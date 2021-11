Paco Cuenca: "Queremos que la Copa del 24 sea en Granada y que el Covirán sea anfitrión"

Ya hace dos semanas que la ACB anunció que la sede de la Copa del Rey de 2022 será en Granada, pero la ilusión por traer la fiesta del baloncesto a la ciudad todavía revolotea por el ambiente y aún quedan muchas preguntas por contestar y dudas por resolver. Paco Cuenca estuvo en la noche del martes en 'El Quinto Cuarto', el espacio de Twitch de GranadaDigital dedicado al baloncesto granadino, para hablar sobre cómo se gestó el proyecto, qué cambios se van a hacer en el Palacio de Deportes y qué se va a poder encontrar el aficionado en esos días.

El anuncio de Granada como sede de la Copa pilló a todos por sorpresa y el alcalde reconoce que "hace un año no estábamos en las quinielas, pero ya conocéis mi etapa anterior donde hubo eventos de primer nivel y en el momento que volví al Ayuntamiento me dediqué a tocar a esas puertas y a hacer contactos con la Federación, con la Junta y demás... Granada es una plaza magnífica, pero hay que tener la convicción para luchar por estos eventos".

El proyecto es ilusionante, pero muchos aficionados lamentan que la llegada de la competición no coincida con el Covirán Granada en ACB. Ante esta situación, Paco Cuenca dio una primicia que nadie esperaba. "La Copa del Rey del 2023 está pilladísima. Antonio Martín, presidente de la ACB, viene a Granada para la presentación oficial de la Copa y yo le pienso decir que nosotros queremos la del 22 y la del 23, pero como sé que la del próximo año ya está asignada le diré que queremos la del 24 porque confío que el Covirán Granada estará en ACB, sino el próximo año, el siguiente, pero voy a hacer todo lo posible porque tengamos la Copa aquí y seamos equipo anfitrión".

El epicentro de la competición será el Palacio de Deportes como no podía ser de otra forma y para ello habrá que hacer algunas mejoras en las instalaciones. "Queremos valorar si podemos hacer un cambio de parqué, vamos a mejorarlo posiblemente y el que hay lo vamos a reutilizar. Por otro lado, ya sabéis lo que sufrimos cada vez que se para el marcador y lo vamos a cambiar seguro. Todo esto es una inversión, no es dinero tirado. Por último, vamos a poner unas mil y pico sillas que quiero que la mitad se queden fijas y que se colocarán entre el primer y segundo anillo. Y por supuesto el tema de comunicaciones también vamos a mejorarlo. Otro de los cambios que queremos hacer es el de la iluminación, no solo porque se ahorra poniendo las luces LED, sino porque para la Copa quien manda es la televisión y por supuesto necesitan una buena iluminación".

Aunque la competición se celebre entre el 17 y el 20 de febrero, durante al menos 10 días, Granada será una fiesta del baloncesto y, sobre todo, podrá disfrutar de una "temporada alta" en pleno invierno, una ayuda más que necesaria para los comercios y la hostelería. Paco Cuenca también explicó que para esos días se "montarán varios espacios para divertirse con el baloncesto. Concursos, competiciones de 3X3, juegos con tecnologías digitales. Vamos a poner tres 'fan zone' que serán probablemente en la plaza del Ayuntamiento, la explanada del Palacio de Congresos y otro en las inmediaciones del Palacio de Deportes, queremos que la fiesta del baloncesto llene las calles y a Granada de vida".