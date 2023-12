La actividad política acostumbra a ser tan dura como la sísmica, una realidad más notable todavía en años electorales como ha sido este 2023. Granada ha conocido a la primera alcaldesa de su historia, Marifrán Carazo, quien logró en mayo una mayoría absoluta que dejó en el Ayuntamiento de la capital un panorama totalmente distinto al de los cuatro años previos. Por otro lado, el gobierno de la Diputación de Granada también cambió con la llegada de Francis Rodríguez a la presidencia de la institución provincial. Los comicios municipales dieron paso apenas dos meses después a los nacionales, en los que los resultados dejaron más sensación de triunfo de la habitual. Finalmente, Pedro Sánchez logró continuar en el cargo de presidente del Gobierno. El 2023 se acaba con la clausura del caso de la candidatura granadina para albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Esta historia generó muchos desencuentros y el final no ha sido ni mucho menos satisfactorio para cerrar heridas. El año también deja pasos positivos como la firma del convenio para las obras del sistema de presas Béznar-Rules tras tantos años de espera.

Doble mayoría absoluta para el PP

El paso del año ha dejado un cambio radical en el Ayuntamiento de Granada. El episodio del acuerdo del 2+2 y la entrega de la alcaldía de Luis Salvador a Paco Cuenca dejó una legislatura más que movida. Las urnas del 28 de mayo dejaron una clara mayoría absoluta con quince ediles para convertir a Marifrán Carazo en la primera alcaldesa de la historia de la capital. La regidora mostró ilusión por iniciar su andadura en una noche de fiesta en la sede del partido. La alegría en el PP contrastó con la desilusión de Vox, formación que perdió un concejal y la posibilidad de ser llave de la Alcaldía para Carazo.

Aquella noche electoral también confirmó la caída de Ciudadanos, que no logró obtener representación. Ese mismo amargor lo saborearon Granada Unida y Podemos, separados tras convivir en Unidas Podemos e Independientes previamente. El PSOE obtuvo diez concejales y su candidato, Paco Cuenca, habló sobre "pulsión nacional" y lamentó "8.000 votos de la izquierda que no tienen peso". El Ayuntamiento quedó entonces con solo tres partidos en el Pleno. Antes de cerrar el año, la primera edil presentó su primer presupuesto municipal, que contará con 329,8 millones para el 2024.

El 28M también significó el cambio de poder en la Diputación de Granada, que proclamó como presidente a Francis Rodríguez, quien también logró la mayoría absoluta. El responsable, cuyos presupuestos se aprobaron este mes, incluyó ocho nuevas áreas en su organigrama. El propio Francis Rodríguez abordó algunos de los grandes retos que enfrenta en una entrega de 'Los Imprescindibles de GranadaDigital' en el Palacio de Niñas Nobles.

Salto a las Elecciones Generales

Tras una larga noche de juerga, normalmente no apetece ni siquiera hablar de beber al día de siguiente. El caso es que siempre hay quien apuesta por una terapia de choque. La resaca electoral del 28M fue dura para el PSOE, que vio como buena parte de la geografía de España se tintaba de azul tras perder más de 1.500 concejales respecto a las municipales de 2019. La respuesta de Pedro Sánchez fue adelantar las Elecciones Generales al 23 de julio.

En menos de dos meses, dio tiempo a que muchos granadinos cambiasen de papeleta de unos comicios a otros, pero la representación mayoritaria fue para el PP, que sacó tres escaños. El PSOE se quedó en dos, mientras que Vox y Sumar obtuvieron uno. La nueva Macarena Olona, líder de Caminando Juntos, no consiguió representación.

Ganadores y ganadores

Unas Generales pueden llegar a ser un baile en el que sólo puede haber un ganador, pero el sufragio del 23J derrochó tintes del Sorteo Extraordinario de Navidad, pues la alegría estaba muy repartida, incluso demasiado. Feijóo, candidato popular, salió al balcón de Génova entre gritos de 'presidente', mientras que Sánchez, aspirante socialista, sonreía también en Ferraz.

La escena vivida en la provincia fue muy similar. En la sede del PP se dio una sensación agridulce ante los números, pero sus representantes celebraron los votos obtenidos en toda Granada y mostraron su confianza en que Feijóo llegaría a La Moncloa. La misma fe, pero en Pedro Sánchez, había en el PSOE granadino, que se atribuyó el "merito" de impedir el crecimiento de la ultraderecha.

Con los números más que claros, las cartas se empezaron a poner sobre la mesa. Alberto Núñez Feijóo, con 137 diputados, alzó la voz para adelantar su intención de presentarse a la investidura. El gallego recibió el encargo del Rey Felipe VI e inició la misión de sumar aliados para alcanzar el ansiado 176 en el Congreso. Finalmente, se quedó en 172 en la segunda votación tras recibir el apoyo de Vox (33), Coalición Canaria (1) y UPN (1).

