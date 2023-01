23 retos para la Granada de 2023

El 2022 ya es pasado. Como cada 1 de enero, el mundo saluda la llegada de un nuevo año en el que se repite la manida letanía de los propósitos que nunca se cumplen. La lista de tareas para Granada en 2023 es amplia. Lo propio de un territorio con su población y características. Ante la imposibilidad de abarcarlas todas, las hemos resumido en un número tan significativo como trascendental es para la capital y el resto de municipios el año que comienza. Estos son los 23 retos que afronta la provincia de Granada en 2023.

Cortes de luz en la zona Norte

Y lo primero es la emergencia social. Por encima de candidaturas, sueños en clave deportiva o infraestructuras está la dignidad de los vecinos de la zona Norte. Son más de diez años aguantando los reiterados cortes del suministro eléctrico. En 2022, los políticos e instituciones de todos los signos demostraron altura de miras para acordar un presupuesto y remar juntos a fin de intentar que el Gobierno eligiera Granada como sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Va tocando un consenso aún mayor, y mucho más importante que consiga poner fin a esta situación tercermundista.

Seguir mejorando las cifras de empleo

En noviembre, Granada experimentó una bajada, la segunda consecutiva, de 864 personas en la cifra de parados (un 1,06% más que el mes anterior) hasta situar el guarismo total en 80.795. También aumentó la contratación, con 30.874 nuevos acuerdos firmados. Pero la mejor noticia, sin duda, son los 124.318 contratos indefinidos que ya alcanza la provincia, y que representan un 33,08% sobre el total de 375.756. Es decir, que uno de cada tres contratos en Granada ya son indefinidos. Pero no es suficiente. Este porcentaje es ligeramente más elevado (34,54%) a nivel andaluz y ostensiblemente en el conjunto de España (38,33%). En unos días, el Ministerio de Trabajo publicará el paro del último mes del año y será el momento de ver si la provincia sigue mejorando en este apartado.

Ampliación del Metro de Granada

"El año 2023 será el año de la ampliación del Metro de Granada". Así de tajante y optimista se mostraba la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, en la presentación de las partidas económicas que los presupuestos andaluces reservan para Granada. El Ejecutivo autonómico ya ha aprobado licitar las obras de la ampliación sur del Metro. Las cuentas andaluzas regarán la provincia con un total de 488,7 millones de euros, de los que 190 llegarán desde la Consejería de Fomento y 70 solo en inversiones para el Metro de Granada, a los que hay que añadir 51 millones más en gastos de explotación y pago de los créditos de la obra. La Junta destinará este año 20 millones de euros de Fondos Next Generation para la prolongación sur hacia Churriana de la Vega y Las Gabias, además de 28 millones para ocho nuevos trenes que se incorporarán a la flota. Así, el Gobierno andaluz se ha apuntado el tanto de una inversión millonaria que permitirá garantizar las actuaciones previstas en 2023. Otra cosa en qué debe traducirse ese esfuerzo económico. El debate surgió a raíz de la propuesta del Ayuntamiento de la capital de extender el suburbano por los barrios hasta puntos estratégicos, como el Aeropuerto, en lugar de por el centro. Y a tenor del clamor ciudadano, aquí sí que parece que el Consistorio se lleva el gato al agua.

Déficit ferroviario

El planteamiento de este reportaje limitaba a 23 el número de proyectos y retos pendientes, por lo que había que sintetizar. Solo los relativos a infraestructuras ferroviarias dan para al menos cuatro epígrafes: la Variante de Loja, la conexión entre la capital y el Puerto de Motril, el Corredor Mediterráneo y la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Puestos uno detrás del otro se entiende por qué se habla en Granada de "déficit en materia de infraestructuras ferroviarias". Por partes. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan 67,8 millones de euros para la Variante de Loja y otros 48 para el desdoble de las vías del AVE en Bobadilla. Menos halagüeño es el horizonte del tren a Motril. No hay partidas a la vista, a lo que hay que añadir el 'portazo' del secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, quien calificó el proyecto de "extremadamente complejo" y presentó "alguna duda sobre hasta qué punto" puede tener "viabilidad". Mejores noticias dejó la comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía, el bastetano Pedro Fernández, sobre la puesta en marcha de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Fernández anunció el contrato de servicios para redactar el estudio informativo, con un presupuesto de 979.194,48 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. También Xavier Flores presentó el avance del estudio funcional del tramo Granada-Almería del Corredor Mediterráneo. Algo es algo.

