El aislamiento y la escasa presencia de cadenas internacionales, hándicaps para el sector hotelero de Granada

El Teatro Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, un municipio que ha apostado por un diversificado modelo turístico y cultural en plena Vega de Granada, ha acogido el primero de los cuatro foros programados para la segunda edición de GranadaConectada. El turismo inteligente es uno de los retos más inmediatos que afronta un sector capital para la economía y ha sido el eje sobre el que ha girado este primer encuentro con los que más saben, que ha contado con el actual presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, como experto invitado y con la periodista de laSexta Inés García Carballo como presentadora del acto.

“Decía Lorca de Fuente Vaqueros que no hay municipio más hermoso, ni más rico, ni con mayor capacidad emotiva que este pueblecito”. Con esa cita de Lorca a modo introductorio, la conductora ha querido aplaudir la apuesta por el turismo que está haciendo el municipio junto a Valderrubio, al tiempo que ha subrayado la iniciativa Universo Lorca de la Diputación Provincial de Granada. Lo ha hecho parafraseando nuevamente al poeta universal al pedir que “por el agua de Granada no solamente remen los suspiros”.

Granada, una plaza estratégica para el turismo

Pero el verdadero protagonismo de este primer foro de la segunda edición de GranadaConectada estaba reservado para Antonio Catalán, quien ha valorado positivamente el proyecto de GranadaConectada porque “entre todos tenemos que hacer el mejor país posible, pues encima de la mesa siempre vamos a tener problemas”. Catalán ha comenzado agradeciendo la labor social de CaixaBank “que está en casi todos los proyectos a los que voy”. “Yo creo que el alma de laCaixa existe”, ha sintetizado. El empresario también ha explicado que fue en 1978 cuando se le encendió la llama del emprendimiento. “No tenía intención de trabajar. Me casé y recibí tres millones de mi suegro, mi padre y de la boda. Luego, con el dinero del Barça, porque había jugadores del club que fueron mis primeros socios, empezamos con los primeros hoteles. Y así comenzamos”, ha desarrollado. Para el presidente de AC Hotels by Marriott, en los proyectos “hay un 33% de suerte, un 33% de inteligencia y un 100% de trabajo”.

Ya en clave Granada, el navarro ha analizado el poder de convocatoria de la capital como destino para los viajeros. Catalán la ha incluido entre un selecto grupo de ciudades conformado también por Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante o Santiago de Compostela que aglutina el grueso de la cuota de mercado. “La diferencia de Granada con Sevilla o Málaga es que habéis empezado más tarde, pero tenéis chicha suficiente para ser un lugar donde se cultive un turismo de calidad”, ha resumido en referencia a lo anterior. “Lo que buscas es la experiencia. Si vienes a Granada, puedes tener una habitación morisca, por ejemplo”, ha añadido antes de señalar como factor que va en detrimento de la ciudad su escasa presencia en los mercados internacionales: “Os falta tener más cadenas internaciones. Y luego si me preguntas qué ciudad, Granada o Málaga, tiene más chicha, te digo que mucha más Granada. El problema es que ha estado aislada por las comunicaciones. Y las comunicaciones juegan un papel absolutamente fundamental. Málaga, por ejemplo, tiene un vuelo directo con Estados Unidos”.

Preguntado por cómo la capacidad de organizar eventos multitudinarios puede aumentar el mercado turístico en la capital, el empresario ha admitido que la ciudad “no da para ese perfil de grandes congresos que atraen siempre Madrid o Barcelona”, al no disponer de plazas hoteleras suficientes: “En el Mobile World Congress agotamos la ocupación en Barcelona, pero también en todas las ciudades de alrededor como Gavá, Tarragona y hasta Girona. Y luego no le pedimos 2.100 euros por una habitación a un turista que llega de fuera”. Así, ha apostado por Granada como epicentro para “un segmento del sector que organiza eventos más pequeños”. “Hay un montón de congresos de nivel medio, como pueden ser los de médicos o abogados, a los que debe optar”, ha ejemplificado.

Nuevas tecnologías y claves para el modelo de negocio

Por otro lado, ha apuntado a las nuevas tecnologías como reto al que se enfrenta el sector: “El jefe de mi competencia se llama Booking”. Además, ha aludido al patrimonio cultural y natural de España como gran atractivo para la industria del turismo de cara a los mercados internacionales. Catalán ha anunciado también que “vamos a sacar una segunda marca de la marca, que se llamará Smart by Marriott”, pues “hay un turismo cultural que está de moda y que crece”. El presidente ha definido esta nueva línea como “una especie de Zara de los hoteles” que permitirá “competir en precios en ciudades donde casi ha desaparecido el turismo de negocios”. Al hilo, ha reconocido que la crisis ha obligado al sector a subir los precios, “algo que no ha pasado en la industria”.