Investidura a través de la amnistía

Con el rechazo a la investidura de Feijóo, Sánchez, con 121 escaños, recibió también el encargo del monarca para intentar revalidar su cargo como presidente del Gobierno. En esta fase es cuando la Lotería de Navidad retornó al escenario. El socialista quería el premio gordo, pero sus socios, especialmente los partidos independentistas catalanes, querían un pellizco.

Las negociaciones con Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya llegaron a buen puerto a través de concesiones como la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica a la región. Pero el kit de la cuestión se encontraba en la palabra 'amnistía', la exigencia principal en estas conversaciones. Pedro Sánchez consiguió ser investido con 179 apoyos, mientras que la Ley de Amnistía ya pasó su primer examen en el Congreso, aunque todavía no se ha definido con claridad quienes serán todos los beneficiados. La sucesión de los hechos ha dejado patente que la tensión política en España está en un punto álgido y por ahora sin visos de rebaja.

Una firma histórica para la Costa Tropical

En un tablero político tan polarizado, es importante que las formaciones y las distintas administraciones traten de entenderse, pues los acuerdos redundan en beneficios para la ciudadanía. Dice el dicho que ‘mejor tarde que nunca’, aunque una espera de 20 años puede hacer pensar que la única realidad es que algo no va a suceder nunca. En junio se produjo la histórica firma del convenio para las obras del sistema de presas Béznar-Rules.

La actuación, que garantizará el abastecimiento a 350.000 habitantes de la Costa Tropical y el suministro a 722 hectáreas de las comunidades de regantes, cuenta con una inversión de 66,5 millones. Las obras del desglosado número 9 de las conducciones ya están adjudicadas y comenzarán este próximo mes de enero.

Fin del caso Aesia

Los estertores del 2023 han traído consigo el último episodio de la aspiración de Granada para acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El Tribunal Supremo desestimó hace unos días el recurso del Ayuntamiento de Granada contra la elección de A Coruña como sede de la Aesia. Su resolución señaló que no se ha lesionado el principio de objetividad bajo el que debe realizar su actividad la Administración pública. La realidad entonces quedó clara: el acuerdo del Consejo de Ministros no es recurrible desde el punto de vista legal porque su decisión no debía acatar ninguna puntuación. Ya desde el propio Gobierno se admitió hace meses que que no se estableció "una metodología concreta para la elaboración del informe".

El caso de la Aesia ha generado numerosas discrepancias. El proceso ha sido tan largo que su final ha llegado con el bastón de mando en las manos de Marifrán Carazo, que calificó la resolución final como un "injusto golpe". Las críticas desde la Junta al Gobierno han sido más que considerables e incluso llegó a exigir el reinicio del procedimiento. En esta materia, Granada si fue elegida por el centro de investigación Adia Lab como su sede europea para el desarrollo de la IA. Además, el proyecto del Acelerador de partículas Ifmif-Dones se encuentra también entre las grandes iniciativas existentes la provincia de cara al futuro.

El año del secuestro de Vanessa Romero

En febrero, toda la provincia quedó conmocionada tras conocer que una edil del Ayuntamiento de Maracena había sido secuestrada. El shock fue todavía mayor cuando se conoció que el autor del rapto era la pareja de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares, que compareció al día siguiente para negar entre sollozos que el acto de su compañero sentimental estuviese relacionado con un presunto caso de corrupción urbanística.

El tiempo pasó entre incógnitas hasta mayo, cuando se levantó el secreto de sumario sobre el caso y se conoció que se estaba investigando a la propia Berta Linares; Noel López, secretario de Organización del PSOE-A y ex primer edil del municipio, y el entonces concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva. Esto provocó que López se apartase "temporalmente" como número tres del PSOE-A. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) devolvió al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada la causa del secuestro y acordó no incoar diligencias previas de investigación penal contra Noel López, quien aseguró que estuvo "injustamente inmerso" en el proceso judicial.

El revuelo generado puso fin a 16 años de gobierno socialista en Maracena, cuyo alcalde pasó a ser el popular Julio Pérez tras sumar los apoyos necesarios tras el 28M. Ya como exalcaldesa, Berta Linares defendió en noviembre "que no había nada que esconder en el urbanismo de Maracena" después de que la Audiencia de Granada revocara el auto por el que se abrió una investigación paralela por una presunta trama urbanística en el Consistorio. Por otro lado, el autor del secuestro obtuvo la libertad provisional en agosto.

Nadie puede afirmar que la actividad política en Granada ha sido aburrida en este 2023, que cuenta ya los días para marcharse con la esperanza de que los representantes institucionales se centren en buscar lo que les acerca y no lo que les separa de llegar a pactos para mejorar la vida de las personas. Una vez más, los que albergan responsabilidad políticas relacionadas con Granada iniciarán el año con el deber de poner todos los medios para que los cortes de luz en la zona Norte sean pasado y no un triste presente.