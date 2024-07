Este 17 de julio se celebra el Día Internacional del Tatuaje, con motivo de poner en relieve esta expresión corporal ancestral, que se estima que existe al menos desde el año 2.160 a.C., según los registros de la cultura egipcia. Esta celebración se originó en Estados Unidos como el National Tattoo Day y posteriormente se extendió a nivel mundial.

Con motivo de este día, GranadaDigital ha salido a las calles del centro para preguntarle a los granadinos por qué han decidido realizarse tatuajes, y también -a los que no se han tatuado- qué es lo que no les gusta de esta expresión. En el recorrido, algunos granadinos con tatuajes llamativos han mostrado sus obras de arte plasmadas en su piel, cada uno con su estilo particular.

Desde tatuajes que abordan un brazo o una pierna por completo, hasta pequeños detalles simbólicos, cada uno con sus motivaciones personales o intentando expresar algo: "Puede ser por estética, porque simplemente te gusta uno, o como un símbolo de algo importante en tu vida", explicaba una de las entrevistadas. Es que la magia de los tatuajes está justamente en que es una expresión muy personal y sin un estilo único definido: hay para todos los gustos. Entre los encuestados, han habido algunos que se han inspirado en la estética japonesa, otros en obras renacentistas y otros que se han enamorado de un diseño de un artista en particular.

Pero también hay personas a las que no les gustan nada los tatuajes y que prefieren mantener la tinta alejada de su piel. Algunos porque no sabrían qué hacerse, porque sienten que podrían arrepentirse o porque simplemente no les gusta como se ven en general.