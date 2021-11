El nuevo semáforo Covid sonríe a Granada

En los últimos meses, la ciudadanía había tomado la buena costumbre de no tener que prestar una atención constante a las reuniones de comités y a los cambios en las tasas de incidencia de sus municipios. Esa buena tendencia se ha visto recientemente afectada tanto en Andalucía como en España, pero Granada se mantiene como la resistencia, un hecho que se ha visto ratificado con los hechos acaecidos en este inicio de semana. A nivel andaluz, la Junta ya ha confirmado que la reunión de su comité de expertos pondrá únicamente sobre la mesa la posibilidad de establecer la petición del certificado Covid, mientras que a nivel nacional se decidió este martes que el semáforo Covid eleve sus niveles de riesgo, lo que deja a la provincia muy lejos de cualquier riesgo.

La Consejería de Salud y Familias notificó en su último parte únicamente 14 positivos en Granada, que mantiene durante las últimas semanas un número de ingresados por Covid-19 que siempre merodea la veintena de pacientes. Además, la incidencia acumulada del territorio es la más baja del país según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Instituto Carlos III de Madrid. Los contagios han crecido en Granada, pero su inercia no se ha visto arrastrada al nivel del resto de Andalucía. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha optado en los últimos días por dar una de cal y otra de arena, pues lo mismo señala el crecimiento de los contagios en la región que recuerda que el punto de partida en este momento es bueno para la comunidad autónoma, que de momento mantiene a todas sus provincias en el nivel 0 de alerta sanitaria.

Un riesgo bajo menos estricto

El propio Aguirre adelantó que este viernes el comité de expertos andaluz no aplicará nuevas restricciones. La dinámica siguió el mismo curso por la tarde, cuando Sanidad acordó junto a las comunidades establecer un semáforo Covid menos estricto, algo que sitúa a Granada en una posición más cómoda todavía. El riesgo bajo del indicador se ubica ahora en una tasa de 100 casos, cuando previamente estaba en 50. La tasa de incidencia de la provincia es de 39,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más baja de toda Andalucía con mucha diferencia. La ausencia de malas noticias supuso un alivio para los establecimientos de hostelería, que temen cualquier entrada de medidas en la previa de la época navideña.

El mantenimiento de la nueva normalidad no es un reto sencillo para la población granadina, pero lo cierto es que los datos marcan un buen momento para el territorio, que en varias olas de Covid-19 vivió etapas más crudas, cuando otras provincias vecinas presentaban mejores cifras en su evolución con la pandemia. La responsabilidad individual sigue siendo algo innegociable, especialmente ahora que la vida se desarrolla mucho más en espacios cerrados. El desarrollo del proceso de vacunación también debe tener su papel, pues la Junta no se cansa de pedir un paso adelante a las personas que todavía no han recibido una dosis de la vacuna pese a haber tenido la posibilidad. Por otro lado, la inoculación de las terceras dosis sigue también su marcha.