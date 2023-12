Resumen de 2023 | El año en el que Granada fue capital de Europa

Decía el bueno de Antonio Machado que "todas las ciudades tienen su encanto, pero Granada el suyo y el de todas las demás". No se equivocaba el genio sevillano, cuyo triste desenlace recuerda en cierto modo al de su amigo Federico García Lorca. Como el poeta universal, Machado moriría prematuramente por culpa de la Guerra Civil. Lorca asesinado y él en el exilio. Lo cierto es que ambos coincidieron en el análisis: Granada es única, irrepetible y tiene una belleza y un encanto tan singulares que, desde tiempos inmemoriales, ha sido punto de encuentro para los viajeros a lo largo y ancho del orbe. Una tesis que también suscribieron otros como Washington Irving, quien a través de las frases "quien no ha visto la Alhambra, no ha vivido" y "jamás en mi vida habité un lugar más delicioso que este y nunca podré encontrar otro que se le iguale" resumía a la perfección su estancia en Granada.

¿Y esto por qué? Hallar las razones que convierten a una ciudad de menos de apenas 230.000 habitantes en el centro de todas las miradas es complejo. "¿Será por el agua?", se preguntaba una campaña publicitaria. ¿Quizás por la Alhambra? ¿La cultura? ¿El patrimonio? ¿El entorno y la posición geográfica? ¿Su universidad tal vez? Probablemente sea una mezcla de todos esos factores y alguno más. Factores que, en el mundo globalizado, ya no sólo atraen a turistas, sino a líderes mundiales en el ámbito militar, de las finanzas, la economía y la política. En esta serie de resúmenes de lo que ha deparado 2023 no podía faltar un capítulo dedicado exclusivamente a los congresos, eventos y cumbres que a lo largo del año han puesto a la ciudad no ya en el centro de las miradas a nivel nacional, sino de todo el planeta. Si difícil es organizar uno, ni hablemos de varios en el lapso de un año. Pero todo es posible en Granada.

Granada, capital de Europa durante dos días

Hacer este repaso al 2023 y no comenzar por la Cumbre Europea de Granada sería como escribir un monográfico de la ciudad y no hablar de la Alhambra. Y es que el cónclave de líderes europeos ha dejado, en los distintos soportes de comunicación de todo el mundo, impactos mediáticos equivalentes a una campaña publicitaria con una inversión de 506 millones de euros. Cifras que, sin duda, han contribuido a que los congresos y eventos hayan generado un retorno directo en la economía provincial de 64 millones de euros en 2023. De la cumbre también nació el compromiso de convertir a Granada en referente en organización de eventos a nivel global, lo que se tradujo en el nacimiento de la Agencia Granada Global para posicionar la ciudad en el mundo "más allá del turismo".

Fue en julio de 2022 cuando saltaba la noticia de que Pedro Sánchez elegía la Alhambra para acoger la gran cumbre de jefes de estado y de gobierno enmarcada en la presidencia española de la Unión Europea. Un evento que se celebraría los días 5 y 6 de octubre y que prometía poner a la capital en el ojo del huracán del continente. Ya en agosto, la amplia planta hotelera de cuatro y cinco estrellas estaba casi completa para la semana en la que estaban previstas tanto la Cumbre de la Comunidad Política Europea, con mandatarios de 47 países de dentro y fuera de la UE, como la reunión informal del Consejo Europeo. Cortes de tráfico, un total de 5.000 efectivos de los cuerpos de seguridad y un dispositivo que incluía el cierre durante tres días del Aeropuerto Federico García Lorca así como de la Alhambra. Nada podía fallar habida cuenta del contingente formado por 2.000 periodistas y otros tantos miembros de delegaciones que iban a llegar a Granada. Incluso los residentes del entorno de la Alhambra requerían de acreditación para acceder a sus domicilios durante la celebración de la Cumbre Europea. Y es que la Cumbre Europea también dejó una 'cara B', la de los negocios y vecinos que tuvieron dificultades para llevar a cabo sus quehaceres o rutinas diarias.

