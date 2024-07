Rubén Sánchez: "Tenemos que estar unidos, pelear y luchar hasta el final"

El Granada CF ha presentado en la mañana de este miércoles al tercer fichaje veraniego para el primer equipo: Rubén Sánchez. El barcelonés, que viene a reforzar el lateral derecho con su llegada, conoció este pasado martes las instalaciones del club después de cerrarse y anunciarse su incorporación con mucha rapidez tras aterrizar esa misma tarde en la capital granadina.

El futbolista, que llega cedido procedente del RCD Espanyol, estuvo acompañado en su primera aparición como rojiblanco por el director deportivo del club, Matteo Tognozzi, quién ha comentado que era "un perfil que estábamos buscando y necesitábamos en la plantilla". "Es un lateral derecho con con recorrido, fuerza, potencia e intensidad", ha continuado.

El nuevo defensor ha confesado que, "desde que surgió la opción de venir aquí lo tuvimos claro, tanto mi familia como yo". "La confianza de Matteo y el club, junto con lo que representa la entidad y el objetivo", fueron factores claves para la toma de decisiones.

Se ha considerado como un jugador "polivalente", desempeñando sus características tanto de "carrilero, lateral y extremo", pudiendo aportar mucho en un grupo que le ha acogido "como uno más", sintiéndose "muy a gusto desde el principio". Sobre Diego Martínez, exentrenador del club granadino, solo ha tenido palabras de agradecimiento: "Diego Martínez significó mucho para mí. Hizo convertirme en un jugador profesional. Le tengo mucha admiración y respeto".

Tras venir de conseguir un ascenso con el Espanyol el curso pasado, el flamante fichaje ha señalado que las claves para lograr el objetivo son "estar unidos, pelear y luchar hasta el final".

Matteo Tognozzi: "El Granada es un club donde los jugadores quieren ir"

El director deportivo, Matteo Tognozzi, ha expresado que el Granada "es un club donde los jugadores quieren ir". "Saben el objetivo que tenemos. Es bueno tener competencia dentro del grupo. El mercado tiene sus tiempos para traer jugadores cotizados y que pueden dar. Prefiero trabajar paso por paso y respetando esos movimientos", ha mantenido.

Fue cuestionado por los movimientos. Ha admitido que no han parado en ese sentido, pero que en el apartado salidas "no estamos trabajando tanto". "Tenemos una plantilla con bastantes jugadores que vienen del Recreativo Granada. No creo que haya tanto movimiento en ese sentido. Tenemos que cumplir los objetivos para reforzar el equipo y estar listos para el 15 de agosto", ha continuado.

Sobre si vendrá alguien más de aquí a los próximos días, sabiendo que varios jugadores están posicionados en el radar de la entidad, Tognozzi ha dicho que prácticamente "será difícil cerrar algún jugador de aquí al inicio del inicio del 'stage' en Montecastillo", aunque tampoco lo ha descartado.