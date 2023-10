Zelenski llega a Granada para participar en la Cumbre Europea

Se desvela una de las grandes incógnitas de la Cumbre Europea que se celebra desde este jueves 5 de octubre en Granada. En la larga lista de asistentes de la Comunidad Política Europea, el nombre de Volodimir Zelenski aparecía entre interrogantes, no siendo hasta este mismo jueves cuando se ha conocido su asistencia.

El presidente de Ucrania ha aterrizado en el Aeropuerto Federico García Lorca a primera hora de esta mañana para asistir a la Cumbre. "Nuestro objetivo conjunto es garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común europea", ha escrito Volodimir Zelenski en un mensaje en X, antiguo Twitter.

El mandatario ucraniano también ha comentado en su post que "estamos trabajando junto con socios para mejorar la arquitectura de seguridad europea, en particular la seguridad regional. Ucrania tiene propuestas sustanciales a este respecto".

Entre sus propósitos para esta Cumbre Europea, Zelenski resalta que prestará "especial atención a la región del Mar Negro, así como a nuestros esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad alimentaria mundial y la libertad de navegación. La principal prioridad de Ucrania, especialmente a medida que se acerca el invierno, es fortalecer la defensa aérea. Ya hemos sentado las bases para nuevos acuerdos con socios y esperamos su aprobación e implementación".

Por último, el presidente de Ucrania ha asegurado que espera que esta jornada sea "productiva" para su país y para "Europa en su conjunto".