Además de la espectacular foto de familia en el monumento, en el recinto palatino también se sirvió la gran cena valorada en 140.000 euros elaborada por el equipo del chef cordobés Paco Morales, como máximo exponente de la gastronomía andalusí. Lejos de la Alhambra, en el Palacio de Congresos, que dejó la otra gran foto de familia, se desarrollaron las reuniones informales y toda la actividad logística y las labores de los medios de comunicación. Y en Fermasa quedó instalado el punto de llegada de las comitivas. En GranadaDigital, además, repasamos los otros grandes cónclaves y visitas de líderes internacionales que ha acogido la capital en su historia reciente. Entre ellas, destacan la de Bill Clinton en 1997, la de Berlusconi en 2001 o la de Yassir Arafat y Shimon Peres, líderes de Palestina e Israel, para tratar de alcanzar la paz para un conflicto que, tristemente, está ahora más de actualidad que nunca.

La primera jornada de la Cumbre Europea de Granada dejó ya imágenes impresionantes. En un centro de la ciudad absolutamente blindado, los coches de los mandatarios accedieron al entorno del Palacio de Congresos uno tras otro a primera hora de la mañana del jueves 5 de octubre. Sánchez, Zelenski, Von der Leyen o Macron tuvieron la oportunidad de conocer la plaza Rotary y todo el entorno del río Genil a su paso por el corazón de la capital. Una estampa que, por inusual y llena de contrastes, parecía propia de una película de Hollywood o, directamente, de otro mundo. En el Palacio de Congresos los fue recibiendo el presidente Sánchez, el primero en llegar, para posteriormente celebrar la reunión de la Comunidad Política Europea. Eso sí, con las grandes ausencias del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, así como el líder de Azerbayán –país que mantiene con Armenia una disputa por la región de Nagorno Karabaj que estaba previsto dirimirse en Granada–; el retraso de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y los regates a la prensa de Giorgia Meloni, Rishi Sunak, Viktor Orban, Olaf Scholz y Emmanuel Macron. Y todo ello mientras la agenda de las parejas de los líderes aguardaba dos jornadas de turismo por Granada.

Anécdotas e imágenes de la Cumbre Europea de Granada

Más allá de lo estrictamente formal, la Cumbre Europea de Granada dejó varias anécdotas e imágenes que pasarán al imaginario colectivo de la ciudad. Probablemente haría falta un periódico entero para recogerlas todas, por no hablar de aquellas de las que nunca se supo nada o las que se quedan en el off the record periodístico. Otras, en cambio, sí que salieron a la luz. Como la del pañuelo que una guía de la Alhambra le regaló en la noche del jueves a Ursula Von der Leyen y que la presidenta de la Comisión Europea lució al día siguiente. Von der Leyen se ha ganado a los españoles durante su mandato. Su capacidad de entendimiento hacia los problemas de España y la sensibilidad y empatía mostrada, amén de la buena sintonía con Pedro Sánchez pese a pertenecer a formaciones políticas de signo opuesto, le han congraciado con la ciudadanía. Durante su estancia en la capital también dejó muestras de su elegancia, su simpatía y su supina educación que le valieron el favor de los granadinos. Por ejemplo, cuando agradeció al presidente Sánchez el hecho de "habernos traído a este lugar tan maravilloso", en referencia, lógicamente, a la ciudad.

Precisamente Pedro Sánchez dejó otra comentada anécdota al citar a Federico García Lorca ante el medio centenar de líderes europeos reunidos, precisamente, en la sala del Palacio de Congresos que lleva el nombre del poeta. Para Sánchez, "Granada quedará vinculada para siempre al futuro de Europa". Versión que también sostuvieron los corresponsales españoles en Bruselas desplazados hasta la capital. A posteriori, el presidente del Gobierno entonces en funciones, quien decidió extender un día más su estancia en la ciudad y hasta se dejó ver por el Lemon Rock, reiteró que "Granada tenía que ser el lugar que acogiera la Cumbre Europea". Por su parte, el Rey Felipe VI destacó ante los mandatarios el liderazgo de la Universidad de Granada en materia de movilidad, al tiempo que reivindicó "el espíritu de Granada" y las ventaja que brinda la diversidad. Tanto el jefe del Ejecutivo como el del Estado, y por supuesto también Von der Leyen, tuvieron la oportunidad de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuya llegada a Granada concitó la máxima expectación por ser su primera visita oficial a España y por cuanto tenía que decir.

