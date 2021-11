Resumen semanal | El cuarto color del semáforo

Una de las primeras cosas que se aprende en el colegio son las reglas de circulación. Y el abecé de esto es saber diferenciar los colores del semáforo. Rojo, detenerse; ámbar, solo continuar si no se puede frenar en condiciones de seguridad; verde, circular. En el colegio también se empieza a hablar de igualdad, de respeto a las mujeres, y a concienciar sobre el maltrato, que empieza mucho antes del primer golpe. En estos días que se ha dado a conocer cómo será el nuevo 'semáforo Covid', que en realidad establece cinco niveles de riesgo –desde el de muy alto hasta la 'situación de control', qué casual e inoportuna expresión–, cabe añadir al cromatismo clásico de este elemento del mobiliario urbano una tonalidad más, el morado, que, más que "no pasar", debería significar algo así como "no te pases".

De morado se inundaron las calles de Granada este jueves 25 de noviembre, por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que en realidad no es una sola sino varias, tal y como relataron a GranadaDigital varias víctimas de esta lacra social que no cesa. Si en la capital transcurrió la movilización principal, además del grueso institucional de actos institucionales, en el resto del territorio los homenajes y las conmemoraciones se sucedieron por doquier. Destaca uno muy merecido a Ana Orantes, la granadina que se atrevió a denunciar por primera vez en televisión el calvario que sufría y abrió el camino a muchas otras mujeres. Le costó la vida. Aquello sucedió en 1997, hace 24 años. Queda lejos, ¿no? Pues la realidad dice que las cosas no han cambiado tanto porque, macabra coincidencia, este mismo 25N fue detenido un hombre en Granada por retener y someter sexualmente a su pareja. Ana Orantes vivía en Cúllar Vega. Juana Rivas es de Maracena. La defensa de la madre granadina ha considerado injusto que siga cumpliendo pena en el CIS pese al indulto decretado por el Gobierno.

Los criterios que definirán el nuevo 'semáforo Covid' ya están plasmados sobre los umbrales fijados por Sanidad. Así, la hostelería podría echar el cierre a las 23.00 horas si la incidencia y la presión hospitalaria continúan su escalada. De momento se libra Granada. Y es que la provincia resiste el empuje en el repunte de nuevos casos generalizado en España y Andalucía. No en vano, es la demarcación con los mejores indicadores tanto del conjunto del país como de la comunidad, que aguarda ya para implantar el pasaporte Covid mientras avanza en la vacunación de los mayores de 60 años y el personal sanitario y sociosanitario, que ha arrancado esta misma semana. En este sentido, cabe destacar que más de 100.000 granadinos ya cuentan con el suero de refuerzo, de los que los mayores de 70 años superan el umbral de 80.000 personas.

Granada llegó a ser la provincia española con peores guarismos. Ahora es la mejor. A ver si la lucha contra el cultivo y el tráfico de marihuana toma la misma dirección. Este problema repetido a lo largo de demasiados años ya dejó este miércoles el enésimo episodio de una serie que empieza a convertirse en película. O más bien en una en concreto, la de Atrapado en el tiempo. Como en el Día de la Marmota, otra gran macrooperación puso patas arriba la zona Norte de la capital. Esta vez le tocó a Haza Grande. El arranque de semana había sido premonitorio, pues el lunes se desarticuló una organización dedicada al tráfico transnacional de esta sustancia, mientras que el miércoles era un conductor 34 años el que acababa detenido tras ser pillado con 52 kilos de 'maría' en el coche.

Mucho más productivo y sensato es dedicarse a las actividades económicas tradicionales (y legales). Claro que también es más sacrificado, como evidenciaron los testimonios de los tres jóvenes emprendedores de AJE que estuvieron este jueves en #DirectosEnRedGD. La buena noticia es que al menos los resilientes comerciantes granadinos van a poder encarar este Black Friday con previsiones bastante más halagüeñas que las del año pasado. También la hostelería, que el miércoles tuvo en Loja una cita ineludible con GranadaConectada. Ferran Adrià ejerció de maestro de ceremonias y, posteriormente, recordó en GranadaDigital por qué llegó con elBulli al cénit de la cocina mundial con sus tres Estrellas Michelin. Algo así como una suerte de triplete futbolístico, aunque su Barça no esté para tirar cohetes. No serán cohetes lo que se genere dentro del acelerador de partículas. En todo caso, y si la cosa saliera muy mal, agujeros negros microscópicos. Pero seguro, seguro, energía de fusión. El proyecto del IFMIF-Dones recibió este jueves una gran noticia: en los dos próximos años licitará los primeros contratos para los trabajos preparatorios. Algunos llegaron a calificar la dimensión de esta infraestructura científica para Granada como "la Alhambra de esta era", por lo que puede generar en lo que a riqueza se refiere. Seguro que entrar en sus reactores es casi tan difícil como hacerlo en los lugares ocultos del monumento. Aunque GranadaDigital lo ha conseguido.

Y el que entró triunfante en el Congreso del PP Andaluz celebrado en Granada fue Pablo Casado. Otra cosa es como salió, escaldado, tras acudir a una misa en honor a Franco en la Catedral de la Encarnación, lo que le ha valido las críticas de las asociaciones memorialistas. El que sí salió de la convención popular por la puerta grande fue Juanma Moreno, reelegido líder de la formación con el 98,98% de los votos de la militancia. La cita sirvió para que Isabel Díaz Ayuso y el propio Casado reprodujeran en Granada su batalla por el control del partido. La presidenta aconsejó a Bonilla que tomara sus "propias decisiones" y el jefe de filas del PP a nivel nacional, tras un discurso cargado de indirectas a la presidenta madrileña, mostró todo su apoyo al líder del Ejecutivo andaluz. En el PSOE, por su parte, lo que se barrunta es la posibilidad de que Noel López se convierta en senador. Unos y otros tendrán que estar muy pendientes de Juntos por Granada (JxG), que el lunes presenta su proyecto para dar el salto a la política.

Y de la Cámara Alta a las altas cumbres porque Sierra Nevada apuntala los últimos retoques para la que debe ser la temporada de la recuperación. Tanto los empresarios como Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, levantarán el telón del curso 2021/2022 este mismo sábado. El jueves, un nuevo incendio reabrió el viejo debate sobre si debe instalarse o no un retén permanente de bomberos en Pradollano. Desde luego que para muchos el arranque del curso será como maná caído del cielo. Vamos, literalmente. Un milagro. Y Milagro es el nombre del nuevo álbum de Dellafuente, que fue presentado en una atmósfera inmersiva. Otro evento deportivo que será un revulsivo económico es la Copa del Rey de baloncesto del año que viene. El alcalde de Granada ya confirmó en El Quinto Cuarto, el espacio de Twitch conducido por Ainoa Morano en GD, que la intención del Ayuntamiento es traer también el torneo en 2024. Para esa fecha el Granada CF quiere seguir en Primera. Tras caer con estrépito en casa frente al Madrid toca recomponerse ante el Athletic Club este viernes. No podrá sentarse en el banquillo Robert Moreno, expulsado tras protestar la roja a Monchu. A unos cientos de metros de Los Cármenes, en el Núñez Blanca, juega otro equipo de la capital, el ONCE Granada B1, a fútbol 5 adaptado. Más conocido como 'futbol para ciegos'. GranadaDigital asistió a una de las sesiones preparatorias previas al inicio de la temporada. Porque, aunque ellos no puedan ver, ponen cinco y seis sentidos sobre la pista.