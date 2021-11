Casado a Moreno: "Tienes todo mi apoyo, el camino a la Moncloa pasa por San Telmo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha trasladado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, todo su "apoyo" para hacer lo que considere oportuno en relación con la convocatoria de las elecciones autonómicas, aunque le ha aconsejado que primero piense "en Andalucía y después en el partido". "Tienes las manos libres para hacer lo que consideres que es mejor para Andalucía, que será lo mejor para España", según ha trasladado el líder popular a Moreno, convencido de que el "camino a la Moncloa pasa por San Telmo", sede de la Presidencia andaluza.

Casado se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de clausura del 16 Congreso Autonómico del PP andaluz que se ha celebrado en Granada, tras el discurso de Juanma Moreno, quien también le ha trasladado a su vez su apoyo para que "más pronto que tarde" se el nuevo presidente de España.

Casado ha llegado a admitir en su intervención que le da "igual cuándo" sean las elecciones andaluzas porque tiene la "plena convicción" de que Moreno va a "arrasar" y va a obtener una "mayoría aplastante o mayoría absoluta" y que todos los andaluces le pedirán que siga consolidando el cambio que se inició hacer tres años en esta comunidad.

El dirigente popular ha querido huir de esos mensajes que "enredan" y ha recalcado que lo que pasa en Andalucía lo han decidido y lo seguirán decidiendo siempre Juanma Moreno y el PP andaluz.

Ha querido dejar claro que "nunca" ha hablado con Moreno de fecha de las elecciones andaluzas, pero que sí le trasladó, en los momentos de la moción de censura en Murcia y la posible "desestabilización" de los gobiernos del PP en Castilla y León y en Comunidad de Madrid, que tenía todo su apoyo para hacer lo que considerara oportuno, pero que pensara primero en Andalucía y después en el partido, un mensaje que le vuelve a trasladar hoy.

Estos mensajes de Casado se producen después de que el viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aconsejara a Moreno, durante su intervención en el Congreso del PP-A, que volara "libre" y tomara sus propias decisiones.

"Todo el PP de España siempre ha confiado en Juanma Moreno", según ha expresado Casado, quien ha señalado que los andaluces creyeron en él en las elecciones autonómicas de 2018 porque miraba a los ojos y decía la verdad. "Aunque algunos pocos no creían en él, la mayoría del partido y de los andaluces siempre creyeron en Moreno", ha señalado el dirigente popular, quien ha expresado que está orgulloso de que Moreno, esa fuerza de "gestión eficaz y reformista", la esté proyectando hacia todos los compañeros que siempre han creído en él.

Tres años después del cambio en Andalucía, según Pablo Casado, Moreno es un referente de un gobierno "eficaz, con honradez, con las ideas claras, de cercanía, de moderación y de firmeza en los principios". Ha señalado que Moreno está creando empleo en Andalucía y ha atraído inversión bajando impuestos y eliminando burocracia, mientras que en esta comunidad ya no se "ocultan" las listas de espera en la sanidad ni los "barracones" en centros educativos, sino que se respeta y se trabaja por mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios y a los docentes.

Asimismo, Pablo Casado ha puesto el acento en que, con la llegada de Moreno al Gobierno andaluz, se han abierto "las ventanas y se han levantado las alfombras" del Palacio de San Telmo, porque esta tierra no merecía ser noticia por los "casos de corrupción". Ahora es noticia, según ha agregado, por la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad, que es lo que caracteriza al PP.

Ha querido lanzar el mensaje de que, sea quien sea el que haga algo irregular en administraciones gobernadas por el PP, no tendrá cabida en este partido, porque la corrupción es la "peor lacra de la función pública".

Asimismo, Casado ha considerado "injusto" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 "maltraten" a Andalucía.

Moreno defiende una "Andalucía sin límites" que, con alianza de los andaluces, puede liderar España

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este domingo que cree en una "Andalucía sin límites", en la que "siendo aliados todos los andaluces" se puedan hacer "grandes cosas" y asumir que esta tierra "quiere y puede" liderar España, pues su "máxima aspiración" es que sea "un lugar de libertad para todos y de progreso".

Moreno ha pronunciado estas palabras durante la clausura del XVI Congreso Autonómico del PP de Andalucía, que se ha desarrollado este fin de semana en el Palacio de Congresos de Granada bajo el lema 'Andalucía, el cambio funciona' y que ha cerrado también este domingo el presidente nacional de la formación, Pablo Casado.

Moreno se ha mostrado convencido durante su discurso de que "Andalucía no tiene límites si siguen soplando vientos de libertad" y ha enfatizado que tiene "hambre de cambio y de reformas" para seguir" transformando esta comunidad después de que su partido haya "demostrado", tras casi 40 años de gobiernos socialistas, que "se podía gobernar mejor, con políticas distintas", "trabajando más y hablando menos".