La Declaración de Granada y otros compromisos

Durante la Cumbre Europea se aprobó la llamada Declaración de Granada sobre agenda estratégica, que en palabras del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, permitirá "marcar la estrategia de la contribución española en la agenda política y de la Unión Europea resiliente para seguir avanzando a la agenda 2030". Pero también se discutieron otro muchos asuntos que afectan y afectarán a la UE y el resto del continente en los próximos años. Los dos más importantes, los retos que plantea la futura ampliación del club comunitario y la hoja de ruta que debe seguir la Unión en lo referente a la cuestión migratoria.

Este último punto aireó las discrepancias existentes entre algunos socios, escenificadas por ejemplo en la reunión entre Olaf Scholz, canciller alemán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni que Granada tuvo el privilegio de acoger. La propia Meloni convocó en la ciudad un grupo al margen con el británico Rishi Sunak para debatir esta cuestión, mientras que el húngaro Viktor Orban, en su línea, comparó el pacto migratorio propuesto por la UE con "una violación". Otra polémica mucho, esta con mucha menos carga de tensión y en clave más local, la protagonizaron Marifrán Carazo y Juanma Moreno, a quienes no les sentó nada bien que Pedro Sánchez no les invitara a la cena de la Alhambra. Multitud de imágenes para la historia que se suman al anuario de un 2023 que, además de la Cumbre Europea, ha dejado más cónclaves, congresos y eventos en Granada.

El Desfile de las Fuerzas Armadas

El primero de ellos en estricto orden cronológico, pero también atendiendo a su importancia, fue el Desfile de las Fuerzas Armadas (DIFAS) celebrado por primera vez en Motril y Granada los días 2 y 3 de junio. El 25 aniversario del Mando y Adiestramiento y Doctrina (Madoc) en el edificio de Capitanía General, la propia existencia del Madoc o los vínculos históricos de Granada con el Ejército fueron los principales argumentos que sostuvieron la candidatura de la capital como sede de un evento que viene organizándose desde 1977. Los cazas de las Fuerzas Armadas hicieron acto de presencia ya en las jornadas previas al desfile a la par que se desmontaban marquesinas, se movían farolas y se desplazaban semáforos para que el recorrido luciera perfecto, mientras que en Motril, el otro punto neurálgico del evento, los buques, paracaidistas y helicópteros recuperaban una estampa que no se veía desde 2011, año en el que Málaga acogió último desfile celebrado en una ciudad costera. En la capital se procedió al corte de algunas de las principales arterias y desvío de líneas de transporte público ya incluso en los días de ensayos previos. Ensayos como los de las siete bandas que el 1 de junio recorrieron toda Granada al son de las marchas militares. Exposiciones, más desfiles o música, tanto en Granada como en Motril, completaron la programación paralela del DIFAS.

En el apartado logístico se designó el Hospital Virgen de las Nieves como centro de referencia durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y Fermasa, fiel a su vocación y labor de servicio público, volvió a operar como campamento para más de 1.000 militares desplazados hasta Granada. El DIFAS llenó los hoteles de Granada y Motril. En la capital de la Costa Tropical dejó además un retorno de más de un millón de euros. Las imágenes son también ya parte del legado de otra de las citas que ha demostrado en este 2023 la capacidad de Granada para acoger grandes eventos. Legado que se materializa, por ejemplo, en la entrega a la ciudad de la bandera que presidió el desfile y que ya luce en el patio del Ayuntamiento de Granada.

