Los congresos y eventos generan en Granada un impacto de 64 millones de euros

El sector turístico de congresos, eventos e incentivos (MICE) ha tenido un impacto directo sobre la economía provincial de 64 millones de euros durante 2023. La cifra, aún provisional, supone un incremento del 37% respecto al año 2022 y deriva de los 175 congresos, convenciones, jornadas y eventos realizados en Granada, que tuvieron una participación de 70.000 personas con una pernoctación media de tres días. En la práctica la cuantía será incluso superior, dado que las actividades de los viajes de incentivos son difícilmente cuantificables al no desarrollarse a través de cauces registrables.

Los datos fueron presentados en la última Asamblea de la Asociación Granada Turismo, entidad que sostiene el Granada Convention Bureau (GCB) que preside la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y es gestionado por Cámara Granada.

Marifrán Carazo ha defendido que Granada ha dado muestra de su potencial como ciudad acogedora de grandes eventos y congresos. Como ejemplo de ello ha mencionado el éxito de dos importantes citas recientes como la Cumbre Europea o la Magna que han evidenciado que nuestra ciudad está preparada para celebrar eventos de magnitud, a los que ha sumado los múltiples congresos celebrados.

Al mismo tiempo, la primera edil ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento de Granada para “seguir trabajando juntos, de la mano del sector y con el resto de instituciones implicadas para seguir fortaleciendo a Granada en este ámbito, favoreciendo el desarrollo y crecimiento del sector y también la proyección exterior de nuestra ciudad para continuar creciendo y consolidándose como capital referente en el sector MICE”. En este punto ha recordado que para 2024 hay ya importantes citas anunciadas como el XXII Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto (CILA) o, entre otros, la Cumbre de líderes de Aerolíneas (Capa Airlines Leader Summit) y ha asegurado que “continuamos trabajando para atraer más eventos de primer nivel a Granada”.

El trabajo del GCB

El propio GCB estuvo directamente implicado en la captación y el desarrollo de un centenar de congresos, convenciones, incentivos, jornadas, presentaciones de productos y otra tipología de productos y en hasta 70 acciones de promoción especialmente en España, Europa y Norte América.

Entre estas acciones de promoción destacan la asistencia a 6 ferias específicas del sector, catorce workshops y la asistencia a 34 asambleas, congresos y otros actos en los que se deciden futuros eventos. Junto a ello, GCB organizó once visitas de inspección a Granada, un Fam Trip y otros tres grandes actos que trajeron a Granada a representantes de asociaciones y sociedades médico-científicos, organizadores de eventos.

Además, en abril tuvo lugar el acto “Granada: Tierra soñada por ti” que reunió a representantes de las principales áreas de conocimiento de Granada, considerados por el sector como los principales embajadores de Granada y “por tanto quienes pueden hacer que la provincia acoja eventos de sus disciplinas”, en palabras del gerente del Granada Convention Bureau, Joaquín Rubio.

Entre las acciones desarrolladas este año cobran especial importancia estratégica la firma del convenio de colaboración con la EMA (Event Managers Association), la renovación del Convenio con la Unión Profesional de Granada, la integración de Granada CB en el grupo de trabajo Andalucía MICE Experts y su nombramiento en la Vicepresidencia de ICCA IberianChapter y del ForoMICE.

“El Granada Convention Bureau es un gran ejemplo de éxito en la promoción exterior de Granada. Por un lado, porque tiene una estrategia planificada que nos lleva a estar, como destino de excelencia, en todos los foros en los que se toman las decisiones de futuros eventos; por otro porque en el interior trabajamos para que nuestro producto obedezca y esté a la altura de la calidad en profesionalidad y sostenibilidad que demanda el sector MICE a los destinos”, ha señalado Rubio.

Próximos ejercicios

La Asamblea del GCB también conoció las previsiones del sector para el año 2024. En ellas ya se han contabilizado 27 eventos con fechas y solicitudes concretas. Además de los destacados por la alcaldesa de Granada, también se celebrará el 61º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).

Para el año 2025, y en adelante, se están trabajando quince eventos, algunos de gran envergadura ya confirmados como el 18th European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes – FEMS EUROMAT 2025, la LXI Reunión Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, el IX Congreso Trienal de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (ACHE) y la Gala de los Premios GOYA, además de otros pendientes de la decisión final por parte del cliente.

Presencia Online

El plan estratégico de GCB también incluye la presencia de Granada y su provincia como destino MICE online y en prensa especializada. Los resultados del alcance de todas las redes sociales han mostrado una subida en los gráficos con respecto a número de seguidores, alcance e interacción a medida que ha ido avanzando el año. Por su lado, la nueva web lanzada en septiembre 2023, que incluye enlace directo a la principal herramienta de promoción del destino que es la actualizada Guía del Organizador de Eventos 2023-2024 y que recoge toda la oferta granadina, ha aumentado su actividad en un 89,15% con respecto a los meses anteriores, gracias en gran parte al tráfico orgánico creado desde las RRSS propias.

Respecto a la presencia en prensa especializada cabe destacar, dos artículos publicados fruto de la colaboración con la revista Eventoplus, el reportaje en la revista Magazine Headquarters de Meeting Media Group: " Granada: Meetings in the. Heart of Flamenco and the pace of Legacy", y la participación en el canal online de Next Level Travel: " Turismo de lujo y congresos en Andalucía"

El Granada Convention Bureau es una iniciativa público-privada creada hace casi diez años. Está sostenido por la Asociación Granada Turismo de la que forman parte 128 empresas del sector turístico y organización de eventos, junto a instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, Cámara Granada, la Federación de Hostelería. Desde 2019, la gestión del GCB depende de Cámara Granada.