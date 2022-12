Publicada la relación de bienes afectados por el desglosado 9 de las canalizaciones de la presa de Rules

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico relativo a la información pública de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules, desglosado número 9.

Este anuncio, según ha señalado la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, constituye "el paso previo para que quede definitivamente aprobado el proyecto y se esté en disposición de licitar las obras el próximo año, una vez que se firme el preceptivo convenio de colaboración entre Acuaes, la Comunidad General de Regantes y la Mancomunidad de Municipios, como beneficiarios y usuarios de estas obras.

Inmaculada López Calahorro ha valorado de forma "positiva" el anuncio en el BOE y ha declarado que "se demuestra una vez más que este Gobierno está completamente comprometido con esta infraestructura, que siempre hemos defendido y considerado necesaria para el desarrollo económico y social de la Costa Tropical". "Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a poder se retomó el proyecto que estuvo abandonado y olvidado durante más de siete años por el anterior gobierno del Partido Popular", ha recalcado.

La subdelegada ha insistido en que la financiación de este proyecto está garantizada con los fondos Next Generation "tal y como recoge el anuncio publicado hoy en el BOE" y pide que desde el Partido Popular "se deje de confundir a la ciudadanía señalando que no se cuenta con presupuesto cuando no es cierto".

La actuación, cuyo coste previsto es de 61,8 millones, permitirá garantizar el abastecimiento de una población, fija y estacional, de alrededor de 350.000 habitantes de la Costa Tropical, al tiempo que asegurará el suministro a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del bajo Guadalfeo.

Por otra parte, Acuaes está redactando el proyecto desglosado 3 (margen derecha a cota 400), que tiene por objeto dar servicio a alrededor de 3.000 hectáreas de cultivo agrícola, aproximadamente el 20 por ciento del total de la Comunidad de Regantes del bajo Guadalfeo, permitiendo a su vez la interconexión con las conducciones de la cota 200 desarrolladas en el desglosado 9.