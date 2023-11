Berta Linares: "Se ha demostrado que no había nada que esconder en el urbanismo de Maracena"

La exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, se ha mostrado este lunes satisfecha con la decisión de la Audiencia de Granada de revocar el auto por el que se abrió una investigación paralela por una presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de esta localidad y ha hecho hincapié en que las irregularidades denunciadas por la exconcejal también socialista Vanesa Romero no han quedado corroboradas en lo documentos intervenidos a raíz de su secuestro.

A su modo de ver, el que la Audiencia de Granada señale que las conclusiones policiales sobre este asunto se basan en "meras sospechas" de la exconcejal que fue víctima del secuestro "quita peso a la investigación" pues se "elimina" a su juicio el móvil de la corrupción o de un tema urbanístico para justificar el rapto de Vanesa Romero.

"Ya se ha demostrado que no había nada que esconder, y si no lo había, ¿para qué voy a lanzar yo un secuestro?", ha argumentado en declaraciones a Europa Press la exalcaldesa de Maracena, que lo ha vinculado con "un acto irracional de locura" por parte del que fuera su pareja sentimental y se ha mostrado convencida de que "se demostrará" que ella no ha tenido "nada que ver" en este asunto, aunque ha lamentado lo "injusto" de toda esta situación, pues pese a ganar las pasadas elecciones municipales tuvo que dimitir por este asunto.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada está siendo el encargado de instruir este caso, en el que Berta Linares y el concejal socialista Antonio García están investigados como presuntos inductores y la expareja de ella como supuesto autor material de la detención ilegal de Vanesa Romero el pasado 21 de febrero. Tras unos meses en prisión, el juez decretó libertad provisional para él en un auto dictado a finales de julio que contemplaba, entre otras obligaciones a cumplir, una orden de alejamiento respecto de la víctima.

Los hechos ocurrieron por la mañana, después de que la entonces concejal dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada.

En un momento dado, ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil y aludió a la existencia de posibles irregularidades urbanísticas que pudieran motivar lo ocurrido.

Noel López exige a Moreno que "rectifique falsas acusaciones en su contra"

El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "rectifique" ante los andaluces "las acusaciones en su contra y contra la formación socialista sobre una falsa trama de corrupción urbanística en Maracena desmentida por la propia justicia".

En unas declaraciones desde la sede socialista de Maracena, Noel López ha pedido "disculpas públicas" al presidente de la Junta y del PP-A tras el archivo de la causa judicial que certifica la gestión socialista "intachable" y "brillante" al frente del Ayuntamiento de la citada localidad granadina, según ha explicado el PSOE-A en una nota.

El secretario de Organización del PSOE-A ha lamentado las "declaraciones de hace cuatro meses" que el PP y el propio Moreno vertieron "sobre mi ciudad, de la que tuve el honor de ser alcalde cerca de 16 años", y sobre su gestión en el desempeño de este cargo, según ha abundado.

Noel López ha criticado que Moreno y el PP "injustamente nos achacaban una trama de corrupción urbanística" que "se ha confirmado absolutamente falsa con el archivo de la investigación judicial por parte de la Audiencia Provincial de Granada", según ha remarcado.

"Hoy ya tenemos el pronunciamiento de la justicia, a través de la Audiencia Provincial, en un auto que despeja cualquier duda y demuestra claramente que la gestión del PSOE fue intachable y brillante" en Maracena, ha proclamado el responsable regional socialista.

Noel López ha incidido en reclamar al PP "que rectifique y retire aquellas declaraciones" en su contra y en contra del PSOE en Maracena, y ha dirigido la exigencia especialmente al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que, según ha lamentado el representante socialista, "está echado al monte últimamente" y "lo único que hace es crispar, intentar dividir y confrontar".

En esa línea, el también parlamentario del PSOE-A ha llamado al presidente de la Junta a ser "más responsable y tener mesura, hablar de política con cabeza y con corazón, desde el entendimiento y el diálogo".

Además, el secretario de Organización del PSOE-A ha aprovechado su mensaje desde la Agrupación Local Socialista de Maracena para mostrar la "solidaridad" y el "máximo apoyo" a las sedes socialistas y compañeros que "han sufrido en Andalucía actos vandálicos a mano de la derecha y la ultraderecha", según ha remarcado para concluir.