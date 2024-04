Un proyecto de la UGR aborda los desafíos de la ganadería extensiva en Andalucía

El primer Programa Intensivo Combinado (Blended Intensive Program – BIP) sobre ganadería extensiva y paisaje en el sur de Europa se ha celebrado en Granada. Se trata de un proyecto formativo Erasmus+ integrado por universidades de la Alianza Arqus. Han participado la Universidad de Granada, la Universidad de Padua y la Universidad del Minho, con la presencia de estudiantado y profesorado de hasta 11 países.

Este programa formativo interdisciplinar, titulado 'Extensive livestock systems and landscape: challenges and opportunities for the sustainable development of rural areas in Southern Europe (BIP GEO 2024)', ha girado en torno a los desafíos actuales de la ganadería extensiva y su expresión en el paisaje. En el marco del proyecto, se han celebrado dos talleres en los que expertos procedentes de centros de investigación y universidades de Grecia, Italia, Reino Unido y España han impartido conferencias sobre la temática.

Además, el programa formativo ha dado a conocer los valores ecológicos, económicos y patrimoniales de la ganadería extensiva en Andalucía, mediante la visita a diversas explotaciones pecuarias de distintas áreas geográficas de la región. Así, los participantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano algunos ejemplos de la diversidad ganadera andaluza, como la IGP del Cordero Segureño en la localidad de Huéscar (Granada), la ganadería de lidia y el paisaje de la dehesa en la Sierra Morena jienense, o la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña y la fabricación de queso, en el municipio de Casabermeja (Málaga).

La coordinación de la primera edición del programa ha corrido a cargo del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada, bajo la dirección del profesor José Luis Serrano Montes, y con la colaboración del profesor Francisco Javier Rodríguez Segura, del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la UGR.