Francisco Rodríguez: "Marifrán Carazo o Rocío Díaz serían magníficas alcaldesas de Granada"

El presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha pasado este viernes por #DirectosEnRedGD para analizar la vuelta del curso político. Rodríguez ha asegurado que el PP se encuentra en “un buen momento de forma” y tienen que “aprovecharlo” después de los “magníficos resultados” obtenidos por el partido en Andalucía y en la provincia de Granada. “Si ponemos a los mejores y con los mejores proyectos, podemos conseguir buenos resultados”, ha resaltado. Sobre quién será el candidato del PP a la Alcaldía en Granada capital, la considerada “pregunta del millón”, Rodríguez ha asegurado que se anunciará pronto, que hay que poner a una persona “con experiencia en gestión” y que dentro del PP tienen a personas con ese perfil, entre ellas, Marifrán Carazo o Rocío Díaz, quienes serían “magníficas” alcaldesas de Granada. “Diría que hay más del 50% de posibilidades de que sea una mujer. Antonio Granados ha conseguido, después de muchos años, estar al frente del Gobierno andaluz en la provincia y tiene por delante una aventura magnífica. Ellas tendrían un papel impecable al frente de la Alcaldía y creo que los resultados acompañarían”, ha afirmado.

Francisco Rodríguez ha comentado que el verano a nivel político ha sido “muy tranquilo” ya que el resultado del PP en Andalucía y en la provincia de Granada en las últimas elecciones autonómicas fue “muy bueno”. El PP se prepara ya para las elecciones municipales, que serán “esenciales para la recuperación de ayuntamientos y de la Diputación provincial”. “Después vamos a tener elecciones generales y el partido tiene que tener músculo para esas dos citas”, ha resaltado el presidente de los populares en Granada y también alcalde de Alhendín. El PP tendrá “gente volcada en sus proyectos en sus pueblos” y la mayoría de alcaldes populares repetirán como candidatos, “a no ser que alguien, por edad o porque esté cansado, dé un paso al lado”. “La idea del partido es que los alcaldes repitan porque están muy consolidados”, ha añadido.

El presidente de los populares ha insistido en que el PP atraviesa “un momento muy bueno” tras los “magníficos resultados en Andalucía y en Granada” en las últimas elecciones autonómicas. “La gente está cansada de las políticas que se aplican en Moncloa. Esta tomadura de pelo que Sánchez ha hecho a la ciudadanía ha provocado que el PP esté en un buen momento”. Si bien ha señalado que no se pueden extrapolar los resultados de las elecciones autonómicas al 100% a las próximas municipales, ya que los ciudadanos “votan a su alcalde, no a un partido, si no a un proyecto”. “La mayoría de políticos del PP son amables por naturaleza. Estamos para solucionar los problemas de la gente y no para buscar excusas. La gente confía en ti, en un proyecto y tienes que defenderlo a capa y espada”, ha resaltado también durante la entrevista.

Sobre la problemática con los altos precios de la luz, el gas y los alimentos, Rodríguez ha señalado que los políticos tienen “una responsabilidad y una realidad”, ya que ellos también tienen que “llenar la cesta de la compra y pagar las facturas de luz y agua”. “Tenemos problemas con el precio de la luz y el gas. El presidente Feijóo, ante el aumento de la recaudación del estado, está peleando para que se devuelva a la gente, porque no estamos hablando de caprichos ni de lujos”, ha indicado. “Ahora estamos pagando la luz el triple de cara. A las familias les cuesta llegar a fin de mes y muchas empresas se plantean su cierre. Tengo amigos que han pasado de pagar 3.000 euros a 30.000 euros”, ha comentado.

Cuestionado de nuevo por la Alcaldía de Granada, en la que el candidato o candidata del PP tendrá como contrincante a Paco Cuenca, Rodríguez ha señalado que en lo personal solo puede “hablar bien de él”, pero discrepa “en cómo está gestionando la ciudad”. El presidente del PP de Granada considera que “no hay que buscar siempre la confrontación con la Junta” y cree que la ciudad “necesita pensar en futuro y marcar una estrategia a años”. “Creo que las grandes acciones de ciudad tienen que hacerse de manera consensuada, como han hecho los partidos que han regido la ciudad hasta hoy”, ha destacado.

Sobre si el PP pactará alcaldías con Vox, Rodríguez ha asegurado que le gustaba el mensaje de Juanma Moreno de que el partido tiene que “ir a por todas” y “ganar los ayuntamientos con mayoría suficiente para no depender de nadie”. “Tenemos que dar calidad de vida en los pueblos en los que estamos gobernando”, ha agregado.

Las reivindicaciones que tiene el PP en la actualidad son varias, pero Rodríguez ha apuntado que cada uno tiene que “asumir sus competencias”. “Los espigones en la costa tienen que ejecutarlos quien está gobernando. El aislamiento ferroviario es del Gobierno de España y también la posibilidad de invertir los fondos Next en Rules y siguen echando balones fuera”, ha comentado.

Durante la entrevista en #DirectosEnRedGD, Rodríguez ha sido cuestionado también por la despoblación, que será uno de los “ejes estratégicos del PP si dirige la Diputación”. “No podemos permitir que pueblos magníficos estén perdiendo población. La principal vía para evitar la despoblación es mejorar las comunicaciones. Hay pueblos que están a 40 km de la capital, pero en tiempo, a años luz. Hay que ayudar a esos pequeños pueblos, que son mágicos en muchos casos y que están perdiendo población”, ha añadido.

Por último, Rodríguez ha resaltado la “ilusión del PP de Granada por transformar esta tierra, que tiene muchas oportunidades para estar al máximo nivel".