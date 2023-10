La Cumbre Europea de Granada marcará un antes y un después en la historia de la Unión y el omnipresente debate sobre su futura ampliación. No es una aquiescencia ni una conclusión periodística, sino una realidad con visos de concretarse, a tenor de lo expuesto estos días, sobre todo en la rueda de prensa de balance final, por los principales líderes comunitarios, Ursula von der Leyen y Charles Michel, así como por el propio presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.

También por los corresponsales españoles en Bruselas desplazados para la ocasión a la capital. GranadaDigital ha querido testar la opinión de tres de ellos para conocer, desde la mirada crítica del periodista que sigue in situ el día a día la política comunitaria, cómo este cónclave va a repercutir no solamente en la proyección futura de la ciudad, sino también en el horizonte a medio plazo de la UE.

Se trata de Guillermo Pascual, de Antena 3; Pablo Rodríguez Suanzes, de El Mundo, y Nacho Alarcón, de El Confidencial, quien además es granadino y ha ejercido estos días de anfitrión para sus colegas habituales de fatigas. Labor que ha compartido con la también granadina Beatriz Ríos, freelance de The Washington Post o Cadena SER, entre otros. Los tres coinciden en que la Cumbre Europea de Granada "va a sentar las bases para el futuro de cómo tiene que ser la Unión Europea".

Guillermo Pascual: "Ver a 50 líderes europeos paseando por la Alhambra ha sido espectacular"

Así lo opinaba, por ejemplo, el corresponsal de Antena 3 en Bruselas, Guillermo Pascual, quien destacaba a este medio el hecho de que "sea la primera vez que Europa va a debatir en serio sobre la futura ampliación. Es decir, sobre si Europa tiene que pasar de 27 a 35 estados miembros. Y también sobre qué tiene que cambiar en Europa para que una Europa de 35 estados miembros pueda funcionar bien".

Para Pascual, "Granada puede sentar las bases para el futuro de cómo tiene que ser la Unión Europea de dentro de diez o quince años". Y, sobre todo, "ser el punto de partida para saber si somos capaces de aceptar en el club comunitario a ocho miembros nuevos y pasar de 27 a 35. Ese es uno de los grandes retos que tiene la UE y Granada va a ser el punto de partida", reafirmaba.

El periodista del Grupo Atresmedia no quiso dejar pasar la oportunidad de comentar la parte "más simbólica y lúdica" de esta reunión al más alto nivel, sustanciada en la imagen "muy muy potente" de la Alhambra: "Ver a más de 50 líderes europeos paseando por los patios de la Alhambra ha sido espectacular. Sólo había que ver que muchos de ellos, cuando entraron, saludaron a los Reyes, pero lo siguiente que hicieron fue sacar el móvil y comenzar a hacer fotos. En la parte más de imagen ha sido muy bonito y muy potente en lo que a la imagen que se proyecta hacia Europa de España y de Granada se refiere".

También se refirió a la cuestión migratoria como elemento clave que debe hacer de la Cumbre de Granada un faro para definir las bases de la Unión Europea en lo referente a este asunto. Y todo pese al veto de Hungría y Polonia en la Declaración de Granada. Previamente, Pascual consideraba que "uno de los retos más importantes ahora es el tema migratorio, pues hay muchas diferencias ahora entre países". "Los hay que tienen una postura muy dura, como Hungría o Polonia, y otros que son de primera línea, como España, Italia o Grecia, que están pidiendo solidaridad. Creo que Granada puede ser también un punto de inflexión para cuadrar un poco las posturas de todos hacia un gran pacto migratorio que es más necesario que nunca viendo las llegadas irregulares que está teniendo el continente", sentenciaba en última instancia el periodista segoviano.

Pablo R. Suanzes: "El mensaje de la Alhambra es 'vais a ver todo lo que significa estar en la UE"

Línea similar a la manifestada por el corresponsal de El Mundo en Bruselas, Pablo R. Suanzes, quien veía como algo que "le da muchísimo peso histórico" la icónica imagen de los líderes boquiabiertos con la Alhambra. "Los países que aspiran a entrar en la Unión Europea lo hacen por razones políticas, económicas y de seguridad. Quieren sentirse como en casa. Normalmente se les trata bien y se les lleva a un lugar especial. La primera vez fue en Praga, en un castillo, y ahora van a la Alhambra de Granada. El mensaje es 'no os llevamos a un descampado perdido porque hay que aguantaros, sino que os vamos a dar todo lo que significa estar dentro", manifestaba a este periódico.