Sobre la digitalización de la empresa hotelera, Catalán ha sacado pecho de la suya propia porque “somos 100% digitales”. “En el ‘mundo Marriott’ tenemos un departamento que no se sabe muy bien a qué se dedica ni tiene agenda, pero que se tiran las 24 horas pensando nuevas ideas sobre tecnología, metaverso o inteligencia artificial”, ha dicho. Y en este punto, ha sacado a colación una anécdota sucedida alrededor del hotel que su cadena tiene en Granada: “En 2019 subimos los precios un 40%. En el de Granada pasó de estar en el número 20 al número 90. Automáticamente, cerramos en junio y reformamos el hotel. Somos capaces de detectar en cada momento lo que piensa el cliente”. Y respecto la relación empresa-cliente, Catalán ha ironizado que “el cliente casi siempre tiene la razón, aunque no la tenga casi nunca”. Paralelamente, ha pedido buscar soluciones imaginativas para los clientes. Además, ha desvelado que los empleados de AC Hotels reciben formación específica para su tratamiento y, sobre todo, cuando se le presentan inconvenientes a su llegada al destino en cuestión: “Aquí está permitido equivocarse, pero no tomar decisiones”.

Por otra parte, el empresario se ha posicionado claramente contra los pisos turísticos, que ha calificado de “absoluto atropello donde legales sólo hay en torno a un 8%. Hay que quitarlos porque son ilegales y echan a gente de la ciudad. Necesitamos no tener un producto low cost”. En línea con esto, ha pedido a empresarios y los políticos “no tener miedo a subir los precios”. “Estuve en República Dominicana, y es curioso porque al mismo presidente del Gobierno le dije que no tenía un país, sino un producto para el turismo. Hasta la FP está enfocada al turismo. Estamos expulsando a la gente. Con unos salarios bajos, la gente no puede tener independencia. En mi opinión, tenemos que hacer entre todos cosas extraordinarias como hicimos durante el Covid”, ha matizado. “En AC la gente tiene un contrato fijo, seguro de vida y cuando hay un problema médico el presidente se entera”, ha asumido con orgullo. “Nunca tenemos un problema con camareros o con recepcionistas. Todos tienen sus derechos perfectamente cubiertos. Tenemos que hacer negocio sobre el cliente, no sobre los trabajadores. Tenemos que hacer un país con buenos salarios. Voy al Caribe y veo a empresarios, sobre todo del sector hotelero, discutir por ver quién es el que tiene los precios más baratos”.

Tras visualizar un vídeo de Fuente Vaqueros y su apuesta por el turismo, el presidente de AC Hotels by Marriott ha apuntado en el tramo final del foro que “los alcaldes tienen mucho mérito”. Y ha considerado como claves para el éxito del sector “la decisión y apostar por el futuro”. Y es que, a su juicio, “el gran activo de este sector son las personas. Y no sólo los directivos. Hablo de la gobernanta o las camareras de piso”. “Dije en la tele que las camareras de piso se tenían que jubilar antes y los de Comisiones Obreras me llamaron para preguntarme si lo decía en serio”, ha revelado con tono de sorpresa.

Catalán también ha compartido su visión del modelo turístico en las dos grandes urbes españolas. De Madrid, ha elogiado la idea de Florentino Pérez de convertir el nuevo estadio Santiago Bernabéu en un gran centro de convenciones: “A Florentino le vamos a hacer los hoteleros un monumento en la Castellana porque el nuevo Bernabéu va a ser el primer Palacio de Congresos de Europa cuando acaben las obras. Para el año que viene ya hay 300 días ocupados del Bernabéu”. Respecto a Barcelona, ha apreciado un antes y un después de los Juegos Olímpicos, y ha ensalzado igualmente la labor realizada por otro exdirigente futbolístico, el que fuera presidente del FC Barcelona, y muy destacado empresario del sector hotelero, Joan Gaspart. Sí que ha aludido al ‘procés’ y sus heridas como factor de desestabilización para la industria turística en momentos puntuales: “Si tú vas a Nueva York, te da igual que estén los demócratas o los republicanos, pero cuando ves en la tele inseguridad o suciedad la cosa cambia”.

