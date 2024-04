La Audiencia Provincial archiva la querella contra el exdecano Manuel Vera acusado de malversación de fondos públicos

La audiencia provincial de Granada ha decidido archivar, definitivamente, la querella interpuesta por la actual Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) con la Decana María Adela Checa Caruana, contra el exdecano, Manuel Mariano Vera Martínez, por delitos de "apropiación indebida y delitos de malversación de fondos públicos".

Esta decisión ratifica el dictamen del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada que el pasado mes de noviembre decidía "sobreseer la causa y archivar las actuaciones", afirmando que "no constan indicios suficientes sino meras sospechas sobre la comisión de los delitos expuestos en la querella" presentada. De esta manera, el magistrado entendía que el exdecano de los psicólogos de Andalucía Oriental no ha incurrido en irregularidades ni delito alguno durante sus años al frente de la citada Institución.

Esta decisión del juez llegaba tras más de doce meses de fase de instrucción en la que han prestado declaración varios testigos, entre ellos algunos empleados del COPAO, e incluso del propio querellado.

Manuel Mariano Vera ha manifestado su satisfacción con "este avance ya que viene a ratificar la gestión responsable que siempre se ha hecho de los recursos del Colegio y supone ratificar lo ya dictaminado por el Juzgado de Instrucción". "No obstante, es inevitable sentir cierta amargura por el uso indebido que se está haciendo del erario del Colegio y de la que es la casa de todos los psicólogos, para guerras tan personales como infructuosas, tal y como estamos viendo".

En este sentido, el exdecano de los psicólogos de Andalucía Oriental y exsecretario del Consejo General de la Psicología de España (COP), no ha dudado en calificar de "absolutamente irresponsable el haber recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción ante la Audiencia Provincial, aún sabiendo de la infructuosidad de ese recurso, e incrementando el gasto en el litigio". "Me consta, como querellado que he sido, que la Decana ha contratado los servicios de un bufete de abogados de Granada muy prestigioso que, como tal, tiene unos honorarios bastante elevados".

Campaña de desprestigio y daño reputacional

Finalmente, Vera se ha referido a la campaña de desprestigio y daño reputacional a la que viene siendo sometido por parte no solo de la Decana sino de toda su Junta de Gobierno. No hay que olvidar que, no solo ha procedido a su cese como colegiado del COPAO, una decisión que el propio Consejo General de la Psicología de España (COP) señaló como manifiestamente ilegal y carente de soporte jurídico, sino que ha contactado con todas las instituciones públicas y privadas donde Mariano Vera ejerce la profesión solicitando su "cese inmediato". En definitiva, una serie de agravios de los que espera que "se desdigan tanto la Decana como todas las personas que le rodean en el Gobierno del COPAO".