La Procesión Magna y el 34 Encuentro de Cofradías

En la concepción histórica del estado, éste se componía de tres familias: el Rey, el Ejército y la Iglesia. Las dos primeras instituciones, y el propio Estado –o más bien los estados–, pasaron por Granada entre abril y octubre. Y precisamente en octubre, esa tercera pata que sería la Iglesia tuvo también a su manera su cuota de protagonismo en este 2023 de eventos, cumbres y convenciones que ha vivido la ciudad. Tan pronto terminó la Cumbre Europea, Granada ya preparaba la puesta de largo de su siguiente gran acontecimiento, que era otro que el 34 Encuentro Nacional de Cofradías. Una cita que, más allá de lo puramente congresístico, aguardaba otra postal histórica, una más, para el álbum fotográfico de la capital. Porque a las puertas del Puente del Pilar, Granada iba a acoger una nueva Procesión Magna. O dicho de manera menos peregrina: una salida conjunta de la mayoría de hermandades y cofradías de la ciudad.

Así que con permiso de la lluvia, Granada lució 'magna' y abarrotada el 14 de octubre, dejando imágenes que inevitablemente recordaban a la Passio Granatensis de 2009, la anterior Procesión Magna de la ciudad. Los granadinos tuvieron que jugar al tetris de los horarios y recorridos cofrades para poder seguir la evolución de todos y cada uno de los 22 pasos que salieron a la calle. Pero el fervor en las calles había comenzado 48 horas ya antes de la procesión con los traslados de los pasos. Con actividades por doquier y visitantes llegados de toda Andalucía y España, la cita dejó un retorno estimado de cinco millones de euros en la ciudad.

Y la economía con el Congreso de Directivos CEDE

Hasta Joan Laporta ha pasado en 2023 por Granada con motivo del XIV Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que se celebró entre el 31 de marzo y el 2 de abril en Órgiva y estuvo dedicado a Johan Cruyff. ¿Para cuándo Florentino Pérez? Desde luego que su presencia habría encajado como pocas en el Congreso de Directivos de la Fundación CEDE, que refrendó el papel de Granada como epicentro del sector de las convenciones el 26 de octubre, cerrando así de manera brillante el décimo mes del año. Esta vez fue la llamada Confederación Española de Directivos y Ejecutivos la que, nuevamente en el Palacio de Congresos, cerró un cartel de lujo. No estaba Florentino, pero sí nombres de la talla de Juanjo Cano, presidente de KPMG España; Pilar Cosentino, vicepresidenta de la empresa que lleva su apellido; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria 'laCaixa' y de la propia Fundación CEDE; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Antonio Garrigues, presidente del Senado de CEDE; Concha Iglesias, socia líder de la práctica de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte España; Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy; Josep Sánchez Llibre, líder de la patronal catalana, o Ángel Simón, presidente de Agbar, entre otros. El CEO de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, calentó motores ya dos semanas antes en una conferencia en la que abordó, entre otros asuntos, la responsabilidad social de las empresas.

A la cita tampoco faltaron el Rey de España, Felipe VI, ni la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Ambos clausuraron el acto junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La inauguración, por su parte, corrió a cargo de la de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el presidente de Diputación, Francisco Rodríguez; la Consejera de Economía, Carolina España, y la presidenta del Comité Organizador del Congreso, Ángeles Orantes-Zurita. También estuvo presente el máximo responsable de la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, si bien en calidad de presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y la mediana empresa en toda España. Un día antes, la Fundación CEDE entregó sus premios a la excelencia de las empresas y líderes más destacados del momento en Granada.

Las dos galas de GranadaDigital y una quincena de congresos más

El año 2023 también ha sido el del 20 aniversario de GranadaDigital. El diario líder nativo digital de Granada lo ha festejado con multitud de contenidos y formatos especiales. Pero, sin duda, la guinda la han puesto las dos galas enmarcadas en los fastos de celebración de estas dos décadas: la del pasado 28 de marzo en Fermasa y el Show 20 Años GranadaDigital que el pasado 14 de diciembre llevó la música, el teatro, las acrobacias y el humor hasta el Teatro CajaGranada de la mano de Álex O'Dogherty. Entre ambas, Granada ha acogido otros quince congresos, convenciones, cónclaves, eventos y ciclos de conferencias de alto nivel. Si se cuentan los de perfil medio o bajo, la lista volvería a ser interminable.

