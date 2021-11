Miembros de AJE analizan las ventajas e inconvenientes de emprender en la actualidad

El emprendimiento sigue siendo una de las asignaturas pendientes para el tejido productivo español. También para el granadino. Iniciar un proyecto empresarial a raíz de una idea, sobre todo cuando se hace aún siendo joven, sigue siendo percibido de manera reacia por el ecosistema de aquellos que se atreven a romper el clásico binomio formado por el empleo público y en la empresa privada, aunque por cuenta ajena. Justo sobre eso han debatido los tres invitados miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada que han estado participado en el #DirectosEnRedGD de este jueves, ya disponible en vídeo en el canal de YouTube de GranadaDigital.

Juan Francisco Gutiérrez, José María Hernández y Sergio Macías han compartido sus experiencias como emprendedores y los avatares que atraviesan en el día a día al frente de sus empresas: Novum Consulting, el pub Babel y KDA Gestión de la Información, respectivamente. La entrevista ha sido conducida por el coordinador de redacción de GranadaDigital, Miguel López, quien ha abordado cuestiones como las dificultades que entraña partir desde cero, los contratiempos surgidos durante la pandemia o cómo piensan que podrían afectar las posibles nuevas restricciones que se contemplan en caso de que los datos sigan empeorando.

Sobre lo primero, Macías ha avanzado que "la idea, una vez que la tienes, es fácil, pero no contamos con la ayuda de las administraciones". El director general de KDA, empresa dedicada a la gestión de la información y la guarda y custodia documental, ha apuntado a un problema de financiación en esos siempre complicados inicios. Algo que ha refrendado Gutiérrez: "Cuando planteas algo solo se te plantean problemas. No te apoya nadie y ya el banco no escucha tu idea, solo mira si puedes responder". "Es uno de los mayores problemas, el tener acceso a créditos que te permitan desarrollar tu idea, ponerla en marcha y tener solvencia para aguantar los primeros tiempos", ha apostillado Hernández.

Con más de 40 años de historia viva en pleno Pedro Antonio de Alarcón, Babel es uno de los locales de ocio nocturno con más solera de esta zona de la capital. Hernández ha dado como claves esa mezcla por la innovación con la experiencia de cuatro décadas, al tiempo que ha evocado la diversificación del local, que también acoge eventos o encuentros empresariales. Por su parte, Sergio Macías, quien montó su empresa tras años de experiencia en el sector sin más formación que la Selectividad, ha recordado que "yo ya tenía experiencia y capacidad para multiplicar beneficios, e incluso una cartera de clientes inicial que me permitió arrancar".

Por su parte, Novum Consulting es una suerte de spin off de la Escuela Internacional de Protocolo, donde Gutiérrez completó sus estudios en este ámbito tras graduarse en la Universidad Europea de Madrid. El joven emprendedor granadino está teniendo un papel destacado en la organización del ciclo de foros GranadaConectada. “Ferran Adrià nos ha tirado de las orejas a los granadinos”, ha bromeado tras señalar, en tono más serio, la "gran oportunidad" de aprender de los mejores y la importancia del intercambio de servicios y valores entre empresas que se está haciendo patente en estos encuentros para el desarrollo de la capital y la provincia.