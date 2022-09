La UGR celebra el acto de apertura del curso académico 2022-23, el último de Pilar Aranda como rectora

La Universidad de Granada ha celebrado en la mañana de este sábado 10 de septiembre el acto académico de apertura del curso 2022-2023, en el Crucero Bajo del Hospital Real. Este será el último curso en el que Pilar Aranda será la rectora de la UGR.

Previamente al acto de apertura del curso, se ha realizado la tradicional procesión cívico-académica desde la Plaza de la Universidad hasta la sede del Rectorado, en el Hospital Real.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, ha dado las gracias al inicio de su discurso a los representantes de las diversas instituciones y de la sociedad en su conjunto que han participado en la inauguración de un nuevo curso académico, junto con la comunidad universitaria representada en el mismo. Aranda se ha dirigido después a los universitarios que la próxima semana "pisarán por primera vez las aulas" de los campus, facultades y escuelas de la Universidad de Granada. "Queremos que os sintáis en una universidad lo más acogedora posible, que os acompañe de forma cercana para hacer de vuestra experiencia universitaria una experiencia exitosa y enriquecedora y que este curso disfrutéis progresivamente, si las condiciones sanitarias finalmente lo permiten, de la normalidad plena de la vida universitaria. Y, como rectora, también tengo que pediros que deis lo mejor de vosotros mismos en estos años y seáis conscientes de la enorme oportunidad que la sociedad pone a vuestra disposición. Aprovechadla y cuidadla", ha señalado.

Aranda también ha querido dar "la enhorabuena a los nuevos doctores". "Vosotros mejor que nadie podéis dar testimonio a la sociedad de la dedicación y el esfuerzo personal y familiar que implica la realización de una tesis doctoral que os otorga el mayor grado y reconocimiento académico. Os deseo los mayores éxitos profesionales y que, allá donde os lleve la vida, nunca olvidéis el rigor intelectual y el espíritu crítico y de superación que habéis aprendido. Mantened siempre la curiosidad intelectual, sed críticos, no aceptéis explicaciones simples y buscad la verdad, que es la fuente del conocimiento", ha indicado.

La rectora ha felicitado también al profesor Antolino Gallego "por su excelente lección inaugural y por la oportunidad de mostrar a través de ella nuestra esencia más profunda, la generación y transmisión del conocimiento con alto potencial innovador en el entorno social". "Gracias Antolino, por fundamentar desde el conocimiento científico un proyecto de renovación integral de la bioeconomía del chopo, un proyecto de economía circular, de mitigación del cambio climático, de biodiversidad, contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de gran relevancia social, económica y cultural para ese rico patrimonio material inmaterial que atesora un espacio medioambiental de las características de la Vega de Granada. Y en la persona del profesor Gallego permítanme que haga extensible nuestra felicitación y reconocimiento público al centro que hoy representa, a nuestra querida Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, por su ya dilatada historia en la formación de los mejores profesionales y por su buen hacer en la generación y transferencia de un conocimiento científico de calidad contrastada", ha añadido.

Aranda ha recordado que en este curso académico que comienza dejará de ser responsable del gobierno de la universidad. "Se abrirá el que siempre debe ser un enriquecedor proceso de debate, de confrontación de ideas y proyectos que deberá preceder a la decisión democrática de nuestra comunidad universitaria que, llegado el momento, elegirá a la persona que liderará la actividad de la institución en los próximos años", ha apuntado.

La rectora ha señalado también que no era "la ocasión para hacer balances de gestión", ya que "serán otras las sedes y las ocasiones para hacerlo a lo largo de estos próximos meses", pero sí ha querido "compartir públicamente un sentimiento y una reflexión colectiva sobre la acción de gobierno en este periodo" en el que ha tenido "el honor y el privilegio de ser rectora de esta Universidad". "Han sido años intensos y difíciles para la gestión universitaria. Arrancamos con los efectos de una crisis económica y todavía hoy estamos con la que ha sido la experiencia más extraordinaria y disruptiva que han vivido nuestras universidades en su historia más reciente como ha sido la pandemia todavía desgraciadamente presente en nuestras vidas. Pero en todos esos momentos de dificultad, me he sentido reconfortada por ser consciente de ser parte de una historia, de un esfuerzo colectivo, cuyo protagonista y destinatario son las personas que conforman la comunidad universitaria. Me he sentido arropada de equipos y personas a quienes nunca podré agradecer bastante la generosidad de su esfuerzo y ejemplaridad en su compromiso universitario, y he sentido la cercanía y comprensión en los responsables de centros y departamentos", ha resaltado.

