de las ocho provincias para determinar si son o no positivas. "Y no solamente de virus respiratorios, sino también de otros importados o de transmisión como es el virus del Nilo Occidental, el Zika o el Chikunguña", aclara la microbióloga Sara Sanbonmatsu, quien accede a recorrer con GranadaDigital todos y cada uno de los rincones de este espectacular laboratorio que, por momentos, parece inexpugnable, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Somo referencia de salud pública en Andalucía desde hace ya muchos años porque somos el único laboratorio que tiene cultivo de virus en líneas celulares y también porque hemos participado como laboratorio de referencia en vigilancia centinela de gripe durante muchos años. Tenemos esa tradición de trabajo y esa relación con la Consejería de Salud desde hace muchísimos año y, por tanto, seguimos siendo referencia para el diagnóstico de virus", sintetiza. Sanbonmatsu explica que "durante la pandemia de Covid, el resto de los virus respiratorios prácticamente desapareció". "Aunque buscases gripe y sincitial, solamente había Covid. Poco a poco estamos volviendo otra vez a una normalidad prepandémica y observando, sobre todo, una subida de incidencia de la gripe. Y estamos recuperando los valores más o menos habituales que teníamos antes", apostilla.

De la recepción de las muestras al analizador automatizado

El proceso desde que una muestra 'aterriza' en 'Micro' –como de forma cariñosa se refieren al laboratorio los profesionales que allí trabajan– hasta que se determina si es positiva o no es largo y complejo, aunque con la tecnología actual se puede completar de forma relativamente rápida. En todo momento, la seguridad bacteriológica está garantizada gracias a los estrictos protocolos y complejos sistemas de protección que rigen entre esas cuatro paredes. Empezando por la misma recepción de las muestras de cada paciente, que llegan en un triple contenedor y están a prueba de toda fuga para que ningún microorganismo salga al exterior en caso de derrame. Tras abrir los envases, lo primero que tienen que hacer los profesionales es comprobar que la muestras han entrado con las peticiones que se realizan y cerciorarse de que vienen bien identificadas, así como que el contenedor está en perfecto estado. "A partir de ahí, las etiquetamos con un número de nuestro laboratorio y las introducimos en nuestro sistema de información. Después ya procesamos la muestra con códigos de barras para que haya una trazabilidad completa desde que llega hasta que sale el resultado, y lo procesamos para las peticiones que más tarde nos hace", relata Sanbonmatsu.

Una vez la muestra está bien identificada y etiquetada, se introduce en una cabina de seguridad biológica para abrirla con seguridad y hacer una lisis que permita trabajarla con más seguridad: "En ese buffer de lisis se van a inactivar los posibles patógenos que contenga esa muestra, en este caso respiratoria, y la vamos a procesar para la extracción y purificación del ácido nucleico que, luego, vamos a amplificar y detectar mediante distintas técnicas de PCR". Ese proceso de extracción, purificación y amplificación de los virus –en este caso, gripe A, B VRS y SARS-CoV-2– se realiza en un analizador automatizado cuyo funcionamiento es toda un portento de la ingeniería. Recibe los tubos, los limpia y filtra, los secuencia y da un resultado que se transmite automáticamente al sistema de información del laboratorio. Los técnicos, entonces, validan los resultados revisando que se hayan cumplido todos los parámetros exigidos. Una vez validad el resultado ya estará disponible en la historia clínica del paciente.

El laboratorio P3, un búnker de seguridad en el corazón de Granada

Pero antes de llegar a la máquina, los profesionales manejan la muestra en la cabina de seguridad con el objeto de hacer el proceso de lisis anteriormente descrito. En virus, estas cabinas suelen ser de nivel de protección 2 sobre una escala de 4. El laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves cuenta con una cámara de nivel 3, cuyos protocolos de entrada y salida bien podrían figurar en un guion de Misión: Imposible. Es la única de Andalucía y en toda España sólo un laboratorio animal de Algete, en Madrid, la supera, llegando al nivel 4. En este búnker situado en el corazón de Granada ninguna puerta se puede abrir hasta que se cierra otra y el sistema de ventilación redistribuye la presión, de forma que siempre sea negativa. Pocas veces se utiliza en condiciones de máxima seguridad, pero una de ellas fue en los momentos iniciales de la pandemia. Evitar que un ántrax, una muestra de ébola o las del propio coronavirus se propaguen es su finalidad.

