Ana Villaverde (Adelante): "Es preocupante la desmovilización del votante de izquierdas"

Para Ana Villaverde, la sobreoferta de marcas con las que la izquierda se presenta a estas elecciones autonómicas, lejos de suponer un problema, representan una oportunidad para que el votante pueda elegir la que más cerca está de sus postulados. A su juicio, el gran problema es la desmovilización del electorado en esta parte del espectro político. Afirma sin tapujos que tenderá la mano para evitar que el bloque de derechas siga en San Telmo, mas avisa del coste político que, a su juicio, tiene pactar con el PSOE. Es la cuarta cabeza de lista granadina de los grandes partidos que pasa por los micrófonos de GranadaDigital para explicar los detalles de su programa electoral. Antes de ella lo hicieron Noel López, del PSOE, Concha Insúa, de Ciudadanos, y Marifrán Carazo, del PP. La última en comparecer será la 'número uno' de Por Andalucía en la provincia, Alejandra Durán. Y después la suerte ya estará echada. Una vez más, este periódico quiere recordar que la cabeza de lista de Vox por Granada, Macarena Olona, no ha aceptado la invitación a través de su departamento de prensa para ser entrevistada.

Puede escuchar la entrevista a Ana Villaverde de forma íntegra en formato podcast aquí.

Pregunta. ¿Por qué cree que la gente tiene que votar a Adelante Andalucía?

R. Este próximo 19 de junio tenemos la oportunidad de que, después de muchísimo tiempo, una fuerza política netamente andaluza, cuya prioridad es defender los intereses de la mayoría social y de las clases populares de nuestra tierra, tenga representación en el Parlamento de Andalucía. Una fuerza política que sea dique frente a las derechas; que evidentemente defienda los servicios públicos, que es lo que constituye nuestra autonomía, como la educación, la sanidad o los servicios sociales; y que también sea un dique frente a las amenazas de pasos atrás en conquistas fundamentales de derechos para el colectivo LGTBI o las mujeres. Pero que al mismo tiempo defienda también una financiación justa para Andalucía, o políticas que beneficien a Andalucía gobierne quien gobierne en Madrid.

P. En la calle se preguntan la razón por la que la izquierda andaluza está dividida. ¿Por qué se presenta tan fragmentada? ¿No es tirarse piedras contra su propio tejado dividir fuerzas?

R. Nosotras entendemos que el pluralismo de opciones no tiene por qué ser necesariamente negativo y funcionar para perder votos en el campo de la izquierda. Entendemos que estamos en un contexto en el que, más que la fragmentación del voto, lo que es preocupante es la desmovilización del votante de izquierdas. En ese sentido, desde Adelante Andalucía hemos identificado que existe un espacio para una fuerza de izquierdas, pero también andalucista. Como decía antes, netamente andaluza y cuya prioridad esté en defender los intereses de la mayoría social que vive o trabaja en Andalucía. Paradójicamente, en este contexto entendemos que más alternativas puede ser que sirvan para sumar en lugar de para restar. Evidentemente, una vez pasen las elecciones llegaremos a acuerdos programáticos para mejorar la vida de la gente.

Como no puede ser de otra forma, también estamos dispuestas a apoyar la investidura para que no gobierne la derecha, pero ahí también tenemos una diferencia fundamental. Entendemos que entrar en gobiernos con el Partido Socialista, hoy por hoy. lo que hace es que tengas que asumir las contradicciones del PSOE, que de eso sabemos un rato en Andalucía después de 37 años de gobierno, y que al mismo tiempo los avances o logros que se consiguen gracias al empuje de sus fuerzas a la izquierda se los adjudiquen ellos y no la fuerza minoritaria. Es una cosa que nos diferencia con Por Andalucía. Desde Adelante, entendemos que hace falta una fuerza independiente y autónoma respecto al Partido Socialista, que apoye las medidas que mejoren la vida de la gente y que, al mismo tiempo, no hipoteque su propuesta política a ser una muleta del Partido Socialista.

P. Se han celebrado ya los dos debates con los seis candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía y, según los analistas, Teresa Rodríguez ha sido una de las grandes triunfadoras. ¿Cómo lo han vivido desde Adelante y cómo valoran el papel de su candidata?

