Mónica García, ministra de Sanidad, en 'Salud a todo Twitch': "Se está intentando de manera programada deteriorar la EASP"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido este miércoles la invitada de excepción en 'Salud a todo Twitch'. El programa conducido por Joan Carles March ha cerrado su 2024 con una extensa entrevista a la responsable para conocer los planes de futuro del ministerio y el trabajo abordado desde que arrancó la legislatura del Gobierno actual. La responsable ha departido con el investigador sobre temas de interés como la Atención Primaria, las listas de espera o problemas de salud pública como el tabaco, la salud sexual o el alcohol en menores de edad. Además, ha mostrado su pesar por la situación que atraviesa la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Mónica García ha definido como "intenso" el primer año al frente del Ministerio de Sanidad, en el que ha recalcado el cuidado de los "pilares del Sistema Nacional de Salud" para reforzar al mismo tras las "mellas" sufridas en los últimos años y la apertura de "cajones" para tratar temas como el plan contra el tabaco para "ampliar los espacios libres de humo". "Hay un montón de elementos que para nosotros son nucleares y los hemos intentado impulsar durante este año. Esperemos que el año que viene recojamos todo este esfuerzo", ha expresado.

Un consenso deseado que no llega siempre

Preguntada por la convivencia con gobiernos autonómicos gobernados por otros partidos, la anestesióloga ha abogado por la descentralización y se ha mostrado en contra de "disputas partidistas que ponen en riesgo la salud de la gente". "Cuando estaba en el hospital siempre decía 'cómo es posible que lleguemos siempre tarde'", ha señalado García en referencia al trabajo que se debe acometer cada año con la epidemia de la gripe. Dentro de esta cuestión, ha apuntado algunas diferencias con el PP.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, órgano que busca ese deseado consenso, ha alcanzado acuerdos en apartados como el tabaquismo, pero no lo ha logrado en el plan contra la gripe. "En el plano técnico se trabaja muy bien con las comunidades. El malentendido plano político está interviniendo en decisiones técnicas, científicas o de prevención", ha manifestado la ministra.

Tabaco, alcohol y salud sexual

La sanitaria ha empleado el "sentido común" como argumento para la regulación del tabaco, que supone unas "50.000 muertes anuales". Además, ha asegurado que esta lucha está "asumida por la sociedad". La Ley de Alcohol y Menores busca esta misma línea e incluso hay voces que han apuntado más allá de los menores, según ha apuntado García, que ha puesto sobre la mesa los "mitos" o "banalizaciones" existentes alrededor del alcohol. "Hay gente que quiere que esto no sea el centro del ocio juvenil", ha aseverado.

Una de las próximas iniciativas del Gobierno en el ámbito de la salud sexual será el reparto de preservativos de forma gratuita para la población juvenil. Así lo ha indicado la ministra en 'Salud a todo Twitch'. Las bajas tasas del uso de esta prevención se ha convertido en un "problema de salud pública", algo que también tiene detrás una "banalización" de lo que suponen las enfermedades de transmisión sexual.

"Se está intentando deteriorar de manera programada la EASP"

Joan Carles March ha preguntado a Mónica García sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública y esta ha expresado "mucha tristeza y frustración" por "como se está intentando de manera programada deteriorar la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es un referente". "Vamos a ver como podemos ayudar a la Escuela Andaluz de Salud Pública a salir de este bache en el que la han metido", ha apostillado. La mandataria ha defendido la labor de este ámbito para hacer frente a problemáticas como una pandemia, pues ella misma vivió desde un hospital la dura etapa del coronavirus. "No nos puede volver a pillar de sorpresa", ha declarado.

La conversación ha tornado posteriormente a las listas de espera, cuya regulación es "obsoleta y opaca" para García, pues su regulación es del año 2003. La máxima responsable del Ministerio de Sanidad ha recalcado que no se debe competir ni hacer clasificaciones de estas cifras. "Me da un poco de vergüenza cuando una comunidad sale y dice 'somos la que menos'", ha criticado. Además, ha señalado la importancia de contar con una trazabilidad de las listas para una mayor transparencia.

Problemas de la Atención Primaria

En este programa de 'Salud a todo Twitch' no podía faltar un diálogo sobre Atención Primaria, un tema fundamental en sus contenidos. Mónica García ha lamentado que "es un pilar que no brilla". "Los problemas que arrastra son multifactoriales, multisectoriales y multidisciplinares", ha desgranado la sanitaria, que ha puesto el foco también en el exceso de burocracia existente. "No hay nada más personalizado que la Atención Primaria. Es una inteligencia artificial andante", ha ejemplificado. En su defensa de lo público, ha dejado claro que es más completo que cualquier seguro privado, pero que se debe reforzar y proteger.

La ministra ha afirmado que el nuevo plan de Atención Primaria es "ambicioso", pero ha admitido que "requiere de muchos elementos para que vuelva a estar en la posición que debería estar siempre". Por otro lado, ha incidido en la importancia de "retener el talento" para no perder profesionales sanitarios bien formados. "Hay que empezar por ahí porque sino da igual que formemos 2.000 médicos de Atención Primaria. No podemos precarizar", ha agregado.

Respecto a la relación con la industria farmacéutica, Mónica García ha hecho hincapié en garantizar "el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad del sistema". Dentro de esta petición, ha explicado que "no podemos romper el cesto de los huevos de oro de la investigación" con "cada pequeño avance".

Con la salud mental más presente que nunca, el Ministerio de Sanidad ha apostado por ella como un "eje". "Es una de las grandes olvidadas por el sistema sanitario", ha lamentado la mandataria, conocedora de las carencias existentes y los problemas como el aumento del consumo de fármacos. Además, ha establecido la relación de esta problemática con la del acceso a la vivienda y todo lo que implica para la ciudadanía. Para la ministra, es clave tener en cuenta "determinantes" como este.