Rafa Nadal reina de nuevo en París para ganar su decimocuarto título de Roland Garros

Rafa Nadal ha conquistado este domingo su decimocuarto título de Roland Garros al vencer en la final del segundo 'Grand Slam' de la temporada al noruego Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), un entorchado que le confirma como el rey de París y que le afianza como el tenista masculino con más 'grandes' de la historia, con 22.

La combinación que nunca falla: Nadal, junio y la Philippe Chatrier. En la pista principal del torneo parisino, donde nunca ha perdido una final, el balear ha vuelto a hacer historia, en esta ocasión ante uno de los alumnos más aventajados de su Academia, que se enfrentaba a su primer final de un 'Grand Slam'.

Su inexperiencia le pasó factura ante un rival superlativo, capaz de todo y más en París. Ni la enfermedad degenerativa en su pie izquierdo, que ha amenazado incluso con poner fin a su carrera, ni las bajas expectativas de muchos tras su ausencia por lesión durante varias semanas han desarmado su idilio con la arcilla francesa.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022