La fuerza de los lazos de la Magna: “Hemos estado en contacto estos meses y hemos hecho una visita a Granada"

En Granada ya se respira un aire con aroma a incienso desde este jueves. En la Catedral ya se encuentran presentes los 22 pasos que participarán en la procesión magna de este sábado con motivo del trigésimo cuarto Encuentro Nacional de Cofradías. Asimismo, los participantes ya pudieron disfrutar este jueves en el Palacio de Congresos de exposiciones sobre la Semana Santa granadina y actos culturales y visitas a sedes de hermandades y cofradías. El propósito de este gran encuentro está excelentemente plasmado en la relación entre la Banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas y la Hermandad del Huerto de Granada, que sumarán un episodio más su historia conjunta este sábado en la procesión extraordinaria.

Javier Palos, director de la banda cordobesa, ya acudió a la capital en el Sábado Santo de 2009 para el Entierro Magno 'Passio Granatensis'. En aquella ocasión, la agrupación acompañó a la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Granada. Han pasado ya catorce años, pero el compromiso con una ocasión tan especial es el mismo. “Hemos estado en contacto estos meses con la hermandad e incluso hemos hecho una visita para conocer el recorrido”, detalla Javier.

Encuentro a menos de una semana para el gran día

La visita de los representantes de la Banda de la Coronación de Espinas fue este pasado domingo, una cita en la que pudieron conocer al capataz del Huerto, su responsable de la parte musical y otros integrantes. En el encuentro celebrado en la Plaza de Mariana Pineda se generó un buen "feeling" entre ambas partes y se decidió el repertorio que tocarán este sábado por las calles de Granada. “Nos agradecieron mucho ese trato porque permite una mayor afinidad. Se quedaron encantados con la conexión que hubo”, expone Javier.

Por otro lado, los anfitriones organizaron una visita a la casa de la hermandad en la que se regaló a la banda un libro sobre la obra de Antonio Martín, cuya implicación con la Semana Santa de Granada acumula décadas de fervor.

La cofradía granadina y la banda cordobesa, perteneciente a la Hermandad de la Merced, salen cada Lunes Santo en sus ciudades, pero comparten mucho más. “Cuando se hizo la exposición conmemorativa de Antonio Martín les pedimos un fragmento de su paso y todo fueron facilidades. La amistad viene de muchos años”, recuerda Mariano Sánchez, hermano mayor del Huerto. “Aquí somos grandes familias que se encuentran de una forma alegre. Desde que iniciamos las relaciones con ellos han sido para bienes mutuos", añade.

"Que seamos una parte más de ellos"

La fuerza de este enlace no hace otra cosa que agrandar las ganas de procesionar este sábado. Javier Palos no piensa en otra cosa que no sea “poder dar lo máximo a esa hermandad”. El director de la Banda de la Coronación de Espinas señala que "hemos estudiado todo" con el propósito de "que se sientan cómodos y seamos una parte más de ellos”.

El objetivo común está claro: "que Granada pueda disfrutar". Javier hace hincapié en la importancia de cuidar los detalles para que la ciudad y todos los que la visiten gocen de una jornada para el recuerdo. En la misma línea se encuentra Mariano Sánchez, quien celebra que Granada sea estos días "la capital del mundo cofrade en España”. "Es una privilegiada", recalca el hermano mayor del Huerto, que ya vivió en "primera línea" la procesión de 2009. Para esta ocasión, su cofradía no tendrá a su lado a la banda que le suele acompañar, pero estará la Coronación de Espinas. Esta unión es un gran ejemplo de los valores que promueve el Encuentro Nacional de Cofradías.