R. No nos sorprende la forma en la que ha afrontado los debates porque sabíamos, y sabemos, que tenemos la mejor candidata que podíamos tener. Creo que Teresa ha estado muy acertada siendo, por un lado, la única que ha plantado cara a la extrema derecha, especialmente en el primer debate. Nadie más desmontó los argumentos racistas, machistas o que extienden el odio, que emitió la portavoz de Vox, Macarena Olona. Y, al mismo tiempo, ha tenido la capacidad también de hacer propuestas y de tener unas intervenciones en clave propositiva. Eso también es lo que espera la ciudadanía andaluza, que hagamos propuestas claras y contundentes para salir de la situación de dependencia y desventaja en la que se encuentra sistemáticamente Andalucía.

P. ¿Cuáles son los puntos más importantes de su programa electoral que pueden favorecer la vida de los andaluces?

R. Una prioridad absoluta de nuestra fuerza política es que nadie tenga que irse de Andalucía a trabajar fuera porque aquí no haya futuro. El problema fundamental que entendemos que afrontamos es la precariedad en el empleo y el desempleo. No en vano, ocho de los diez municipios con más desempleo del conjunto del Estado están en Andalucía. La ciudad de Granada, por cierto, en el sexto puesto. Hace falta una industrialización en clave ecosocial y sostenible. Esto es muy importante porque no pensamos que hay que hacerla a toda costa, sino precisamente con mirada larga, y teniendo perspectiva de futuro para garantizárselo a las nuevas generaciones, lo que tenemos que pensar es un modelo desarrollo compatible con la sostenibilidad del entorno y del medio en el que vivimos. Eso pasa por apostar por las energías renovables y también por los canales cortos de comercialización. Por ejemplo, del sector primario, de los productos agrarios.

También entendemos que hace falta proteger el empleo público. Estamos viendo cómo las derechas en el Gobierno de Andalucía están aprovechando los procesos de estabilización, a lo que les obliga la Ley contra la Temporalidad en la Administración, para destruir empleo público. Desde Adelante creemos que hay que hacer todo lo contrario: contratar a más docentes y reforzar la inversión en sanidad pública en detrimento de los conciertos con la privada. Andalucía es la segunda comunidad con menos inversión en sanidad y, sin embargo, han aumentado un 43% en el último año las transferencias de dinero público a la sanidad privada. Con lo cual, el problema no es solamente que haya poca inversión, sino en lo que se invierte. Y se invierte para favorecer a los amigotes del consejero de Salud, que se dedica, por cierto, a anunciar clínicas privadas. Hay que fortalecer los servicios públicos, garantizar un 25% del presupuesto sanitario para atención primaria, que es el eje central del sistema sanitario; bajar las ratios en educación y fortalecer también los servicios sociales. Nunca se habla de esto, pero ahora mismo hay listas de espera de meses para que te vea la trabajadora social en centros de servicios sociales comunitarios como el del barrio de La Chana, aquí en Granada. Hace falta aumentar la ratio también de trabajadoras sociales por población.

P. Usted que ha sido parlamentaria andaluza y que ha tenido la oportunidad de verlo también desde fuera, ¿qué cree se puede hacer desde el Gobierno de la Junta de Andalucía por Granada?

R. Propuestas muy concretas. Hablaba antes del problema gravísimo que tenemos con la precarización del empleo. Granada, sobre todo la capital, es muy dependiente del turismo. Ni en Andalucía ni en Granada podemos vivir exclusivamente del turismo y del sector primario. Dejan bajo valor añadido y son empleos muy precarios los que se generan en estos sectores. En este sentido, una propuesta muy concreta. La Junta de Andalucía ha concedido subvenciones millonarias para afrontar las consecuencias para el sector turístico de la provincia. En concreto, para las cadenas hoteleras. En un año han sido 8,5 millones. Pero eso no ha revertido en mejoras para quienes precisamente están sosteniendo el sector turístico, que son los trabajadores de la hostelería y las grandes cadenas hoteleras. Por ejemplo, las kellys, las camareras de piso que limpian las habitaciones de hotel, que cobran dos euros por habitación y tienen uno problemas de salud terribles. Bueno, pues una medida muy concreta que se puede hacer desde la Junta es no dar ni un euro de dinero público a las cadenas hoteleras que no respeten las condiciones laborales de sus trabajadoras.

Luego, otra cuestión fundamental. En Granada tenemos la Vega, un ecosistema único que, sistemáticamente, se está viendo amenazado por los intereses especulativos y urbanísticos. Podría ser la huerta de Granada. La Junta podría ayudar a que se sostuviera el sector primario en la Vega, y también a los pequeños productores, agricultores que representan otra fuente de empleo esencial en nuestra provincia. Entendemos que eso se podría potenciar haciendo que absolutamente todos los productos que se consumieran en los comedores de los centros de gestión pública –sanitarios, educativos o centros residenciales– fueran de cercanía y de productores locales del Área Metropolitana y el resto de la provincia. Eso que parece una cosa menor, potenciaría muchísimo el sector primario.