Conducciones de la presa de Rules

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a principios de diciembre el anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativo a la información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules, desglosado número 9. Tras este galimatías se halla "el paso previo para que quede definitivamente aprobado el proyecto y se esté en disposición de licitar las obras en 2023, una vez que se firme el preceptivo convenio de colaboración entre Acuaes, la Comunidad General de Regantes y la Mancomunidad de Municipios, como beneficiarios y usuarios de estas obras", según explicó la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro. O, en resumidas cuentas, que las obras deben licitarse ya este año. Pero el sistema Béznar-Rules no es la única cuenta pendiente de la Costa Tropical, que también sigue esperando la construcción de los espigones y el tren a Motril, sobre el que se abundará más adelante. Son asuntos básicos y deben ponerse ya en marcha.

Aeropuerto, Puerto y otras infraestructuras

Tanto el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén como el Puerto de Motril han abordado en 2022 dos actuaciones para mejorar su servicio. En el primer caso se trata de una nueva obra en el edificio de la terminal que sumará a este tres puertas de embarque –una de ellas, para tráfico internacional 'No Schengen'–, varias salas multiusos, una nueva sala de autoridades y el parking asociado a la misma. El Puerto encara la recta final de su nuevo edificio de estiba. Pero hace falta mucho más, como la suma de más destinos nacionales e internacionales en el caso de la terminal de Chauchina o la consolidación de la dársena motrileña como puerta de entrada a la provincia para cruceristas, y no solo para jeques de la dictadura emiratí. Otras infraestructuras de transporte que tienen que avanzar en su ejecución durante 2023 son las VAU, las nuevas estaciones de autobuses de Loja y Huéscar, el nuevo acceso por carretera a la Alpujarra, carriles bici o la autovía del Almanzora, por poner solo algunos ejemplos.

El futuro de Sierra Nevada

El cambio climático afecta cada vez de una forma más acentuada a la nieve. Sin ir más lejos, este año la estación abrió con la nieve justa para apenas habilitar un par de kilómetros esquiables. Sierra Nevada, no obstante, sigue siendo y será por bastante tiempo aún uno de los motores económicos de la provincia. Para la temporada actual se han sustituido dos viejos medios mecánicos de acceso a las pistas por nuevos sistemas más modernos y eficaces. Se trata de los telesillas Emile Allais y Veleta II, que ha cambiado de nombre y ahora pasará a llamarse Alhambra. Pero hay más. La empresa que gestiona la estación invernal presentó recientemente su Plan Estratégico 20/30. Un documento que prevé una inversión para los próximos siete años de uno 400 millones de euros y que define líneas estratégicas como la renovación o puesta en marcha de un total de nueve remontes, la sustitución del telesilla Parador por un funicular o nuevas infraestructuras para seguir mejorando la experiencia de los miles de usuarios que cada año eligen las altas cumbres granadinas para practicar su deporte favorito. En 2022 también comenzó a funcionar el tantas veces demorado retén de bomberos.

Universidad de Granada

El calendario electoral no solo llama a la puerta de ayuntamientos y diputaciones. También a la de algunas autonomías, a las La Moncloa y, en Granada, además, a las que abren la puerta del Hospital Real. La Universidad de Granada tendrá nuevo rector después de que Pilar Aranda haya consumido el plazo máximo estipulado para estar al frente de la institución académica. La UGR contará con 565 millones de euros de presupuesto para un año en el que seguirá apostando por afianzar ecosistemas científicos y tecnológicos como el de la inteligencia artificial, que le han valido para ser la tercera universidad de Europa y la única de España en el top 10 del ranking sobre excelencia en este ámbito. El Ranking de Shangái también la ha colocado como una de las cinco mejores universidades españolas y cuenta con 127 de los más influyentes investigadores del mundo, según Stanford.

