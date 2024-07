Diana Krall inaugura el ciclo '1001 Músicas - CaixaBank 2024' en la Alhambra

El ciclo ‘1001 Músicas-CaixaBank 2024’ da comienzo este martes, 23 de julio, con una actuación única en el Teatro del Generalife de la Alhambra a cargo de la renombrada pianista y cantante de jazz canadiense, Diana Krall. Este evento se enmarca en el programa ‘Septiembre en el Generalife’ del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Los conciertos del mes de julio de este festival se completan con la actuación de la banda británica Simple Mind, que tomará el escenario granadino el viernes 26, con un espectáculo que ha colgado el cartel de ‘sold out’, como también lo ha hecho el de Diana Krall.

La cuarta edición del ciclo 1001 Músicas – CaixaBank continuará en septiembre con las actuaciones de Vetusta Morla (6 de septiembre), The Psychedelic Furs (7 de septiembre), Noa (13 de septiembre), Mikel Izal (14 de septiembre), María José Llergo (20 de septiembre), Patti Smith (21 de septiembre), Coque Malla (27 de septiembre) y Amaral (28 de septiembre).

Las entradas están a la página web www.1001musicas.es en la web, Tiketmaster, en el teléfono 902150025 y en las tiendas FNAC.

Este festival, está organizado y promovido por Proexa, cuenta con el respaldo de CaixaBank; está cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, así como con el patrocinio y colaboración Sabor Granada, Diputación de Granada, del Ayuntamiento de Granada, Fundación Amigos de la Alhambra, FAM Cultura, Renfe, Cervezas Alhambra, Moët & Chandon, Royal Bliss, Bodegas Muñana, doctortrece, Ideal, Mondo Sonoro, Canal Sur, Radio 3 y Ticketmaster.

La diva del Jazz

Diana Krall, reconocida internacionalmente por su virtuosismo musical y su voz cautivadora, ha dejado una marca indeleble en la escena del jazz contemporáneo. Nacida en Nanaimo (Canadá) en 1964, Krall se vio influenciada desde temprana edad por su entorno familiar, donde la pasión por la música era un legado ancestral. Criada en un ambiente donde el jazz fluía en las venas, Diana demostró su talento excepcional desde una edad temprana, ganando una beca en el Festival Internacional de Jazz de Vancouver a los 16 años.

Desde entonces, su ascenso meteórico en la industria musical ha sido imparable. Tras formar su propio trío musical, Krall lanzó su álbum debut ‘Stepping Out’ en 1993, cosechando elogios tanto de la crítica como del público. Con éxitos posteriores como ‘Only Trust Your Heart’ y ‘When I Look in Your Eyes’, la artista alcanzó el reconocimiento internacional, ganando su primer Grammy y obteniendo la certificación de disco de platino.

La versatilidad artística de Krall la ha llevado más allá de los límites del jazz tradicional, colaborando en bandas sonoras de renombre, como la icónica serie ‘Sexo en Nueva York’, así como en películas como ‘Otoño en Nueva York’ y ‘The Score’. En 2001, el lanzamiento de su aclamado álbum ‘The Look of Love’ consolidó su posición como una de las figuras más destacadas del panorama musical, siendo seguido por ‘The Girl in the Other Room’ en 2004, donde mostró un giro hacia composiciones más íntimas y personales.

Con su último álbum, ‘Wallflower’, Diana Krall continúa cautivando al público con su emotividad e inigualable destreza musical. Su capacidad para reinterpretar clásicos y cautivar con nuevas composiciones, la ha convertido en un icono del jazz contemporáneo, atrayendo a audiencias de todo el mundo con su talento y carisma personales.

El concierto de Diana Krall en el Teatro del Generalife marca el inicio de una nueva edición del ciclo ‘1001 Músicas - Caixabank’, prometiendo una experiencia única para los amantes de la música en un entorno mágico e histórico como la Alhambra de Granada.