Y después, una última cuestión: la contaminación. Otro de los problemas gravísimos que tenemos en Granada capital y el Área Metropolitana. Necesitamos un plan de movilidad serio que apueste por el transporte público; que pase por un bono transporte que haga accesible el transporte público, especialmente para los colectivos de población más vulnerables y la juventud; ampliar la red de Metro, pero no por el centro, otra vez enfocado al turismo, sino por el Área Metropolitana conectando los municipios con más problemas de movilidad; y también sustituir la flota de autobuses que actualmente depende de los combustibles fósiles por autobuses eléctricos. Eso resolvería en buena medida, o al menos ayudaría a atajar, los gravísimos problemas de contaminación que tenemos en Granada capital.

P. Hablemos de propuestas específicas. ¿Qué se puede hacer para mejorar la Alhambra?

R. Una de las cuestiones fundamentales, que además nos la han trasladado los trabajadores del comité de empresa, es el grave problema de falta de personal. No se están sustituyendo las bajas por jubilación o enfermedad, hay muchísimos casos de estrés y ansiedad entre el personal y, al final, la Alhambra no funciona sin sus trabajadores. Eso va en detrimento también del servicio que se ofrece. Después, pensamos que otra demanda histórica es que el remanente que deja la Alhambra se emplee en cuidar el patrimonio histórico y cultural más allá de cuidar la propia Alhambra. Evidentemente, la prioridad es garantizar el personal suficiente, pero al mismo tiempo el Museo Arqueológico o el de Bellas Artes están afrontando unos problemas terribles por lo mismo: por la falta de personal y también de un mantenimiento adecuado. Ese remanente que se obtiene de la Alhambra se debería destinar a cuidar el patrimonio histórico y cultural que tenemos en la ciudad.

P. ¿Y por la estación de esquí de Sierra Nevada?

R. Recientemente, también nos hemos reunido con el comité de empresa de Cetursa y nos han explicado dos cosas que nos preocupan sobremanera. La primera es la intención de fondo que existe, por parte del gobierno de derechas, de privatizar la estación de esquí. En línea con esto, a lo que se están dedicando también, es a aprovechar esa Ley de Estabilización para destruir empleo público. No es casual que Vox se esté dedicando a atacar los entes instrumentales, o las empresas públicas, como es el caso de Cetursa. Se está aprovechando ese desprestigio sistemático para recortar puestos de trabajo y, además, hacer nuevas inversiones que, en muchos casos, van en contra de la propia sostenibilidad del Parque Natural de Sierra Nevada. Están poniendo en jaque la joya natural que tenemos aquí en Granada.

P. ¿Y cuál es la postura de Adelante respecto al cierre del anillo?

R. Desde Adelante Andalucía nos oponemos al cierre del anillo y, además, con claridad. Es obvio que Granada y el Área Metropolitana tienen un problema de movilidad, pero también lo es que tenemos un cambio climático y unos problemas de sostenibilidad ambiental que afrontar de forma inmediata, porque nos va en ello el futuro y la vida de las futuras generaciones. No entendemos que las soluciones que se den a la movilidad sigan siendo apostar por el vehículo privado y por un modelo que, en el contexto europeo, ya es caduco. Precisamente se está avanzando en otros sitios con unos planteamientos mucho más avanzados en términos ecológicos hacia otro modelo de potenciar el transporte público. Como decía antes, ampliar la red de Metro y favorecer el transporte colectivo ampliando la red de autobuses. El cierre del anillo no tiene nada que ver con esto y, además, es otra vez una operación urbanística y especulativa que favorece a los de siempre y que pone en jaque la sostenibilidad, precisamente, en la Vega, que entendemos que hay que proteger con un plan de protección especial.

P. Se habla de la necesidad de llevar el tren a Motril, de la conexión con el Corredor Mediterráneo, de la ampliación del Aeropuerto o, al menos, de conseguir más vuelos. ¿Cuál es su postura en este sentido?

