Orban equipara el pacto migratorio con una violación: "Nos obligan a aceptar algo que no queremos"

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha afirmado que el pacto migratorio que ahora mismo negocia la Unión Europea implica "violar" con leyes y políticas a países que como Hungría y Polonia no están conformes.

"Si te violan, en términos legales, y te obligan a aceptar algo que no quieres, ¿cómo puede haber un acuerdo? Es imposible", ha sentenciado Orban a su llegada al Consejo informal de Granada, donde ha lamentado que Budapest y Varsovia hayan sido apartadas. Así, el primer ministro húngaro ha dejado claro que no habrá concesiones, que considera "imposibles" en términos políticos a día de hoy. "No sólo hoy, también a nivel general, durante los próximos años", ha sentenciado.

Orban reacciona así después de que los ministros de Interior fijaran esta semana la posición de los 27 para negociar el mecanismo de gestión de crisis migratoria, un expediente clave de la reforma migratoria y de asilo. El mandato salió adelante con el apoyo de una mayoría cualificada de países y a pesar del voto en contra de Hungría y Polonia, que no pudieron frenar el acuerdo.

Pone en duda la ampliación

Por otra parte, ha aludido al debate abierto sobre ampliación para señalar que, antes de plantear la entrada de nuevos miembros al bloque comunitario, es necesario examinar las "consecuencias estratégicas" que implicaría. "No lo hemos hecho", ha avisado. En el caso de Ucrania, que aspira incluso a iniciar este año conversaciones de adhesión, Orban ha subrayado que "es un país en guerra" y que la UE "nunca" ha aceptado a un miembro en estas circunstancias, toda vez que no se sabe si quiera "dónde están las fronteras efectivas" a día de hoy.

También ha apuntado que hay que examinar el impacto desde el punto de vista presupuestario, el impacto que acarrearía en aspectos que van desde las ayudas agrícolas a los fondos de cohesión, pasando por cuestiones básicas de seguridad. "¿Están los campesinos franceses preparados?", ha apostillado. Sobre la posibilidad de imponer sanciones a Azerbaiyán, planteada por el Parlamento Europeo, el primer ministro de Hungría ha recordado que se trata de "un país clave", sin el que no existiría "independencia energética".

"Si queremos reducir la dependencia de la energía rusa, necesitamos a Azerbaiyán", ha dicho. Los recelos de Orban se extienden también a las posibles sanciones contra Serbia, reclamadas el jueves en Granada por la presidenta de Kosovo. El primer ministro de Hungría ha tachado de "ridícula" e "imposible" la propuesta y ha llamado en cambio a ayudar a Serbia a "estabilizar" la región.

"Los serbios han sufrido provocaciones en los últimos dos años", ha denunciado, para acto seguido dirigirse a las autoridades kosovares para pedirles que no "provoquen". "La provocación deriva en respuestas y da como resultado más inestabilidad", ha acotado.

Morawiecki subraya su rechazo al pacto migratorio frente a los "dictados" de Bruselas

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha subrayado a su llegada al Consejo informal de líderes en Granada su oposición al pacto migratorio que hay ahora mismo sobre la mesa de los Veintisiete y ha advertido de que su Gobierno se mantendrá firme frente a los "dictados" de Bruselas y Berlín. "Europa se enfrenta a una decisión fundamental" que implica, según Morawiecki, abrir la puerta a la "inmigración ilegal masiva". "Lo dije ayer a otros primeros ministros y, curiosamente, muchos estaban de acuerdo conmigo", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de entrar en el Palacio de Congresos.

Morawiecki ha dicho no tener miedo a las órdenes que puedan venir de otros países y ha advertido de que la redistribución de inmigrantres no tiene cabida sin el consentimiento de los Estados miembro. El pacto plantea fórmulas de solidaridad para los países que no quieran asumir una cuota obligatoria de reparto, pero para el primer ministro de Polonia la iniciativa expone a su país a medidas "draconianas".

Morawiecki, que ha aprovechado para cargar contra el opositor Donald Tusk precisamente por ser más flexible en esta materia --Polonia celebrará elecciones el 15 de octubre--, ha argumentado su rechazo en aras de la seguridad, vinculando inmigración y delincuencia.

En este sentido, ha aludido al aumento de la violencia en Francia y Suecia, donde "la Policía ya no es suficiente" para combatir a las bandas criminales y el Gobierno de Ulf Kristersson se ha comprometido a implicar a las Fuerzas Armadas. Morawiecki también ha divulgado un vídeo en redes sociales en el que ha cargado de manera especialmente dura contra Alemania, señalando que también en el caso de la inmigración "se equivoca" en su enfoque, al igual que lo hizo anteriormente al estrechar lazos políticos con Rusia y depender en términos energéticos de determinados países.