Dellafuente resucita con 'Milagro'

“Suena un grito en la ciudad. No nos oye. Aleluya. Un milagro”. Así comienza el nuevo disco del cantante granadino que sale a la luz el día 25 de este mismo mes. En este último álbum, Dellafuente se reconcilia con lo fue sin dejar de lado la esencia de lo que es ahora. Después de ‘matar’ a su personaje musical en el último disco, vuelve a la escena con lo que él define como un milagro.

La presentación de su nuevo disco no ha dejado indiferente a nadie. Ha reunido a sus fans en el centro cultural Gran Capitán para que pudieran vivir una experiencia de inmersión. Hubo varios pases desde la 13:00 hasta las 21:00 horas en los que entraban unas 50 personas para poder escuchar las nuevas canciones a través de unos cascos. Un patio andaluz como decoración. Humo, agua cayendo de la fuente y pájaros han sido la sintonía que recibía a sus seguidores antes de empezar a disfrutar del nuevo trabajo de Dellafuente.

A los invitados se les recibió con una carta del propio artista: “Una frase que me ayudó a hacer todo esto realidad fue la de ‘un álbum no se termina, un álbum se abandona’. Quería alejarme de la competición, de los rankings, de las playlists y de todo aquello que se espera de mí solo porque un día ayudé a construirlo. Ha sido realmente revelador descubrir que la ventura no estaba en demostrar nada, sino en el camino que me ha traído hasta aquí y en la gente que me ha acompañado. Creo en la tamización del público. He visto cómo los fans crean rehenes. No quiero pertenecer a ninguna moda. Que tú estés aquí hoy lo certifica. Gracias por tu tiempo. Cierra los ojos y siente la bienvenida a ‘Milagro’”.

El álbum está compuesto por siete canciones, la primera se llama como el propio disco: ‘Milagro’. La segunda canción ‘Sanuk sabai saduak’ deja frases como ‘trabajamos tres y comemos cuarenta’, y se vuelve a convertir en un himno de lo que ha conseguido con su música. El Coro Ciudad de Granada vuelve a ser su aliado para sus nuevos temas, como ya lo fueron en ‘Nubes’, canción que pertenece al álbum ‘Descanso en Poder’.

Dellafuente recupera su esencia con ‘León con uñas de gel’ con versos como “quiero vivir tranquilo, sin preocupaciones”, algo que siempre ha reclamado en sus temas porque no quiere pagar sus logros con la fama que envuelve a la música. La cuarta canción, ya publicada, ‘Dime si con eso vale’, vuelve a relucir su éxito y en cómo ha utilizado su poder para ayudar a sus cercanos. En este momento de lucidez grita con fuerza “dime si con eso vale o tiene que ser más”. Un grito de socorro, de decir basta o necesitar algo más.

La quinta canción se hace llamar ‘Sin faltar a la verdad’, y se envuelve con instrumentos clásicos y una voz muy diluida entre la música. El sexto tema comienza como si se pudiera sentir el renacimiento, un amanecer nublado pero con ganas de brillar. ‘Nana del miedo’, que así se llama, suena desde el dolor desgarrado, del que rompe para reconstruir y Dellafuente se aferra a la nana con “yo que a nada le tengo miedo, yo que a nada le temo, no entiendo este miedo”, pero busca su refugio en el siguiente verso, “si tú estás conmigo, haces que no tenga miedo o al menos no duela”.

El final del disco aterriza con ‘Un diablo en el infierno’, que saca a relucir a Taifa Yallaf, su nuevo personaje. Los diferentes ritmos que marcan el final del disco vuelven a romper a Dellafuente pero esta vez sin perderse.

“Ni matándome dos veces pueden hacerme daño”, así sentencia su último trabajo el artista granadino.