'Granada Respira' y Zona de Bajas Emisiones

Se trata de los dos mascarones de proa sobre los que se asienta la decidida apuesta de Granada por la sostenibilidad medioambiental. Pero no son los únicos. El proyecto de renaturalización del Genil ya cuenta con partidas del Gobierno para su puesta en marcha y en el horizonte hay propuestas como la paulatina transformación de la Vega de Granada en un parque periurbano gigante al estilo de la Casa de Campo. Esto último es, de momento, una ensoñación y queda lejos. También está el llamado 'Anillo Verde'. Pero más vale hablar de lo inmediato. El proyecto 'Granada Respira' ya tiene luz 'verde' y debe avanzar este año. Contempla cinco nuevos pulmones verdes con una extensión total de casi 100.000 metros cuadrados y hasta 7.000 árboles, así como una inversión de 3,2 millones de euros. Uno de esos parques, el de Bobadilla, dispondrá de un gran lago artificial para el recreo de las familias. Más pronto estará operativa la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pues el plazo máximo para su entrada en vigor es final del año recién estrenado. El 'Madrid Central' a la granadina ya tiene partidas y será una realidad en los próximos meses.

Actuaciones de patrimonio

Se habla mucho del fiasco de la AESIA, el cambio de modelo productivo que nunca llega o la falta de iniciativa para poner a la ciudad donde se merece. Y sí, es verdad. Pero Granada sigue teniendo su 'joya'. No es mal de muchos. Es una realidad. El 2022 ha sido el año de la recuperación total de la Alhambra, volviendo a cifras previas a la pandemia y recibiendo nuevos e ilustres visitantes. Con todo, la estrategia más ambiciosa para su conservación y potenciamiento a nivel cultural, el llamado Plan Alhambra, aún tiene proyectos y actuaciones pendientes de llevarse a cabo. La Muralla Zirí de Granada, las villas romanas de Los Mondragones y la plaza Poeta Rafael Guillén o el Maristán tienen que encontrar en 2023 un nuevo horizonte de oportunidad.

Unificación de las sedes judiciales

El año 2023 es el fijado como fecha tope por la Junta de Andalucía para resolver el nudo gordiano de la dispersión judicial en Granada. La propuesta del Ayuntamiento es concentrar todas las sedes en el centro, dentro del ya definido eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva. El Ejecutivo autonómico, sin embargo, parece más proclive a la concentración absoluta en un solo complejo que funcione como futura ciudad de la justicia. Propuestas no han faltado. Desde habilitar edificios ya construidos como la Delegación de Salud, la sede del SEPE, el antiguo Clínico y hasta El Cubo de CajaGranada Fundación y CaixaBank hasta construir nuevos macroinmuebles en solares ubicados en Los Mondragones o la calle Acacias, en la barriada de Las Torres del Distrito Chana. La remodelación de las últimas plantas del complejo de Caleta ayudarán a aliviar el atasco judicial, mas no será suficiente. La comunidad judicial apremia a una solución inmediata. Ayer habría sido mejor que hoy, y hoy mejor que mañana.

Nuevo PGOU de la capital

El Ayuntamiento de Granada habilitó en abril una web de participación ciudadana para participar en el llamado Nuevo Plan General Granada. El avance de la futura norma que regirá el próximo ordenamiento urbanístico en la capital ya ha permitido desarrollar cinco documentos. Todos están incluidos en el citado portal. Se trata del informe previo, un manual para la participación ciudadana; el de información, objetivos y participación; la elaboración del avance y dinamización de la participación –el más extenso de todos– y el de los resultados de las jornadas de participación, que incluye las peticiones más demandadas en los ocho distritos de la ciudad. La pretensión del equipo de Gobierno liderado por el alcalde Paco Cuenca y el concejal de Urbanismo Miguel Ángel Fernández Madrid es tener el avance del PGOU aprobado antes del final del mandato.

