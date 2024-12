Netflix estrena este jueves el documental de los hermanos Williams

Racismo, migración, identidad, superación y familia se dan la mano para mostrar en la pequeña pantalla la realidad de los hermanos Williams. Netflix estrenará este jueves 12 de diciembre el documental protagonizado por los jugadores del Atlhetic de Bilbao. Una producción dirigida por Raúl de la Fuente, ganados de tres premios Goya y que espera estar entre las nominadas a Mejor Película Documental en la próxima edición de los Premios Goya, es decir, la que se celebrará en Granada.

"Somos vascos, negros y africanos. Somos… Los Williams". Con esta introducción, el espectador se adentra en una historia en la que se comprueba que el "racismo sí tiene mucho que ver con la clase social". En este sentido, los propios protagonistas comentan en el documental que "si eres negro, eres negro. No importa. Es como Dios nos creó y me encanta. He conocido el odio y el racismo en el fútbol, expresa Iñaki, mientras que el menor de los hermanos, Nico, hace hincapié en recordar que "la gente de fuera no viene a hacer ningún mal, vienen a buscarse el pan y un futuro mejor".

Junto a los hermanos Iñaki y Nico Williams intervienen, entre otros, su familia, encabezada por George Williams, el abuelo, un venerable anciano de 90 años que falleció durante el rodaje del documental y que es el vínculo con el origen de esta historia. Su madre, María Comfort Arthuer; su padre, Félix Williams; y Patricia Morales (esposa de Iñaki Williams). Además, los niños pescadores del lago Volta (Ghana); Félix Tainta (representante de los hermanos Williams); las selecciones española y ghanesa; la hinchada del Athletic Club de Bilbao; y los amigos de los hermanos Williams.

El Rodaje

El rodaje de Los Williams arrancó en el Mundial de Qatar y se ha desarrollado durante 16 semanas por tres continentes: Europa - España (Bilbao, Pamplona, Madrid, Sevilla)- y Alemania (Berlín); África (Ghana y Angola) y Asia (Qatar).

A través de todo el archivo personal y familiar de los hermanos Williams, video llamadas y audios que se envían entre Iñaki, Nico y su madre, a través de sus propios móviles, recreaciones evocadoras e íntimas para narrar secuencias importantes del pasado de la historia, y entrevistas a la familia Williams (padres, abuelos, primos, tíos), amigos de la infancia y afición en Qatar, Ghana y Pamplona, el documental narra el mundial de Qatar, los partidos en San Mamés y los entrenamientos en Lezama, y la vida de los hermanos Williams.