"Yo tengo ambición por mi tierra", a diferencia ha dicho de los anteriores gobiernos socialistas, y "quiero que continúe el cambio" aunque para ello, ha matizado, se necesita "tiempo" y "perseverar". Así, ha considerado que los presupuestos para el próximo año son una "herramienta necesaria" para "seguir avanzando" en la transformación que se ha iniciado con el nuevo gobierno andaluz que encabeza.

En este contexto, ha lamentado y, ha dicho que "no se entiende", que haya "a un lado y a otro" "tantos intereses para boicotear" a ocho millones y medio de andaluces pues "nosotros no queremos aprobar los presupuestos para ponernos una medalla, sino para que vaya bien" en Andalucía, ha incidido.

Ha garantizado en este contexto que están trabajando para ello y lo harán "hasta el último minuto" pues, según ha advertido, "no podemos volver a la casilla de salida", "sería un error histórico", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que él tiene "ganas de hacer más, hambre de cambio, de reformas y de mejorar Andalucía".

Por otra parte se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez que, "no sabe qué hacer con la economía" y "mantiene un sistema de financiación injusto", y a él le ha advertido de que "aquí", en Andalucía, "vamos a batallar" por que la comunidad reciba hasta el "último céntimo de euro que necesitan los andaluces".

"Vamos a dar la cara para que en Andalucía tengamos los mismos servicios que el resto de España; no queremos ser más que nadie, somos una tierra leal" con el conjunto de España, ha matizado, pero "no vamos a permitir que ser menos que nadie" y "que sepa Sánchez y el Gobierno que el PP, aquí, vamos a batallar" por lo que "corresponde" a esta tierra.

Moreno ha expresado la "gratitud, emoción, orgullo, responsabilidad y compromiso que siente tras haber sido reelegido presidente del PP andaluz". Ha confesado que siente "un poco de rubor" por el "respaldo abrumador" que ha recibido, de un 98,98 por ciento, lo que es un reflejo, ha enfatizado, de un partido "unido e ilusionado".

"Gracias por confiar en mí para liderar este gran proyecto transformador que estamos llevando a cabo en Andalucía" y ha defendido que los andaluces son la "razón de ser de este partido".

"Estamos a vuestro servicio, hemos hecho este congreso para vosotros, para ofrecer un partido y un proyecto que genere ilusión en toda Andalucía" y que quiere construir con vosotros el mejor futuro para esta tierra", según ha indicado Moreno, quien asegura que no va a "escatimar ningún esfuerzo" para que esta tierra sea un "lugar de libertad para todos y de progreso", ha agregado en el transcurso de un discurso que ha tenido su parte más emotiva cuando ha agradecido el apoyo recibido de su familia.

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía se ha mostrado convencido de que "no está solo" porque "somos más de ocho millones y medio de andaluces empujando cada día con ilusión" y talento", respecto a lo que ha llamado a "encontrar puntos de encuentro para construir la mejor Andalucía", y ha agradecido el compromiso de empresarios, colectivos y organizaciones sociales de Andalucía.

Casado advierte de que "el personalismo no cabe en el PP" sin mencionar a Ayuso: "Aquí no caben los solistas"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha clausurado este domingo el 16º Congreso del PP en Andalucía, en un acto en el que no ha mencionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras los consejos que ésta dio al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, sobre convocar elecciones en la región cuando lo considere, y no cuando quiera Génova.

"Somos un gran equipo, una gran orquesta, aquí no caben los solistas, somos una orquesta afinada, armónica, donde prima una partitura fuerte, no la suma de planes individualistas; el personalismo no cabe en el PP", ha asegurado el máximo responsable del partido, sin hacer mención expresa a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y es que, a juicio de Casado, el PP es "demasiado importante" para intentar "poner por encima los intereses de cada uno y arriesgar la inmensa responsabilidad" que tiene la formación en una "hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte". "Esto no es un 'talent show' de megalomanías", ha añadido, al tiempo que ha defendido en varias ocasiones la labor de los presidentes autonómicos del PP.

De hecho, se ha deshecho en halagos hacia Moreno. "Cuando se hablaba de acabar con la corrupción, fuiste a abrir las ventanas y levantar las alfombras en San Telmo; esta tierra no merecía ser noticia por los casos de corrupción y ahora es noticia por la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas, que es lo que caracteriza a los gobiernos del PP", ha afirmado.

Y, a continuación, ha advertido de que "sea quien sea, esté donde esté, el que haga algo irregular o lo consienta en cualquier administración gobernada por el PP, no tendrá cabida en este partido", pues para Casado "la corrupción es la peor lacra que tiene la función pública".