Para Suanzes, hay una evidente relación entre el éxito cosechado por Pedro Sánchez con los líderes de la OTAN en la foto junto a Las Meninas del Museo de El Prado y la elección de la Alhambra para esta cumbre: "El que crea que la política es sólo sentarse en un despacho vacío y hablar de documentos, no ha entendido nada de cómo funciona el mundo. La política significa tener a la gente contenta, unir a las personas y sentar a cincuenta líderes con sus familias en un lugar histórico e increíble, y dar un paseo por El Prado, viendo el museo, o como estaban ayer disfrutando y haciéndose fotos los líderes mundiales diciendo: 'Dios mío, qué lugar tan espectacular. Aquí quiero volver porque me siento identificado".

Algo más prudente se mostraba respecto a la trascendencia con carácter histórico que podría tener la Cumbre Europea de Granada, pues "todo dependerá del documento que se apruebe". Por ello, pide "rebajar expectativas y tener cuidado". "Si logra quedar un mensaje como 'Declaración de Granada' [así fue, pues la conversación se mantuvo con anterioridad], o algo así, que sí estaría entre los pasos para una posible ampliación de la Unión Europea, entonces sí. Pero si no, no pasa absolutamente nada. No hace falta pensar que todo lo que no sea histórico, único e increíble no tiene ningún valor. Yo creo que aquí se están sentando un poco los pasos de la construcción de lo que va a ser la Unión Europea de 30 a 35 miembros en el futuro y se va a recordar que aquí se dieron unos de los siguientes pasos. Que fuera el más importante, quizás no es el único, pero sí uno de esos pasos", detalla.

Nacho Alarcón: "Que la cumbre esté en mi ciudad significa cerrar el círculo de Europa llegando a tu casa"

Para el periodista granadino Nacho Alarcón, ahora corresponsal en Bruselas del digital El Confidencial, lo importante "para que esta cumbre sea un verdadero éxito es "que los líderes tengan la tranquilidad de mirar hacia adelante los próximos diez o quince años y ver qué necesitamos en términos de reformas internas de la UE para hacer que esa ampliación de la que empezamos a hablar, que ahora ya parece inevitable, después del inicio de la Guerra de Ucrania se pueda hacer sin que la Unión Europea gripe".

En su opinión, "las normas internas estaban pensadas para que un grupo de catorce estados miembros, que era lo que había antes de la ampliación de 2004". Por eso, "después de la ampliación de 2004 se ha llegado a 27 y esas normas ya están empezando a fallar", cree. Y pone como ejemplo los votos por unanimidad: "Ya no sirven, sino que empiezan a generar problemas. La idea es ver cómo podemos arreglar todas esas normas internas para que si somos un club de 30, 35 o 36 podamos seguir funcionando de forma adecuada".

En la delegación española de corresponsales en Bruselas, todos señalaban estos días a Alarcón como el hombre que más se ha preocupado de que a sus compañeros no les falte de nada en Granada. El periodista de El Confidencial lo resumía a este medio de una forma lacónica: "Al final, Bruselas es el hábitat natural de nuestra información, donde nos encontramos con los políticos, con los líderes y los diplomáticos. Yo llevo ya siete años allí y estás acostumbrado a que casi todo ocurra allí. Como granadino, la realidad es que traerte una cumbre aquí, a un lugar tan diferente y tan soleado, es por un lado emocionante porque significa cerrar el círculo de Europa llegando a tu casa, al lugar en el que has nacido". Esa casuística, el periodista la definía como "un mensaje político en cierto modo bonito y, por otro lado, también es un reto porque tú quieres que salga todo bien". "Te vas fijando en las cosas que salen mal y piensas que esto lo podríamos haber hecho mejor. Pero la verdad es que es un gusto y un honor como granadino, y la imagen de la ciudad sale reforzada con la cumbre", reflexionaba.

"Somos dos de Granada. La otra es Beatriz Ríos, que es corresponsal del Washington Post, pero también trabaja para la SER y para la tele de Madrid. Los dos hemos estado trabajando mucho para que, no solamente los españoles que vienen con nosotros, sino también otras delegaciones, otros periodistas como de Italia o de Grecia, suizos o alemanes, se sientan cómodos. Les hemos estado hablando de la ciudad. De qué ver, de dónde ir, qué cosas comer, dónde pasear... Yo creo que ha sido un gusto y llevamos trabajando bastantes días con esto. Mandando muchos mensajes, hablando con mucha gente y la verdad que ha sido una especie de trabajo paralelo", concluía. Como el que esto escribe tras dos días de una intensidad informativa para el recuerdo. El propio, el de Granada y el de toda Europa.