Aranda ha destacado "la decidida apuesta por la captación y retención del mejor talento, que ha permitido un número muy significativo de nuevas contrataciones para un trabajo altamente cualificado". "Desde esta perspectiva hemos diseñado una nueva RPT y se ha realizado un proceso de funcionarización de la plantilla que estoy convencida marcarán en los años venideros un marco que permita el reconocimiento, profesionalización y especialización del personal de administración y servicios", ha detallado. También ha hecho hincapié en "los planes de igualdad, del inminente plan de inclusión o de los programas de campus saludable".

"La elaboración y aprobación del Plan Estratégico UGR 2031 durante el pasado curso ha significado una oportunidad para repensar nuestro modelo de universidad, para señalar el camino de su adaptación a las exigencias de la sociedad global del conocimiento. y para sentar las bases del presente y del futuro de nuestra institución de cara al horizonte estratégico del año 2031, en el que conmemoraremos nuestro V Centenario", ha resaltado también la rectora.

Aranda también ha hecho hincapié en "tres grandes proyectos con una alta capacidad transformadora del entorno socioeconómico de Granada y provincia que conformarían también geográficamente un triángulo virtuoso de desarrollo e innovación para el futro inmediato de la universidad". Es el caso de "UGR DONES, asociado al proyecto de acelerador de partículas para el desarrollo de nuevos materiales capaces de consolidar la fusión nuclear como una fuente de energía limpia e inagotable". "Es una oportunidad única y un proyecto estratégico de un valor incalculable para el futuro de Granada y de Andalucía en el que todas las instituciones y agentes sociales de la ciudad y de la provincia venimos trabajando eficazmente unidos con un mismo objetivo", ha señalado.

Otro proyecto que ha destacado es el UGR-Al, "ligado a la inteligencia artificial, que trata de conformar un ecosistema de investigación, de iniciativas empresariales, de colaboración publico privada que sitúe a Granada en una posición privilegiada para liderar la transformación de nuestro sistema productivo con las exigencias de la cuarta revolución industrial, aprovechando el enorme potencial investigador que tenemos y que es el mejor aval para que Granada, con toda justicia y merecimiento, sea finalmente sede de la Agencia nacional supervisora de la inteligencia artificial", según ha indicado Aranda. "En ese camino, ya hemos hecho realidad la unión física de todo el potencial de la investigación biomédica de nuestra Universidad con la investigación pionera en aplicaciones tecnológicas y de inteligencia artificial en el ámbito de la salud y que, sin duda, ya están empezando a redimensionar la propia actividad del PTS", ha añadido.

Finalmente, Aranda ha hablado del proyecto de UGR-Sostenibilidad, "que pretende aglutinar en un centro de innovación todos los proyectos Life Watch y los relacionados con la iniciativa europea Green Deal, para hacer de Granada un laboratorio privilegiado de innovación medioambiental, precisamente cuando la investigación en la lucha contra el cambio climático se hace más emergente". "Y para el que la universidad finalmente ha podido incorporar a su patrimonio, y rescatar de paso para la ciudad y la provincia, un espacio singular de alto valor en el patrimonio industrial de nuestro país como la Azucarera de San Isidro, con un indudable potencial para convertirse en espacio emblemático de nuestro V centenario. Una ciudad dentro de la ciudad, un espacio de experimentación y cooperación público-privada para el conocimiento, la cultura y la creatividad, compatible con una apertura sostenible de la ciudad a un territorio tan singular como la Vega", ha apuntado.