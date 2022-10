La UGR, tercera universidad de Europa en inteligencia artificial y única española del top 10

La Universidad de Granada es la tercera más importante de Europa en inteligencia artificial (IA). Así lo considera la edición 2022/2023 del ranking Best Global Universities, publicado por la revista U.S. News & World Report de Estados Unidos.

La UGR supera en esta rama a prestigiosas instituciones europeas como el Imperial College London (Reino Unido), Technical University of Munich (Alemania), University College London (Reino Unido), University of Cambridge (Reino Unido), University of Surrey (Reino Unido), KU Leuven (Bélgica) y École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza). La Universidad de Granada completa el 'podio' de la inteligencia artificial junto a la Universidad de Oxford (Reino Unido) y ETH Zürich (Suiza). La UGR es la única universidad española que entra en el top 10 del ranking Best Global Universities en el área de IA.

Más allá de ramas concretas, a nivel global, este año la Universidad de Granada se posiciona en el puesto 313 mundial, lo que la sitúa en la posición 130 de las 663 universidades europeas que han logrado clasificarse, y en la posición número 6 de 53 universidades a nivel nacional.

La revista U.S. News & World Report evalúa la investigación académica y reputación de más de 2.000 universidades en más de 90 países, con el fin de dar respuesta a la creciente demanda de estudiantes que planean estudiar fuera de su país.

En este ranking, las instituciones académicas son clasificadas en base a 13 indicadores bibliométricos que miden su desempeño en investigación y su reputación global y regional. Para elaborarlo se han analizado datos de Web of Science™ de Clarivate referentes a publicaciones, citas, colaboración internacional y publicaciones altamente citadas, entre otros detalles.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera-Viedma, ha expresado la "satisfacción por ver este liderazgo en IA de la UGR en distintos ranking independientes". "En este momento tan importante, en el que preparamos la candidatura de Granada para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ninguna otra candidatura puede ofrecer estos resultados en clasificaciones internacionales de prestigio", ha concluido el vicerrector.