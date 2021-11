Noel López aspira a entrar en el Senado

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apuntado este lunes que "no ha tomado aún la decisión" de aspirar a entrar en el Senado como representante por designación autonómica, un puesto que sí ha confirmado que le gustaría que desempeñara el alcalde de Maracena (Granada), Noel López, recientemente elegido nuevo secretario de Organización del PSOE-A.

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "no he tomado la decisión aún" de optar a convertirse en senador por designación autonómica, algo que en todo caso requeriría que uno de los tres representantes con los que cuenta el PSOE-A en esta legislatura en dicha cámara renunciara a su escaño para que quedara una vacante, para cuya cobertura el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz tendría entonces que proponer un nombre, según ha recordado.

Actualmente, los tres senadores socialistas por designación del Parlamento andaluz son Miguel Ángel Vázquez, María Luisa Bustinduy y la expresidenta de la Junta Susana Díaz, quien, según ha confirmado Espadas, "va a continuar" en la Cámara alta, donde la también exsecretaria general del PSOE-A "continúa su carrera política defendiendo los intereses de Andalucía".

El secretario general del PSOE-A ha lamentado que "parece que hablar del Senado nos pone a todos un poco nerviosos y en posición crítica cuando se habla del PSOE", pese a que es "la cámara territorial donde el peso de los gobiernos regionales, autonómicos, en términos políticos, es decisivo".

Espadas ha querido dejar claro que, si finalmente opta por postularse para el Senado, "no sería por estar" en la Cámara alta, "sino porque quisiera estar", así como ha explicado que, si decide ir al Senado, "no voy a dejar de estar" allí "sea cual sea el momento de las elecciones autonómicas" en Andalucía, porque en el Senado "se va a acabar decidiendo el modelo de financiación autonómica más justo para Andalucía", y considera que "sería importante" que "el secretario general del PSOE-A esté en el Senado".

Estar en el senado "no por una cuestión de sueldo"

"En política es importante también tener presencia institucional donde se debaten y deciden las cuestiones", ha sostenido en esa línea, reconociendo a renglón seguido que eso "evidentemente exige un plus de esfuerzo, y cuando uno lidera una fuerza política como el PSOE de Andalucía, estar en el Senado no es una cuestión de sueldo".

Al respecto, Espadas ha apuntado que si deja de ser alcalde de Sevilla y opta por dedicarse "exclusivamente a ser secretario general del PSOE-A, entraré en la nómina de mi partido, que no tiene ningún problema en ponerme un salario para que me dedique en exclusiva, o volveré a mi puesto de trabajo", que es el de abogado, según ha agregado para apostillar que estar o no en el Senado "va de tener o no una posición institucional en la que defender los intereses de Andalucía y de mi partido en esa cámara".

Espadas ha abogado por "tomarse en serio" la Cámara alta y por sacarle "el partido que debe tener", y ha insistido en que, si decide aspirar a ser senador, "será para continuar en el Senado como representante por la comunidad autonómica, porque Andalucía debe tener un papel protagonista en los próximos meses y años para sacar adelante el modelo de financiación autonómica".

Financiación autonómica

Sobre esta cuestión, ha reiterado que considera "injusto para Andalucía" el actual modelo, al margen de que la comunidad autónoma esté ahora recibiendo del Gobierno central "más recursos que nunca". "No es un problema coyuntural", sino que "viene de atrás", ha abundado Espadas, que ha defendido que esto no debe ser "una batalla" de Andalucía contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sino "una cuestión de ponernos de acuerdo todas las comunidades autónomas con el Gobierno".

"Esto va de algo complejo, de ser capaces de equilibrar los intereses de comunidades autónomas que tienen menos población y otras que tienen más", y "lo que requiere ahora mismo, por un lado, es hablar entre presidentes autonómicos", y, por otro lado, "lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, que es buscar una propuesta que entienda que pueda ser equilibrada" y que "propondrá en breve al Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF).

Y luego se trataría de que "los partidos, sobre todo los dos grandes", PSOE y PP, fijaran "una posición común entre los distintos territorios que gobernamos o no, y donde tenemos realidades distintas", y desde ahí alcanzar "un acuerdo de Estado con el Gobierno", según ha concluido Juan Espadas.