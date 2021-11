El comercio de Granada encara el Black Friday con una previsión de ventas similar a la del último año sin Covid

Primero llegó Halloween, desde hace unos años el Black Friday y lo próximo parece que podría ser el Día de Acción de Gracias. "In that order", que diría aquel. Vale el ejemplo para ilustrar cómo el proceso de 'colonización cultural' estadounidense cada vez tiene más influencia en el modo de vida naciones occidentales que, aunque se encuentran al otro lado del charco, como en el caso de España, van importando rutinas y tradiciones típicas del país norteamericano. Incluso, o más bien sobre todo, las relacionadas con el gasto y el consumo. La globalización corre tanto que referirse en estos tiempos al citado 'Viernes Negro' como una novedad es algo casi demodé. Y es que, tal y como se indicaba al principio de este párrafo, lo que ahora se empieza a colar en muchos hogares españoles es aquello que los yanquis denominan Thanksgiving Day.

Lo de Black Friday está tan aceptado que ya ni se escribe en cursiva. Cada español se gastó una media de 120 euros en este periodo de compras durante 2019, el último año medible bajo parámetros de normalidad. Por normalidad hay que entender, lógicamente, sin el Covid de por medio. Ese umbral de hace dos ejercicios marca el horizonte con el que el comercio de proximidad mide la campaña que arranca este viernes, que según previsiones de la Federación Provincial de Comercio de Granada será "al menos tan buena" como la de hace dos años, y en la que debe producirse un incremento en las ventas del 10% respecto a la de 2020.

Con todo, el Black Friday no supone la panacea para el sector. Más bien al contrario. El grueso de los pequeños empresarios granadinos no es que no sean activamente partidarios de esta nueva ventana de consumo, sino que directamente la perciben como un agravio comparativo respecto a las grandes superficies y plataformas. "Si el comercio local se suma es para no perder cuota de mercado. No se harán descuentos en todos los artículos, sino en los que sirvan de reclamación. Hay que tener en cuenta que el 80% de las compras que se prevén las efectuarán los millennials, seguidos de la generación Z y, por último, la generación X", justifica Miguel Moreno, secretario general de la citada Federación de Comercio granadina.

Y es que, aunque este nuevo hábito importado desde Estados Unidos, y ya asentado en las sociedades europeas, suele asociarse al adelanto de las compras navideñas, lo cierto es que hay algo de mito –o bastante– en dicho relato. "Son más bien los norteamericanos quienes aprovechan el Black Friday para anticipar los regalos, porque su día fuerte de regalar es Nochebuena, y no el 6 de enero", explica Moreno. "Lo que sí se adelanta es el autoconsumo", precisa. Basta con visitar algunos locales de las principales zonas comerciales de la capital para comprobarlo. Hay demanda de electrónica, ropa, decoración o complementos; pero pocos juguetes o, en general, artículos destinados a acabar envueltos y en manos ajenas.

Desde la Federación se muestran optimistas, si bien consideran que aún es pronto para pronosticar cómo se desarrollará la campaña navideña: "Que va a ser mejor que la del año pasado es seguro, y probablemente sea muchísimo mejor que la de 2019". Un vaticinio más basado en sensaciones que en cifras. "Las encuestas de los consumidores indican que sienten esa necesidad de volver a juntarse con la familia o los amigos y, por tanto, también de regalarse y comprar más", razona Moreno antes de advertir que "todo esto está muy en el aire porque hay muchos factores en juego". Por ejemplo, un incremento en el precio de los productos de primera necesidad podría hacer que muchas familias granadinas redujeran el presupuesto destinado a las de la Navidad. Y la crisis de suministros hace de esta contingencia una posibilidad real.

Un 'aliado' inesperado

Pese a que los sectores que más se están viendo afectados por la carestía son la construcción y, sobre todo, la automoción y los recambios; algunos otros directamente relacionados con las propias compras navideñas como el de los juguetes o la electrónica empiezan a sufrir los efectos de este contratiempo. Pero no todo son malas noticias. "Un estudio de Google cifraba en un 73% el porcentaje de compradores que tienen pensado acudir al comercio de proximidad para hacer sus desembolsos en estas fechas", aporta el secretario general. Eso se debe, en parte, al aumento de la conciencia local generada durante la pandemia –"el consumidor está respondiendo", resume el secretario general–, pero también a la demora en los envíos de los productos por parte de plataformas como Amazon o AliExpress. No en vano, algunas grandes superficies ya han anunciado que van a racionalizar la venta de artículos como las videoconsolas, tan demandadas en estas fechas, lo que, en palabras de Moreno, "ayuda a dar salida al estocaje" de los pequeños negocios.

Por otro lado, los comerciantes confían en que las palabras que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, dirigió al sector hostelero pidiéndole "tranquilidad" porque "Andalucía tiene sus propios niveles" sean también de aplicación a la actividad que ellos desempeñan. Aguirre habló en estos términos el miércoles a colación del nuevo 'semáforo Covid' que ya estudia aplicar el Gobierno en caso de que hubiera un aumento significativo de los contagios. "Todo genera inquietud, aunque estamos en un escenario de escalada, de momento, muy lenta y para nada disparada", subraya Moreno, quien considera que "mientras no haya una carga excesiva en los hospitales no debe haber restricciones".