Tensión y nervios. La noche electoral de este 23 de junio se vivió en la sede del PSOE de Granada, ubicada en la calle Torre de la Pólvora, con las mismas sensaciones que la ya pasada jornada de la debacle para los socialistas del pasado 28 de mayo. Los primeros sondeos daban la victoria al PP, más o menos clara, pero al final era un triunfo. Jacobo Calvo, Pepe Entrena, expresidente de la Diputación de Granada, Ana Muñoz y Paco Cuenca, exalcalde de Granada llegaron a la sede socialista con cara seria, aunque con un mínimo optimismo, esperando que los sondeos y las especulaciones percibidas en la campaña electoral se queden en una media verdad.

Los primeros datos del escrutinio dejaron ver ciertas sonrisas y caras de sorpresa en la sede socialista. El primer puesto en el Congreso de los Diputados se tiñió de rojo durante algo más de una hora, un resultado que nadie esperaba. Con el paso de los minutos y el avance del porcentaje de votos escrutados, la igualdad entre derecha e izquierda se hizo más latente y con ella el nerviosismo creció. Las elecciones no las ganaría el PSOE, pero el Gobierno de derechas tampoco era posible, el batacazo de la izquierda no se produjo finalmente. Un grito de alegría resonó de fondo en la sede socialista, la resistencia era real.

Al igual que estaba ocurriendo a nivel nacional, en Granada los escaños se disputaron por solo unos pocos votos. La máxima igualdad entre PP y PSOE dieron paso a una victoria del bloque popular con tres escaños, que serán ocupados en el Congreso de los Diputados por Carlos Rojas, María Lourdes Ramírez y Pablo Hispán Iglesias de Ussel; por dos que cayeron del lado socialista para Carmen Calvo y José Antonio Rodríguez Salas; uno para VOX, para Jacobo Gonzalez-Robatto Perote y uno para Sumar, para Martina Velarde.

Con la alegría contenida hasta el último momento, incluso pasando las doce de la noche, en la sede granadina no se movió un alma hasta que Pedro Sánchez dio su discurso en Ferráz. Pocos minutos después, las puertas de la sede socialista se abrieron de par en par para, ahora sí, dejar ver la alegría y la ilusión de un "Manual de Resistencia" aplicado a la perfección y que había dado sus frutos.

La sonrisa no se podía borrar de las caras de los representantes socialistas. No era para menos. El primero en hablar fue Pepe Entrena, secretario provincial del PSOE, para desgranar los datos de estas Elecciones Generales en Granada. "El PSOE no ha podido cumplir el objetivo que se marcó al inicio de la campaña que era revalidar los tres diputados y los tres representantes en el Senado con los que contábamos. Esta vez la Ley Dohn nos ha perjudicado, nos ha costado casi 80.000 votos cada diputado. Aun así, hemos mejorado los resultados de 2019, hemos ganado en 99 municipios, hemos incrementado nuestro voto respecto al 2019 en casi 3.000 votos".

La alegría era evidente en el rostro del expresidente de la Diputación, no solo por el resultado obtenido, sino por la lección dada. "Las encuestas vaticinaban la ruina para el PSOE, quitando a Tezanos, que era el único que no auguraba esta debacle. Han fallado todos. El PSOE sigue siendo el partido referente de la izquierda, un partido fuerte".

El punto emotivo de la noche lo puso Carmen Calvo. La cabeza de lista del PSOE por Granada comenzó su discurso en la noche electoral agradeciendo el voto a los casi 8.000 granadinos más que han confiado este 23 de julio en el partido socialista. Calvo quiso hacer especial hincapié en lo que el resultado de las elecciones significaba para la ciudadanía. "Una democracia fuerte y limpia como la española ha resistido al avance de la ultraderecha. No ha crecido la ultraderecha y eso es mérito del PSOE que alertó lo que suponía el mensaje de la ultraderecha, que roza el fascismo y que empobrece a nuestra población. Cuando la izquierda se mueve, la derecha se para. No se ha cumplido ninguno de los grandes pronósticos y estamos muy contentos y muy satisfechos por la parte en la que nos ha tocado contribuir".

Para finalizar, Carmen Calvo emuló parte de las palabras dichas por Pedro Sánchez desde Madrid para recordar que "desde mañana se avecina un camino que continúa por una senda que los socialistas hemos marcado. Una política que tiene que seguir basada en el respeto, en la verdad. A partir de ahora, para nosotros, nos toca continuar con lo que el PP no sabe hacer, tirar de los problemas de Granada. Tenemos un escenario cargado de esperanza y estamos en condiciones de garantizar que el avance no se paraba el 23 de julio".