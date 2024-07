Una intensa ola de calor afecta a España y, según indica el pronóstico del tiempo, este viernes en Granada los termómetros marcarán los 41 grados de máxima. Las altas temperaturas se mantendrán durante toda la semana entre 38 y 39 grados. Esto ha generado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado alerta naranja en Andalucía y otras ocho comunidades autónomas.

En medio de estos días de intenso calor, GranadaDigital ha salido a las calles para preguntarle a los granadinos de qué manera enfrentan las altas temperaturas y cuáles son sus consejos para mantenerse hidratado y fresco. La mayoría, acostumbrados a vivir el verano en Granada, ha coincidido en dos aspectos clave: beber mucha agua y evitar salir a la calle en los momentos de mayor temperatura, intentando -además- estar en lugares con aire acondicionado y realizando planes más tarde de las ocho o nueve de la noche. "No nos queda otro remedio", dicen algunos de los encuestados entre risas.

Sobre si prefieren el calor de verano o el frío de invierno en Granada, la tendencia de los granadinos son las bajas temperaturas: "prefiero el frío porque puedo salir a la calle. Me pongo un abrigo y puedo salir. Con el calor no se puede", dice una de las encuestadas. Sin embargo, hay algunos que prefieren el calor: "es que con el frío no puedes irte a la playa, no puedes ponerte ropa ligera", argumenta uno.