Resolver el lío de la tasa turística

Junto a la diatriba centro-barrios en la ampliación del Metro, el debate en torno a la tasa turística ha sido la otra gran riña entre Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía. Y promete serlo también en la precampaña y la campaña del 28M. La polémica comenzó cuando Paco Cuenca hizo pública su postura favorable a este gravamen al turismo. Desde San Telmo le replicaron que ahora "no toca" y hasta hubo una reunión a dos bandas Moreno-Cuenca en el mismo palacio sevillano que alberga la sede del Ejecutivo andaluz. En su caminar, Cuenca también se ha encontrado con la oposición "frontal" de los hosteleros. No obstante, todo parece indicar que este impuesto terminará imponiéndose antes o después como ya lo ha hecho en Cataluña o Islas Baleares. Porque emulando la mejor retórica de Mariano Rajoy, hay que decir que "un dato es un dato". Y los datos dicen que una tasa similar a la planteada por Granada, un euro por persona y noche en régimen general, es la responsable de que en el archipiélago ya se hayan recaudado más de 400 millones de euros desde 2016.

Elecciones municipales

La fecha fijada es la del 28 de mayo. Lo que se sabe por el momento es que Paco Cuenca repetirá como candidato a la Alcaldía de Granada. No así Antonio Cambril, que ya anunció que no volverá a concurrir por Unidas Podemos e Independientes. Las incógnitas están despejadas en Ciudadanos y Vox, que presentarán a dos mujeres como Concha Insúa y Beatriz Sánchez Agustino, respectivamente. Y una mujer será también la cabeza de lista del PP, mas queda la duda de si el nombre que figurará en la papeleta será el de Marifrán Carazo o el de Rocío Díaz. Sea como fuere, lo importante es que la ciudad no vuelva a vivir un vodevil como el del '2+2' en la primera parte de la legislatura que concluye en mayo. El otro gran aliciente de estos comicios apuntará a la calle Periodista Barrios Talavera, sede de la Diputación de Granada. ¿Continuará Pepe Entrena al frente de la entidad provincial o habrá nuevo presidente?

Ecosistema de inteligencia artificial

El Gobierno local encabezado por Paco Cuenca presentará "en los próximos días" el recurso a la elección de La Coruña como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) No obstante, se espera que lo haga más pronto que tarde. Mientras, en la Junta confían en que la justicia dé la razón a la candidatura granadina. Al menos, el chasco recibido tras conocer que la AESIA se irá a La Coruña hizo el ademán de tornar en optimismo. Primero, por la unidad institucional mostrada en todo este tiempo en el que la candidatura granadina estuvo en liza. Segundo, por el aroma de practicismo que parece empezar a impregnar la política local. La pretensión ahora es convertir el comité de la AESIA en una comisión de captación de proyectos científicos que siga potenciando la marca Granada como ecosistema de inteligencia artificial. Ese debe ser el camino para todo.

Acelerador de partículas IFMIF-Dones

2022 ha sido, sin duda, el año del acelerador de partículas IFMIF-Dones. Escúzar ha visto como se levanta los primeros edificios de la infraestructura científica y, lo más importante, se ha quedado como única candidata a albergarla tras el descarte definitivo de Japón. Antes, años atrás, también pugnaron otros países de Europa como Polonia o Croacia. Este último recibió la visita de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes apadrinaron la concurrencia granadina y firmaron en Zagreb junto a la ministra de Ciencia española, Diana Morant, y su homólogo croata, Radovan Fuchs, el acuerdo que incluye a este país en el proyecto científico más importante no ya de Granada, sino de toda España.

