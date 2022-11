Paco López: "Quiero construir una mentalidad y una actitud ganadoras"

Paco López ya ha inaugurado su ciclo en el Granada y este mismo jueves ha presentado en público su propuesta al frente del conjunto rojiblanco. "En nuestra idea, lo más importante son los futbolistas y sus características. A mí me gusta que mi equipo domine los partidos, pero sabemos que no siempre lo puedes hacer, así que trataré de lograr que estemos preparados para cuando no sea posible. Me gusta que llegue muchas veces a portería rival, que sea vertical, agresivo, intenso, pero lo más difícil es conseguirlo", ha expuesto el técnico valenciano. "Independientemente del estilo o la idea, quiero construir una mentalidad y una actitud ganadoras. Lo tengo clarísimo y sé que lo voy a conseguir, otra cosa son los resultados", ha señalado el preparador. "Trataremos de darle a esta afición que tanto se lo merece alegrías en este estadio como fuera de él", ha prometido.

"La acogida ha sido impresionante", ha sostenido Paco López, quien ha resaltado la "ilusión y las ganas" con las que aterriza en Granada. "Estoy donde quiero estar. Si ya tenía una información muy positiva de lo que estaba siendo este club, me la ratifican ya las primeras horas", ha subrayado el preparador valenciano, quien afirma haber encontrado "un vestuario muy ilusionado". "Es una de las bases importantes para que esto funcione", ha añadido, antes de expresar "máximo respeto" por la labor de Aitor Karanka. "Nos aprovecharemos del trabajo que ha hecho. Tenemos nuestro análisis propio del equipo. hemos visto todos los partidos. Trataremos de darle nuestros matices tácticos y sacar el 100% de todos los jugadores", ha adelantado.

Ha evitado hablar de ascenso, pues está convencido de que "en esto del fútbol, puedes marcarte objetivos a largo plazo, que no sirve de nada". "No hace falta ser muy inteligente para saber que este club se merece estar en una categoría superior, en la máxima categoría", ha reconocido el técnico, aunque ha insistido en que tanto él como su cuerpo técnico se centran "en trabajar día a día, en ser muy exigente, que la plantilla tenga ese compromiso". "Me ha sorprendido gratamente la ilusión que tienen por conseguir un objetivo. En ello vamos a poner todo el empeño entre todos, porque esto no se consigue solamente con un miembro de esta familia. Vamos a tratar de unir fuerzas y sacar lo máximo", ha abundado, tras apropiarse también el dogma del "partido a partido".

El nuevo entrenador del Granada también ha esquivado señalar qué fallaba a su juicio en el equipo, si bien ha sugerido, cuestionado sobre qué espera el club de él, que la entidad requiere "un trabajo honesto, basado en el conocimiento y no en la improvisación". "Creo que estamos preparados para hacerlo", ha valorado, para seguidamente incidir de nuevo en que "aquí no hay más que ganar el próximo domingo y, luego, el próximo viernes". No ha reparado en la circunstancia de estrenarse en Copa, pues considera que "es lo que hay", pero sí ha definido la Segunda División como "una categoría tremendamente igualada".

"Una gran plantilla"

Este mismo jueves ha dirigido su primera sesión de entrenamiento, aunque con muchas bajas. "Tenía información de que había mucha gente lesionada. Nunca vamos a poner de excusa, porque son momentos y gajes de este oficio. Tenemos un plantel y un filial, y trataremos de sacarle el máximo provecho a todo", ha resuelto en este sentido, convencido de que "hay una gran plantilla para Segunda División". "Vamos a tratar de sacarle el máximo rendimiento a lo que tenemos. Si, cuando llegue el momento, entendemos que tenga que reforzar algo, lo haremos", ha puntualizado, en relación al próximo mercado de fichajes. "Hay que darle máxima exigencia y al futbolista, todas las herramientas para que dé su máximo nivel en el campo". Se reencuentra con Rochina, a quien espera sacar una vez más su mejor versión. "No hace falta que lo descubra yo. En una primera etapa aquí, hubo un gran rendimiento".

En referencia a la inercia negativa del cuadro nazarí lejos de Los Cármenes, ha insistido en que intentará que el Granada sea "un equipo competitivo que pueda ganar tanto en casa como fuera". "Siempre digo lo mismo, que no tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos. La preocupación no lleva a ningún sitio. Entiendo que no ha habido resultados fuera de casa, pero trataremos de cambiar la dinámica", ha afirmado.

Se incorpora al conjunto rojiblanco tras un año de parón en el que asegura no haber estado descansando. "No hemos parado en nuestra formación, hemos tratado de reciclarnos, dentro de lo que podemos. Hay muchos otros aspectos que consideramos importantes, hemos tratado de seguir nuestra formación, hemos ido a otros países a ver entrenamientos de otros colegas", ha detallado, para señalar más adelante que "uno trata de ser mejor en todos los sentidos". "Cada temporada y plantilla es distinta, cada equipo, a nivel individual de jugadores, es diferente. Los contextos son muy diferentes Una cosa es la idea que cada entrenador tenemos en la cabeza, pero uno quiere como entrenador ser un equipo goleador y que no le hagan goles. Ahí está el quid de la cuestión. Eso no es fácil de conseguir", ha zanjado.

"Era un sentir generalizado"

En su presentación le ha acompañado el director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, quien ha definido el de Paco López como "un perfil de gente trabajadora, que lo que ha conseguido ha sido por sacrificio". "Es un perfil con el que nos identificamos, queremos que los éxitos nos vengan a partir del trabajo y de la cercanía". "Lo que detectamos desde el primer minuto es la predisposición y las ganas de aportar y trabajar. Todos los que venimos desde el primer día lo hacemos con la intención de sumar. Máxima predisposición, cercanía y conocimiento amplio de dónde viene, tanto en cuanto a la plantilla como sobre lo que significa este club", ha matizado. A su juicio, el cambio en el banquillo "era un sentir generalizado que demandaba la situación".

"Creemos, y lo pienso firmemente, que viene en un buen momento, en el que la plantilla tiene predisposición absoluta por agradar y revertir la situación. Es un buen momento para construir", ha argumentado el director deportivo rojiblanco, que ha expresado su agradecimiento "al trabajo de Aitor Karanka y su cuerpo técnico". "Lo que queremos es pasar página", ha apostillado en este sentido. Ha sostenido que "la elección ha sido fácil y rápida", pues tampoco "ha habido tiempo de mucho más", y ha reconocido que había "una terna de alternativas" al cargo. "Ha sido una decisión consensuada", ha incidido. "Todas las decisiones desde que llegamos lo son. En ese camino hemos seguido, que es consensuar, exponer y llegar a un acuerdo mutuo. Hemos unificado los criterios", ha concluido.