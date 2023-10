Más de 400 expertos participan en el IX Congreso de Comunicación Social de la Ciencia

Más de 400 profesionales de la comunicación científica (periodistas, divulgadores, investigadores, gestores, etc.) se reúnen en Granada esta semana, entre el 25 y el 27 de octubre, en el IX Congreso de Comunicación Social de la Ciencia (CCSC23) bajo el lema “La unión hace la ciencia”.

Los asistentes (procedentes de diferentes puntos de España, así como de Europa e Iberoamérica) participan tanto de modo presencial como online en esta gran reunión donde se presentan trabajos y experiencias de comunicación de la ciencia con más de 206 charlas y 30 posters organizados en sesiones paralelas y mesas de debate.

El Congreso de Comunicación Social de la Ciencia (CCSC23) se celebrará en el Parque de las Ciencias de Granada y tendrá formato híbrido. Se trata de un evento que bajo el lema “La unión hace la ciencia”, pretende promover el encuentro de todas aquellas personas que desde un ámbito profesional y académico trabajan por la divulgación del conocimiento y por la creación de un diálogo con una sociedad participativa, con capacidad de decisión y la ciencia que demanda.

El programa del Congreso contará con entrevistas a grandes exponentes de la comunicación científica como Dominique Brossard (University of Wisconsin-Madison), Emma Weitkamp (University of the West of England Bristol) o Luis García Montero (director del Instituto Cervantes) además de contar con multitud de mesas de debate y sesiones y actividades paralelas.

El encuentro está coorganizado por la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) y los integrantes de Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación (Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada (UGR), los cinco centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la ciudad, el Parque de las Ciencias, la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) y la Fundación Descubre y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y The Conversation.

Tras más de dos décadas, el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia vuelve a celebrarse en la ciudad que lo vio nacer. Desde la primera edición en 1999, cuando se firmó la Declaración de Granada, el Congreso se ha convertido en un referente en la comunicación científica de habla hispana y una cita ineludible para todos los profesionales e instituciones del sector.