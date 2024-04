Afición y mentalidad, las claves de los exjugadores de Covirán Granada para vencer a Breogán

Más de 8.000 personas ocuparán las gradas del Palacio de Deportes este sábado para vivir un duelo vital por la permanencia entre Covirán Granada y Río Breogán. Aunque, los rojinegros no solo estarán apoyados por los presentes en el pabellón del Zaidín. Otras tantas personas que apoyan al equipo y desean que la permanencia llegue lo antes posible seguirán este trascendental encuentro y entre ellos se encuentran exjugadores del Covirán como Jesús Fernández, Jacobo Díaz o Joan Pardina.

Los tres saben lo que es pelear por mantener una categoría, han vivido grandes noches de baloncesto en el Palacio y conocen a la perfección qué significan y que se siente en este tipo de partidos. Es por ello que en GranadaDigital hemos querido hablar con los tres exrojinegros para conocer sus impresiones previas al partido y cuáles son las claves para que un equipo logre la permanencia en esta recta final de temporada.

Para Díaz y Pardina un aspecto clave que sin duda marcará diferencias este sábado: la afición. Jacobo Díaz, actual jugador de Tizona y que se encuentra en la pelea, nuevamente, por el ascenso a la ACB, habla de la importancia de ese “sexto hombre que es el Palacio y que para nosotros fue súper importante el año pasado para lograr la permanencia”. Misma línea para el ex capitán rojinegro Joan Pardina que habla de “factor vital” en referencia al público granadino, recordando que ha vivido “ambientes muy buenos y en ACB he visto que el pabellón se llenaba. Eso es un plus para un partido así”. Tanta importancia le da Pardina a la afición que hasta rememora el no ascenso de 2021, precisamente, ante Breogán: “aquel día eran muy pocos aficionados por las restricciones del coronavirus, pero a mí me parecía que eran los 8.000. Ahora el pabellón estará lleno y seguro que habrá un gran ambiente, como contra Almansa o el año pasado contra Joventut”.

Como aspecto clave, señala Jesús Fernández, se sitúa la calma que pueda transmitir el entrenador. “Pablo lleva muchas semanas transmitiendo tranquilidad, se le ve en los tiempos muertos siendo siempre positivo, con ánimo de levantar al equipo y eso ayuda mucho a los jugadores. Cuando ellos entren al Palacio cambiará el chip, porque seguro que habrá nervios, pero verán que es un partido que te gusta jugar, con mucha dificultad, pero cuando estas en este deporte es para jugar este tipo de partidos”.

Confianza plena en las posibilidades de Covirán Granada

Si algo queda claro al escuchar a Jesús Fernández, Joan Pardina y Jacobo Díaz es que los tres confían plenamente en la capacidad de Covirán Granada de sumar la décima victoria de la temporada ante Río Breogán. En palabras del actual jugador de Tizona, “el equipo tiene que estar calmado porque el partido va a ser una final y van a venir momentos malos, no todo va a salir de cara. Siguen dependiendo de ellos que es algo muy importante. Pablo siempre ha hecho que el objetivo del club es mantener la categoría y creo que lo van a conseguir”.

Pardina señala la importancia del factor mental, “lo técnico y lo táctico ya está trabajado, el equipo tiene que tener muy claras sus virtudes y sus defectos, ahora es momento de creer en el trabajo, en el equipo y en el cuerpo técnico”. Con esta premisa, el catalán cree que “el equipo ha desarrollado un buen juego durante la temporada y tengo la plena confianza de que lo van a lograr. Van a conseguir la victoria ante Breogán y seguro se salvarán, no nos harán sufrir tanto”.

Jesús Fernández, cuya camiseta acompañará a los rojinegros en este nuevo partido crucial en su etapa en ACB, es quien se muestra más confiado y seguro de lo que el Covirán Granada puede hacer en este final de temporada. “Estoy viendo a un equipo que está luchando contra las adversidades. Han tenido muy mala suerte en muchos partidos, pero están jugando a un nivel de estar en una posición algo mejor. El equipo está concienciado y van a salir a darlo todo. Será un partido de mucha tensión, pero confío en este equipo y seguro que conseguirá un resultado positivo”.