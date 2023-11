Educación emocional, fomento del talento y cultura del esfuerzo, las claves del tercer foro de GranadaConectada

La Cámara de Comercio de Granada ha acogido este lunes el tercer foro de la segunda edición de GranadaConectada. En esta ocasión, el tema ha versado sobre la educación y el talento como factores de la transformación social y económica de Granada. Para ello, ha contado con ponentes de gran nivel, caso de Sonia Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Lactalis Puleva y directora de talento para el grupo Lactalis en España; Gonzalo Romero, director de ‘Google for Education’ en España y defensor de la educación y el aprendizaje potenciado por la tecnología; Pablo Pin, entrenador del Fundación CB Granada de la Liga ACB y que, además, ha participado en proyectos de formación y desarrollo de talento; y Marina Heredia, una de las más relevantes y laureadas figuras internacionales del flamenco y del arte. El periodista y comunicador Fran Viñuela ha sido el moderador del foro.

También han intervenido en el foro a través de mensajes audiovisuales Josep Roig, director general de Cívica; Marc Revert, embajador MBA Kids y creador de Organizoo; y Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada.

El acto ha comenzado con las palabras de bienvenida a todos los asistentes de Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, y de Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía. Precisamente, los empresarios, junto a CaixaBank, son los impulsores de la iniciativa GranadaConectada, que pretende reunir las opiniones de expertos en diferentes materias con el objetivo de aportar estrategias de desarrollo y crecimiento para Granada y su provincia. Ambos han puesto en valor la importancia de la educación y el talento como base para el desarrollo y han agradecido su apoyo a los patrocinadores Hamman Al Ándalus, Puleva y CajaGranada Fundación, así como la colaboración de Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Granada. El foro ‘Educación y Talento cuenta también con el apoyo de Prodisa, Mercedes – Benz Granada Premium, Novum Eventos, deLuna Hotels, Restaurante Las Tomasas y la agencia de comunicación doctortrece como proveedores oficiales.

Educación y nuevas tecnologías

El debate arrancó con una enriquecedora conversación entre los ponentes con la educación y las nuevas tecnologías como eje central. “La digitalización es una oportunidad para todos los extractos de la sociedad”, ha explicado Gonzalo Romero, quien ha añadido la importancia que ha tomado tras la pandemia del coronavirus ya que “nos ha hecho entender que la tecnología tiene un papel estratégico, es necesaria, pero siempre con un proceso reflexivo”. A la reflexión del director de ‘Google for Education’ en España, Sonia Rodríguez y Pablo Pin han resaltado la importancia que ha tomado la “esencia” de la persona, de la humanidad, en una sociedad donde las nuevas tecnologías son las grandes protagonistas de la vida diaria. “Los partidos los gana el humano, pero la tecnología te apoya en las decisiones, aunque no hay que olvidar el factor humano, el talento de las personas es el que hace que esos datos que nos dan las aplicaciones se dirijan hacia el partido. En el caso de la educación, las tecnologías ayudan a hacer la enseñanza más atractiva, pero no se puede olvidar a ese buen profesor que te marca”, ha desarrollado el técnico del Covirán Granada.

Siguiendo con la educación y las nuevas generaciones, los expertos han analizado los continuos cambios a los que se enfrenta la sociedad y la educación y cómo afrontarlos. Marina Heredia ha aportado una clave que ha copado gran parte de la conversación, expresando la necesidad de “fomentar el talento que cada uno tenga, ayudar al alumno a encontrar su talento y fomentarlo”. En este sentido, Gonzalo Romero ha expresado la necesidad de “personalizar el aprendizaje” y que los sistemas educativos “vayan hacia el empoderamiento de la persona más que hacia una simple transferencia de información. Las nuevas tecnologías deben fomentar el talento del aprendiz, empoderarlas y ayudar a desarrollar sus cualidades”. En la misma línea, Sonia Rodríguez, directora de talento para el grupo Lactalis en España, ha resaltado la importancia de trabajar en la línea de una “educación emocional”, especialmente al comprobar que una vez finalizan los estudios, “las empresas piden creatividad o un pensamiento analítico, todo lo que no nos han enseñado”.

Las emociones y la salud mental son uno de los grandes retos a los que se enfrentan la sociedad y la educación, en particular. “Tenemos que aceptar que todos tenemos miedos”, ha explicado Pablo Pin en su intervención, destacando la importancia de que “las personas se sientan guiadas y apoyadas en las decisiones que tomen, que entiendan que estaremos ahí para ayudarlos”. A nivel educativo, Sonia Rodríguez ha abierto la puerta a “mostrarse vulnerables, a contar qué pensamos y qué sentimos porque así es como se llega a conectar realmente con las personas. Es necesario tener un entorno psicológico que nos ayude”.

Talento

El bloque de educación ha dado paso al de talento, con la intervención vía vídeo, de Pedro Mercado, rector de la UGR, quien ha señalado que es “necesario desarrollar las iniciativas que pongan en conexión la Universidad con las necesidades del tejido económico y social. Ahí es donde están concentrados nuestros esfuerzos, en las políticas de empleabilidad, en mejorar la inserción profesional, en dotar de competencias no solo regladas sino competencias transversales, competencias de liderazgo, de talento, de trabajo en equipo, a las personas que han de ser los protagonistas del futuro. Esa es, en esencia, la misión de la Universidad”.

Josep Roig, director general de Cívica, ha añadido la importancia de que el talento sea “la piedra angular en la que se sustenta el trabajo. Debemos desarrollar un profundo ejercicio de empatía, que nos pongamos en la piel de nuestros compañeros, esas son las claves para la captación de talento. Tenemos el reto de que nuestros trabajadores se sientan orgullosos de pertenecer a nuestros proyecto”.

Por su parte, Marc Revert, embajador MBA Kids, ha explicado que es el creador de la aplicación ‘Organizoo’ que ayuda a los estudiantes “a organizarse de forma colaborativa y estoy convencido de que tenemos que cultivar los valores empresariales en la generación Z. Tenemos un montón de problemas sin resolver e, incluso, sin contemplar, es por eso que esta generación tendrá que contemplar las mayores soluciones a los mayores problemas que se encontrarán en la historia. Hay que sembrar en el emprendimiento juvenil”.

El factor humano

La empresas se afanan en encontrar ese talento que los haga diferenciales, pero el entrenador del Fundación CB Granada ha detallado, como base, “dejar hacer a las personas, que se desarrollen y no dejarlos sentados en una mesa viendo cómo el jefe lo hace que se supone que es el que sabe. Hay que dejar que las personas se sientan realizadas y que vean que progresan”.

En la misma línea, Sonia Rodríguez ha destacado la “confianza, el respeto y la admiración”, que deben sentir los trabajadores por la empresa para que se fidelicen, den su mejor versión y demuestren su talento real. “El talento es importante, pero la actitud es mucho más importante. Puede haber personas que con esa cultura del esfuerzo destaque mucho más que quien tiene ese talento innato”.

Por último, la sostenibilidad sigue siendo una de las grandes preocupaciones de GranadaConectada. Es por ello que los ponentes han aportado sus claves para una ciudad en la que las personas talentosas quieran vivir. “Una ciudad que inspira, con naturaleza, cultura, posibilidad de desarrollarse profesionalmente, que sea segura, que tenga oportunidades de conectar y que tenga interés por la innovación”, son algunos de los requisitos de los protagonistas de este tercer foro de GranadaConectada. Unos requisitos que, para muchos, ya cumple Granada, auténtica cuna de talento.