R. La conexión ferroviaria nos parece fundamental. Desde Adelante Andalucía entendemos que el tren es el medio de transporte más sostenible tanto para pasajeros como para mercancías. Por supuesto, defendemos la conexión del Puerto de Motril con Granada, y también con el Corredor Mediterráneo, porque no es de recibo que Motril sea el único puerto del Estado que actualmente no tiene conexión ferroviaria. Es otro síntoma más de la situación de desventaja histórica en la que se ha dejado a Andalucía y, también, de cómo los partidos centralistas defienden esta conexión cuando los suyos no gobiernan en Madrid. Cuando los suyos llegan al Gobierno central parece que se les olvida. En ese sentido, clarísimamente apostamos por la conexión Motril-Granada y, también, por la línea Guadix-Almanzora-Baza-Lorca, que es fundamental para combatir también la despoblación en el norte de la provincia. Respecto a las conexiones aéreas, hay una cosa que nos preocupa. Y es que entendemos que los vuelos de corta y media distancia tienen que tender a desaparecer. Pensamos que hay que favorecer el ferrocarril, sobre todo, para la corta distancia. En ese sentido, no apostamos por un incremento de los vuelos en distancias cortas. Sí para larga distancia. Entendemos que eso sí reportaría beneficios para la ciudad. La ampliación del Aeropuerto habría que ver cómo y, también, para qué, con un estudio de viabilidad ambiental antes de llevarla a cabo.

P. Hay una tendencia ahora de apostar por la innovación o la tecnología como, por ejemplo, el acelerador de partículas o el Parque Metropolitano de Escúzar. ¿Cómo se puede favorecer esa nueva vía de generación de empleo y riqueza para la provincia de Granada?

R. Lo primero es defender y priorizar inversiones públicas en Andalucía. Fíjese, lo hemos visto con el tema de los fondos europeos. Es un debate si tienen que ser o no de colaboración público-privada. Nosotras entendemos que los fondos europeos se tienen que destinar, fundamentalmente, a fortalecer lo público y no la empresa privada. Pero con todo y con eso, lo que estamos viendo es que se han favorecido las inversiones en aquellos sitios que ya contaban con un tejido industrial previo. ¿Qué pasa? Esto siempre lo dice mi compañera Teresa Rodríguez. Que es como cuando en un trabajo te piden experiencia para contratarte: "Bueno, si nunca me contratas, nunca voy a tener experiencia". Lo mismo pasa con esto. Por ejemplo, si en nuevas tecnologías las inversiones siempre se destinan adonde ya existe una industrialización, o esas infraestructuras previas, nunca vamos a salir del vagón de cola en el que se ha situado Andalucía, ni vamos a generar empleo de calidad y una industrialización que genere más valor añadido.

P. ¿Son partidarios desde Adelante Andalucía de apostar por la capitalidad europea de la cultura para Granada en 2031?

R. Sí, estamos de acuerdo. Por su historia de mezcla de culturas, que es lo que precisamente enriquece culturalmente a los pueblos frente a esos discursos de exclusión del diferente, o el que tiene otras costumbres o tradiciones, entendemos que Granada es un paradigma de eso. En ese sentido, es un lugar ideal para llevar la capitalidad de la cultura, pero al mismo tiempo pensamos que tiene sentido si va aparejada de determinadas políticas en el ámbito cultural. Por ejemplo, garantizar la accesibilidad con un bono cultural que facilite y acerque la cultura a la población con menos recursos. Especialmente a la juventud. También entendemos que hay que proteger al sector de la cultura con políticas firmes que hagan que no sea uno de los sectores con menor cotización y que recibe, además, menos financiación por parte del Estado. Y, al mismo tiempo, se le pone muchas trabas con un modelo impositivo que hace imposible, prácticamente, que los trabajadores del mundo de la cultura puedan tener estabilidad laboral y vivir de eso.

P. Tiene la oportunidad de dirigirse a la ciudadanía de Granada para enviarle el mensaje que considere oportuno de cara al 19J.

R. Voy a insistir sobre la primera idea. Pensamos que el próximo 19 de junio tenemos la oportunidad de elegir a una fuerza andalucista y de izquierdas. Es decir, que tenga entre sus prioridades fundamentales la defensa de la mayoría social de esta tierra para salir de la situación de dependencia y predadora a la que sistemáticamente nos ha condenado el modelo de estado. Andalucía siempre está al servicio de la industrialización y del desarrollo de otros. ¿Cómo? Con la exportación de mano de obra y de materias primas sin que aquí exista, por ejemplo, una agroindustria que transforme los productos agrarios. No podemos depender solo del turismo y de la agricultura. Necesitamos una industrialización sostenible en nuestra tierra, y eso pasa por poner en primer lugar a Andalucía. Y desde Adelante lo tenemos clarísimo. Eso es lo que ofrecemos dentro de la diversidad de opciones que se va a encontrar el votante entre las candidaturas de izquierdas.