La inteligencia artificial, una de las disciplinas en las que la capital es puntera y por la que, desgraciadamente, ha sido noticia a lo largo del año tras no ser elegida como se de la Aesia, reunió en noviembre a más de 170 expertos en el I Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Sobre esta disciplina también hablaron el CEO de GranadaDigital, Manu Bayona, y el responsable del Departamento de IA del periódico, Juan Rosa, quienes presentaron el nuevo laboratorio de inteligencia artificial de este medio durante el desarrollo de la muestra Granada On TV. Unos 500 expertos se dieron cita en octubre en el ICFRM-21 (International Conference on Fusion Reactor Materials), uno de los congresos más importantes del mundo en energía de fusión, otro de los sectores que liderará la provincia en los próximos años con el acelerador de partículas IFMIF-Dones. Y medio millar más acudió en enero al Block World Tour, uno de los eventos más prestigiosos sobre blockchain y ciberseguridad, la otra pata de las nuevas tecnologías que ya determina el presente y marcará aún más el futuro, del sur de Europa.

El ámbito de la salud tuvo en abril su mes fetiche con la celebración del II Congreso de Vacunaciones de Andalucía en la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Congreso Nacional de Educación en Diversidad Sexual, Corporal y de Género en la UGR o el XXVI Congreso de Cirugía de Mano y el Congreso Internacional de Enfermería, en el que Joan Carles March expuso algunos de los contenidos de Salud a Todo Twitch, el programa que conduce en el canal de GranadaDigital en esta red social. Estos dos últimos cónclaves se celebraron en el Palacio de Congresos. Como también el XXIX Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, que en junio terminó de consolidar a Granada en el sector de los congresos de sanidad y salud pública. Salud pública que, de otro lado, cabe destacar que lleva defendiendo y salvaguardando el Hospital Virgen de las Nieves desde hace siete décadas. El II Foro Urbano de España, el XXIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, el IV Congreso Internacional de Balonmano o el IX de Comunicación Social de la Ciencia completaron la agenda de un ya de por sí exitoso mes de octubre en lo que a convenciones y eventos se refiere.

Deberes para los que vendrán en 2024

El primer foro de la segunda edición de GranadaConectada –el ciclo de encuentros con expertos organizado por doctortrece, CaixaBank y la Confederación Granadina de Empresarios– sirvió en abril para poner los pies en el suelo y anotar algunas de las asignaturas pendientes que tiene Granada si quiere seguir creciendo a nivel turístico, sector en el que los congresos juegan un papel fundamental a la hora de equilibrar los efectos de la estacionalidad. La sostenibilidad y la economía circular, así como la educación emocional, el fomento del talento y la cultura del esfuerzo ejercieron como ejes centrales en los dos foros restantes de esta segunda edición de GranadaConectada, a la que le resta un cuarto encuentro cono lo que más saben en el nuevo año.

Para 2024 también están ya anunciados el Festival Mundial de la Felicidad, que se organizará conjuntamente con Miami en marzo y contará con destacados líderes de opinión nacionales e internacionales, expertos y agentes de cambio en ámbitos temáticos relacionados con el bienestar de las personas y de las organizaciones, y en abril el XXII Congreso Iberolatinoamericano de Asfalto. Aunque el plato fuerte con el CAPA Airlines Leader Summit, uno de los congresos de conectividad aérea más importantes del mundo, que reunirá en Granada a más de 250 aerolíneas, ejecutivos de aviación e industria turística, al tiempo que acogerá encuentros de máximo nivel entre todos ellos donde se debaten las estrategias globales de aviación. A ver si sirve para mejorar las conexiones del aeropuerto. No de aviones, sino de barcos, versará el Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros de Andalucía, previsto ya para 2025 en Motril y Granada. La Gala de los Goya también aterrizará en la capital en 2025. No va a haber tiempo para aburrirse, pero sí para trabajar duro en aras de seguir posicionando a Granada para que ocupe el lugar que le corresponde.