Agencia Estatal de Salud Pública

Bienvenidos a la otra gran apuesta de la Granada que desea cambiar su modelo productivo. Consumado el fracaso de la AESIA, la Agencia Estatal de Salud Pública (EASP) es el segundo gran organismo de cuantos quiere descentralizar el Gobierno al que aspira la capital. Argumentos hay de sobra. No en vano, Joan Carles March ya ha puesto de manifiesto el potencial de la ciudad para albergar este futuro centro. No se trata de un apoyo cualquiera. March es una eminencia en este campo. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, conduce el galardonado espacio Salud a Todo Twitch en el canal que GranadaDigital tiene en la plataforma de streaming. Y este no ha sido el único aliento de peso a las aspiraciones granadinas. La cuestión será ver cómo puede afectar el hecho de que, por ejemplo, la Junta de Andalucía tuviera entre sus planes el desmantelamiento de la EASP y su sustitución por un Instituto Andaluz de Salud. Algo que, parece, quedó en el pasado. Como en la AESIA, aquí todas las administraciones también van a una. Otra cosa es lo que diga el Gobierno.

Cumbres de la UE y desfile de las Fuerzas Armadas

La cumbre de la ONU celebrada en Madrid le fue como anillo al dedo a Pedro Sánchez. Tanto que incluso Alberto Núñez Feijóo tuvo que felicitarle públicamente. Una de las fotos más potentes fue la de todos los líderes en el Museo del Prado, junto al cuadro de Las Meninas. Y con esa misma aspiración de brillantez tuvo la idea de que Granada sea la 'capital' de Europa durante la presidencia española de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. La ciudad acogerá uno de los encuentros informales de jefes de estado y de gobierno, al igual que otras urbes del país, pero además también será escenario de la gran cumbre con 44 líderes europeos. Una foto que, en función de diversas circunstancias, podría terminar siendo histórica para el club de países comunitarios y del continente, así como con una importante carga geopolítica, y que todo apunta a que tendrá lugar en la Alhambra. Granada también trabaja junto con Motril en la celebración del Desfile de las Fuerzas Armadas, que en 2023 se celebrará en ambas ciudades. Son dos oportunidades, sobre todo la primera, que la capital no puede dejar pasar para demostrar su capacidad organizativa y de gestión en grandes eventos y citas de talla mundial, y que deben reforzar la imagen de Granada como ciudad global.

Capitalidad cultural y festivales de música

Parece que ya casi nadie se acuerda que un día Granada presentó su candidatura a ser Capital Europea de la Cultura 2031. Es muy 'granaíno' eso de inflar el globo y luego que quede en el cajón de los recuerdos, bajando el suflé al personal. Se ha tomado muy en serio la candidatura a la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial y ese debe ser el espejo en el que fijarse. Lo que no es de recibo es que algo de tanto peso como una capitalidad cultural europea no se haya movido apenas en el último año. Más que nada por el hecho de que no se trata de algo baladí, sino de una apuesta que se supone importante para una ciudad y que puede trasladar la impresión de cierta falta de interés. Si las instituciones retoman ese pulso podrán volver a echar mano de argumentos tan sólidos como la indiscutible escena musical de la ciudad, que este año por ejemplo reunió sobre el mismo escenario a varios de sus numerosos artistas locales por una buena causa. Volvió el Zaidín Rock y la pléyade de festivales indie-pop-rock que han trufado de noches de ensueño el firmamento del Cortijo del Conde. A ellos se han sumado nuevas propuestas como el Ciclo 1001 Músicas-CaixaBank, con artistas de la talla de Pablo Alborán, Vanesa Martín o Crystal Fighters. Y también desfilaron Serrat, Dellafuente, Maka,Malú, Manuel Carrasco, Estopa, Dani Martín o la 'Motomami' Rosalía.

Ascenso del Granada

El fiasco que supuso descender a Segunda División la temporada pasada tras un decepcionante último partido en Los Cármenes frente al Espanyol no hizo sino henchir en su orgullo a la afición del Granada CF. Pero la primera vuelta de esta Liga 2022/2023 no ha sido todo lo prolija que cabía esperar. El equipo es casi infalible en casa, pero a domicilio tiene números de descenso. El parón del Mundial que al fin ganó Messi y el ecuador del campeonato deja al Granada sexto clasificado, último puesto que da derecho a disputar el play off de ascenso. Y aunque algunos siguen confiando en un salto a la élite por la vía directa, lo cierto es que mucho tendrá que cambiar el panorama en la segunda rueda de la competición doméstica para conseguirlo. El cambio de Karanka por Paco López le ha mejorado la cara al equipo en sus desplazamientos, pero sigue presentando un déficit importante a nivel de resultados lejos del 'coliseo del Zaidín'.

