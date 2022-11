Ya es oficial. El Granada CF ha anunciado la destitución de Karanka como entrenador del equipo nazarí. El último tropiezo liguero ante el Oviedo dejaba al técnico vitoriano en una situación muy comprometida en torno a su continuidad. Los dirigentes determinaron no tomar ninguna decisión en caliente hasta analizar mejor lo sucedido, pero ya las palabras del propio Karanka en la rueda de prensa postapartido adelantaban un 'fin de ciclo' que ha terminado por llegar.

Con el adiós de Karanka se cierra una etapa que ha terminado cuando aún no cumplía un año de vida. El ex de Middlesbrough FC, Nottingham Forest o Birmingham City asumía los mandos del conjunto nazarí para las últimas 6 jornadas de liga tras la destitución de Robert Moreno. Llegaba así en una situación delicada para el Granada, que no iba a poder evitar el descenso, pero se iba a mantener hasta el final en la lucha por mantenerse en la máxima categoría. El preparador vasco cerraba el curso al frente de los nazaríes con tres empates, dos victorias y una sola derrota en su haber. Este buen hacer del técnico en los seis últimos encuentros ligueros convencían a la renovada cúpula del club y a la afición para confiar en él de cara a una nueva temporada que devolviera al Granada a la Primera División.

Arrancaba el nuevo curso y las buenas sensaciones que se habían instalado en el cierre de la temporada anterior parecían continuar. El Granada iniciaba la búsqueda del ascenso como un tiro: tres victorias en las tres primeras jornadas del campeonato doméstico con un balance de 7 goles a favor y ninguno en contra. Un comienzo inmejorable que empezó a torcerse con la derrota por la mínima ante el Andorra (1-0) y el abultado tropiezo a domicilio frente al Eibar (4-0). Desde ese momento, el conjunto nazarí solo iba a sumar los tres puntos ante Mirandés, Sporting de Gijón y Zaragoza e iba a cosechar cuatro empates y tres derrotas.

El reparto de puntos ante el Huesca comenzaba ya a poner en entredicho la continuidad del entrenador por parte de la cúpula del club. Un escenario sin Karanka cada vez era más factible. Sin embargo, los directivos dieron un nuevo voto de confianza al técnico que se ha agotado con la última derrota frente al Real Oviedo. Karanka, KO. Fin de ciclo en el Granada CF. El club ha agradecido al preparador "todo su trabajo y esfuerzo desde su llegada la pasada campaña" y le ha deseado la mayor suerte en sus futuros proyectos profesionales.