Más ideas para hacer crecer Granada

Durante el transcurso del foro también han intervenido la chef Carme Ruscalleda, la conocida influencer Patricia Rojas ‘La Cosmopolilla’ y Javier Melero, CEO de Aumentur. Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Cámara de Comercio de Granada y Cepyme; y el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental, Juan Ignacio Zafra. Ruscalleda ha mandado sus saludos desde casa y recordado que “hoy que nos está amenazando una inteligencia artificial, estamos celebrando el foro de turismo inteligente”. “Debemos ser conscientes de que el turismo es la postal amable que nos hace viajar a todos, pero nos traslada consumidores que vienen con la ilusión de ver el patrimonio y de comerse Granada. Sumen ideas y no paren de trabajar porque la calidad es realmente el objetivo”, ha dicho antes de recordar una máxima, que “el que no ha visto Granada, no ha visto nada”.

La influencer Patricia Rojas ha considerado “fundamental” que los destinos “tengan presencia en las redes sociales”. “No se pueden permitir no estar en Instagram, en Facebook, en Twitter o en TikTok, ni tener además una buena estrategia de comunicación que les ayude a posicionar ese destino o que los usuarios lo tengan en mente cuando plantean una escapada”. Y eso se hace, ha añadido, “a través de buen contenido y buen material a través de imágenes atractivas y vídeos. Y por supuesto haciendo promoción con los llamados influencers o creadores de contenido que pueden mostrar las bondades de su destino. Turismo de Granada puede contar que Granada es maravillosa, pero si lo cuenta una persona con bastantes seguidores en redes sociales es mucho más creíble. Y más allá de las redes sociales, también presencia y contenido en los buscadores y webs de viajes. Cuando una persona va a buscar cómo organizar ese viaje, lo que encuentra son los blogs de viaje, y eso es en lo que se fijan para encontrar alojamiento, reservar un restaurante o vivir las experiencias propias de cada lugar”.

El CEO de Aumentur, Javier Melero, ha recordado que la inteligencia “es la capacidad para detectar problemas y resolverlos. Esa debe ser la guía para encontrar la Granada del futuro y cómo queremos abordar el turismo. Hay que encontrar soluciones, posiblemente tecnológicas, que resuelvan los problemas de los destinos y consigan que el visitante esté más tiempo y disfrute más”. “Eso es un ejemplo, pero hay otros. Hay destinos que están en el metaverso pero tienen una página web bastante deficiente, por lo que están dejando fuera al 99% de la población de sus recursos. Otros usan la realidad aumentada, pero no tienen audios en inglés para el turista que viene fuera de España. La inteligencia combinada con el dato, un elemento para saber qué le gusta al visitante, nos permitirá desarrollar soluciones inteligentes, y también basadas en inteligencia artificial, que acompañen a nuestros visitantes en su recorrido por Granada”, ha abundado.

Gerardo Cuerva ha valorado que se aborde la cuestión del turismo inteligente: “El turismo y la tecnología son dos pilares básicos para la economía de la provincia. Los juntaremos en la búsqueda de valor añadido. Y lo haremos para encontrar ese liderazgo en Granada y desde Granada. Ojalá sirva con la ayuda de Antonio Catalán, al que agradezco que haya aceptado nuestra invitación”. Por último, Juan Ignacio Zafra se ha preguntado si hay algo más importante en Granada que el turismo. “Seguramente no”, ha contestado de inmediato. “Seguramente es el elemento que más empleo y economía mueve en Granada. Tenemos la suerte de abordar esta cuestión de la mano de Antonio Catalán, uno de los referentes del turismo internacional con los que contamos en España. Nos va a dar las claves de las tendencias y por dónde va el éxito en el turismo. Esa es nuestra suerte, contar con los que más saben”, ha finalizado.

Patrocinadores

GranadaConectada está liderada por la Cámara de Comercio de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios y presentada por CaixaBank. Cuenta con el patrocinio global de todos los foros de Hamman Al Ándalus. El patrocinador sectorial del foro de turismo inteligente es Alsa. Además, los proveedores oficiales de todos los foros son Prodisa, Mercedes – Benz Granada Premium, Novum Eventos, deLuna Hotels, Restaurante Las Tomasas y la agencia de comunicación doctortrece. Cuenta como colaboradores con Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada y Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

Próximos foros

GranadaConectada ha vuelto con la misma premisa de aportar ideas y nuevos retos que permitan hacer crecer la capital y la provincia de la mano de los expertos. Tras el éxito de los ocho foros organizados por la Cámara de Comercio de Granada, la Confederación Granadina de Empresarios y CaixaBank, esta segunda edición pretende profundizar aún más en las claves de futuro tomando como punto de partida cuatro ejes: turismo inteligente; sostenibilidad y economía circular, educación y talento; e inteligencia artificial y digitalización. Deporte; turismo y gastronomía; salud; agroindustria y el agua; nuevas tendencias en ciencia, tecnología, empresas e innovación; cultura; comunicación y publicidad; y economía fueron las ocho temáticas de la primera edición de GranadaConectada.