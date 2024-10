El PSOE denuncia la "parálisis en el área de Movilidad" por "no adjudicar el nuevo contrato"

La concejala del PSOE, Raquel Ruz, ha denunciado este lunes las pérdidas millonarias para la ciudad que está provocando el gobierno de Carazo con “la parálisis del área de Movilidad que ha desencadenado en que, año y medio después de su llegada al gobierno, el nuevo contrato de autobuses que supondrá un gran alivio para las arcas municipales esté metido en un cajón, sin visos de ver la luz, y con constates excusas por parte de su responsable, llegando incluso a culpar a otros por su negligencia”. Para la socialista, “esta parálisis está provocando un perjuicio diario con un caos en un sistema que está generando un gran malestar entre los usuarios con autobuses hacinados y recortes de líneas”.

Para la edil, “es insostenible que los granadinos tengan que pagar el autobús más caro de España porque el PP ha sido incapaz de sacar a licitación un nuevo contrato que supone un ahorro mínimo al día de cien mil euros, sin duda un cifra muy importante para que la señora Carazo siga con el asunto metido en un cajón”. Al respecto, Ruz ha condenado la mentiras de la alcaldesa quien “se comprometió a impulsar un contrato que ellos mismos están retrasando no sabemos por qué. Esta dejadez está provocando que no haya suficientes autobuses para hacer frente a la demanda y que el futuro sea muy oscuro, porque no se ha dado ni un paso”.

Ruz ha recordado que los único avances que se han producido desde que llegó la alcaldesa ha sido “una batería de nuevos autobuses ya adjudicados con fondos Next Generation que fueron conseguidos por el gobierno socialista de Paco Cuenca, o los nuevos paneles informativos que dejamos adjudicados y que tras finalizar los trámites pertinente se están instalando estos días”. Para la edil, “es incomprensible que desde que llegaron en junio de 2023 no hayan conseguido nada para Granada, más allá de que tengamos el billete más caro de España, porque han hecho de la política de brazos cruzados su seña de identidad”.

Para concluir, la concejala del PSOE ha reclamado responsabilidades al gobierno de Carazo “por el caos y el desastre provocado en el servicios de autobuses, con líneas desbordadas y usuarios descontentos ante la pérdida de calidad de un sistema que gracias a la gestión de los socialistas había ganado prestigio y usuarios en los últimos años".