En la sala principal se trabaja absolutamente aislado. Tanto que hay una ventana y un intercomunicador para que desde fuera se pueda tener la seguridad de que quien está allí dentro se encuentra bien en todo momento. El laboratorio de nivel 3 consta de cuatro estancias. Una primera en la que el técnico se quita la ropa y se pone todos los equipos de protección desechables, que incluyen camisón, gorro, bolsas para los pies y, por supuesto, guantes y mascarilla. Cuando ha completado este proceso, y hasta que el barómetro determina que la presión está nuevamente compensada, ya puede pasar a una sala intermedia que ejerce de esclusa. Desde ahí se puede acceder por una puerta a una ducha especial para casos extremos de contaminación y por otra a la sala de trabajo, cuya presión diferencial siempre es negativa. "La característica principal de este laboratorio es que su sistema de ventilación siempre es absorbente, hacia el interior, nunca hacia afuera", aclara José María Navarro, director del laboratorio de Microbiología.

En la sala principal de este laboratorio P3 hay el mismo instrumental y todos los aparatos necesarios para la lisis que en el resto de Microbiología, pero ya bajo condiciones de máximo aislamiento y seguridad. Si el técnico que está trabajando dentro requiriera de algo más, ese objeto sólo podrá entrar a través de una pequeña esclusa que también tiene varias divisiones para su despresurización. Y hasta existe un limpiador de ojos con agua a presión para casos de emergencia. Todas las precauciones son pocas cuando se trata de evitar que un virus potencialmente contagioso salga al exterior. "Hay un sistema de presiones diferenciales. En caso de accidente, derrame o fuga de patógeno especialmente peligroso, se evita que todo lo que se trabaja en la cámara principal del P3 salga al exterior. De esta manera, siempre hay una presión negativa en el interior de la cámara. Se trabaja con un equipo de protección individual específico y es personal entrenado el que la utiliza. Y esto nos da la seguridad de que cualquier microorganismo o patógeno que se trabaja allí pueda salir al exterior", reitera Sanbonmatsu.

De Granada a España, Europa y el mundo

Todas las muestras centinela de Andalucía llegan al Virgen de las Nieves. En la vigilancia centinela lo que se hace es un muestreo de toda la población andaluza, de manera que, en los centros de salud de toda Andalucía seleccionados, se les toma una muestra a los cinco primeros pacientes de la semana que llegan con sospechas de infección respiratoria aguda de origen vírico. "Esa muestra nos la envían a nosotros. Una vez que llegan a este laboratorio, realizamos todo el procedimiento que hemos explicado anteriormente de recepcionarlas, comprobarlas, lisarlas, extraer el ácido nucleico y realizar la PCR para el diagnóstico", concluye la microbióloga.

Además del muestreo IRA e IRAG, el laboratorio del Virgen de las Nieves también permite llevar a cabo "una caracterización virológica más de subtipo, de variantes". Tal y como explica la profesional sanitaria, "se hace una secuenciación para ver si es más o menos parecida a la que contiene la vacuna o si tiene alguna mutación que pudiera hacerla más transmisible o peligrosa. En muchas ocasiones también hacemos cultivo de virus en líneas celulares para poder rescatar cepas y hacer estudios antigénicos, cuya información luego vamos a transmitir a la Consejería de Salud, a su vez al Centro Nacional de Microbiología, al ECDC en Europa y a la OMS, con el objetivo de que puedan tomar decisiones a la hora de elaborar vacunas para la temporada siguiente". De Granada al mundo.