Permanencia del Covirán Granada

Tras un impresionante e inesperado arranque del equipo en la vuelta de la ciudad a la ACB tras más de una década, la empresa se ha complicado tras dos reveses que, encima, han dado oxígeno a sendos rivales directo: Real Betis y Casademont Zaragoza. Pero la cosa no queda ahí porque las lesiones se han cebado con una plantilla que ahora mismo pide a gritos al menos dos fichajes. Lo más preocupante no es el bagaje reciente, sino la nómina de jugadores futura después de las bajas de larga duración de Cristiano Felicio y Luke Maye, la incógnita de Dejan Todorovic y la no continuidad de Prince Ali. Además, Pablo Pin tampoco podrá contar para las próximas dos o tres semanas con David Iriarte. El técnico rojinegro sigue esperando los prometidos refuerzos que le permitan afrontar con garantías el reto de la salvación. El calendario de aquí al final de la primera vuelta tampoco invita al optimismo: Baskonia, Joventut de Badalona, Real Madrid y Girona. Hay que ganar al menos al equipo liderado en el palco y en la pista por Marc Gasol, que además fue pareja de ascenso a la ACB el curso pasado.

Concesión de Los Cármenes y Ciudad Deportiva del Granada

La futura gestión del estadio municipal ha desatado una especie de 'guerra fría' entre el Granada CF y el Ayuntamiento de la capital. Y todo por un pliego de concesión a 30 años al que el club rojiblanco ha presentado dos alegaciones. La primera relativa al canon por el uso de la instalación y la segunda por la explotación de dos locales anexos al estadio que quedan fuera del contrato: los bajos del Centro de Medicina Deportiva y el de las oficinas de la Fundación CB Granada. Este último ha reabierto las tan viejas como absurdas rencillas entre los máximos representantes del fútbol y el baloncesto granadino. Cabe recordarles a ambos que Girona –apenas 100.000 habitantes en su capital y 780.000 en la provincia frente a los 230.000 y más de 920.000, respectivamente, de Granada– consiguió la temporada pasada un histórico doble ascenso, mientras que aquí seguimos esperando a que los astros se alineen para que ambos deportes coincidan en la élite. Por cierto, que la concesión ha quedado desierta. Se veía venir. El otro gran horizonte a nivel de gestión de instalaciones lo tiene el Granada CF en su Ciudad Deportiva, cuya segunda fase de ampliación fue presentada por club y Ayuntamiento. Como todo, ahora solo falta que la levanten.

Combatir la despoblación

La Granada del futuro no se puede mirar solo con gafas de cerca. Porque más allá de la visión capitalina y metropolitana, en lontananza, se advierten otras realidades que preocupan y mucho. Son las de las comarcas de comarcas como el Guadix o el Altiplano de Baza y Huéscar, por poner tres ejemplos. La provincia se desangra demográficamente por algunos de estos flancos. Pueblos que se vacían, otros que sufren el problema del aislamiento financiero y algunos a los que ya no le quedan ni tiendas. Es una situación que obliga a las instituciones a poner todos sus recursos para evitar que se perpetúe. En juego no solo está la pérdida de equilibrio ciudad-campo, sino también la supervivencia de culturas, formas de vida y modelos de sociedad alternativos que una sociedad plural y diversa no puede permitirse perder. Este es uno de los caballos de batalla prioritarios de la Diputación de Granada, pero debe serlo también del conjunto de la sociedad civil y la administración. Desde la administración local, también en los casos en los que no existe este riesgo de despoblación, hasta la europea y global. Y por supuesto, incumbe a Junta de Andalucía y Gobierno de España.