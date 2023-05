Desde antes de las las 20:00 horas, los miembros de Ciudadanos, encabezados por Concha Insúa, candidata a la Alcaldía de Granada, se habían reunido en el hotel Reina Cristina. Los representantes del partido, sentados en privado frente al televisor, vivían con tensión los primeros recuentos de votos de las elecciones municipales.

Cerca de las 20:40 horas, el número 2 de la lista, Javier Sierra, ha ofrecido su impresiones de acuerdo a los primeros sondeos. "Mucha tranquilidad. A esperar los resultados y que los granadinos hayan hablado y decidido cómo quieren que sea el consistorio de nuestra capital", ha asegurado.

Con el 21% de los votos escrutados, a las 21:20 horas, las cifras indicaban que hasta ese momento Ciudadanos no tendría representantes en el Ayuntamiento de Granada capital. 20 minutos más tarde, Javier Sierra hacía una nueva declaración en la que ha destacado la participación de la jornada y ha enfatizado en "la escucha activa" a lo que Granada quiere. "Al final todos tenemos que hacer una lectura y esa lectura tiene que ser sabía, certera, para darle a Granada lo que requiera", ha agregado.

A las 22:25 horas, y ya con más del 80% de los resultados de los escrutinios que indicaban que Ciudadanos no tendría representación en el Ayuntamiento de Granada, ha comparecido ante los medios la candidata a la Alcaldía del partido liberal, Concha Insúa, quien muy emocionada ha dado la enhorabuena "a la clara vencedora de estos comicios, que es la señora Carazo del Partido Popular". "Le deseo suerte y acierto. Porque Granada necesita ese acierto a la hora de aplicar políticas que nos beneficien a todos los granadinos y granadinas", ha señalado.

"Nosotros hemos hecho una campaña basada en la ilusión, en el convencimiento de que el espacio de centro era absolutamente necesario", ha añadido Insúa, quieen también manifestado que "la tendencia ha sido ir a los extremos". "El bipartidismo no es bueno ni para Granada ni para Andalucía ni para el resto de España, pero es lo que han querido los votantes. Y nosotros así lo respetamos", ha señalado.

"Para mí la política se acabó esta noche"

Sin embargo, el momento determinante de la rueda de prensa ha sido el anuncio de su retiro. "Para mí acaba hoy una carrera política", ha declarado de forma directa. "Yo quería desde los comicios autonómicos volver a mi vida, volver a mi espacio, volver a mi trabajo y volver a esa vida que tantas satisfacciones me ha dado", ha explicado.

"Aquí tengo que anunciar que para mí la política se acabó esta noche. Vuelvo al mundo de los vivos. A ese mundo donde me necesita mi familia", ha mencionado sobre los motivos.

Respecto al anuncio del fin de su carrera política y la campaña que ha realizado junto a Ciudadanos, Insúa ha comentado que la política "tiene momentos mejores, momentos peores, pero siempre hay que llegar a cualquier meta con dignidad". "Y Ciudadanos lo ha hecho con dignidad, sin cambiarse la chaqueta y eso lo podemos decir a boca llena. Yo dije que esto era un camino corto, porque siempre entiendo que en la política no se puede estar más de ocho años, porque eso perjudica a los partidos y a tu propia imagen", ha apuntado.

"Me voy con la cara muy alta sabiendo que he cumplido con mi obligación. Sabíamos que no eran los pronósticos buenos. A pesar de eso, acepté el reto y lo acepté como algo importante para poder seguir andando", ha continuado.

Al finalizar, Insúa ha reiterado que "este anuncio no es un punto y aparte". "No es un punto y seguido, sino un punto y final porque Concha vuelve otra vez a su vida con sus hijos, con su familia, con su trabajo y a disfrutar de esa vida que es tan bonita. He puesto lo mejor de mí. Granada ha hablado y Concha Insúa también ha hablado", ha concluido.