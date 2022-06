Marifrán Carazo (PP): "La de Juanma Moreno y el Partido Popular es la única opción que garantiza que Granada avance"

Marifrán Carazo nació en Valladolid, pero lleva tantos años afincada en la provincia de Granada que ella misma se define como la "consejera granadina". Durante la legislatura que ahora termina ha estado al frente de Fomento, la cartera responsable de una de las parcelas que más déficit histórico acumula en Granada: la de las infraestructuras. Con el permanente runrún de si algún día acabará siendo candidata a la alcaldía de la capital, y una intensa tarea a lo largo de estos más de tres años y medio en la Junta, Carazo encabeza ahora la lista del PP por la provincia de cara al 19J. Es la tercera candidata en pasar por los micrófonos de GranadaDigital para explicar su programa. Antes de ella lo hicieron Noel López, del PSOE, y Concha Insúa, de Ciudadanos. Le seguirán las 'número uno' de las listas de los partidos de izquierdas: Ana Villaverde, de Adelante Andalucía, y Alejandra Durán, de Por Andalucía en Granada. Cabe reseñar que la cabeza de lista de Vox por Granada, Macarena Olona, no ha aceptado la invitación a través de su departamento de prensa para ser entrevistada.

Puede escuchar la entrevista a Marifrán Carazo de forma íntegra en formato podcast aquí.

Pregunta. ¿Por qué la gente tiene que votar al Partido Popular en estas elecciones?

R. Hay que votar a Juanma Moreno y al Partido Popular porque es la única opción que garantiza que Granada avance. Es la única opción que hoy garantiza que Granada sume en el conjunto de Andalucía, sea líder en esa Andalucía que avanza con firmeza, mejore sus posibilidades y, también, tenga todas las oportunidades que tiene una provincia como la nuestra. Creo que, por primera vez, Granada pinta y suma en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Está recuperando un tiempo perdido en el que los gobiernos anteriores no contaron con ella lo suficiente ni hicieron llegar las inversiones necesarias. Un tiempo en el que Andalucía no destacaba y Granada no tenía protagonismo. Hoy avanza con protagonismo y firmeza en esa Andalucía líder. Además, debe hacerlo también para mejorar su economía. En 2021, ha sido una provincia con liderazgo en la creación de empleo. El pasado mes de abril era la segunda en la que más empleo se creaba. Granada tiene grandes oportunidades para seguir creciendo y avanzando, y lo tiene que hacer de la mano de Juanma Moreno, que, por cierto, es el candidato más granadino. El que ha defendido esa posición de protagonismo de la provincia. Tiene mujer e hijos granadinos. Le duele Granada y la pisa cada vez que puede. Conoce toda su potencia y también sus dificultades y sabe cuáles son los proyectos pendientes que necesita Granada y que, paso a paso, con enorme firmeza, hemos desbloqueado, todos avanzando para conseguir que lleguen esas inversiones.

P. Ahora se le conoce muchísimo más que en la anterior campaña por esos cuatro años como consejera. ¿Cómo está viviéndola personalmente? ¿Es más o menos duro?

R. Estoy disfrutando mucho la campaña. A mí me gusta estar en la calle y hablar con la gente. Sobre todo, si lo que tienes que contar es una gestión o trasladar todo lo que has hecho, que ha sido mucho, pues todavía se vive con mayor ilusión y más entusiasmo. A diferencia campaña anterior, hemos llegado desde el Gobierno, con una gestión que avala y un trabajo hecho. Queda mucho por hacer y mucho por avanzar. No queremos ser positivos, pero sí decir alto y claro que Granada ha avanzado y que hemos conseguido poner en marcha proyectos e inversiones que eran muy importantes. Además, Granada mejora sus datos económicos, de creación de empleo, es récord de exportaciones en el primer trimestre. En los últimos meses se han constituido 1.200 empresas.

Estamos tirando de una Granada diferente, con base tecnológica, la del acelerador de partículas, donde la Junta de Andalucía está implicada al máximo. Favoreciendo en el PTS empresas tecnológicas y de innovación que están trasladando una nueva imagen y una oportunidad también para crecer en ese sector. Con más inversión que nunca también en nuestra universidad, que participa de esa estrategia, y lo tiene que seguir haciendo, acordando un sistema de financiación que ha sido justo. También favoreciendo y ayudando a nuestras pymes y autónomos, con hasta 88 millones de euros que les han llegado en los momentos más complicados de la pandemia, y con una inflación por las nubes que no contiene Pedro Sánchez y el Gobierno de España. También ayudando a un sector pujante y de referencia, que también se encuentra más digitalizado y asumiendo más innovación que nunca, que es la agroindustria. Visitar la Costa Tropical, nuestras cooperativas, las empresas del sector agroindustrial, porque ya es industria, dejaría boquiabierto a cualquiera. Qué grado de madurez y cuánto están contribuyendo, a pesar de las dificultades, a generar empleo.

Esas dificultades son la ausencia del ferrocarril, del Corredor Mediterráneo, que aún no ha llegado a nuestra provincia. Está parado en Pulpí, luego en el límite con Andalucía, un proyecto que tiene que avanzar. Tiene que consolidarse y culminarse. Estamos en un proyecto funcional y tiene que avanzar para favorecer esa agroindustria, igual que la conexión con el Puerto de Motril. Por cierto, una infraestructura que, a pesar de carecer de esa conexión que sería vital, avanza mes a mes en la actividad que genera y que va a contar con proyectos para ampliar enormemente la infraestructura y también para conectarla con la ciudad de Motril. Es nuestra cabecera de la Costa Tropical y también tiene que seguir creciendo.

P. Me ha definido algunas de las líneas del programa y algunos de los logros conseguidos. Dígame qué puntos fundamentales del programa puedan favorecer la vida de los granadinos.

R. Lo que más nos preocupa son las familias granadinas, especialmente, las que lo están pasando mal. Aún se sigue pasando mal. Hemos salido de una pandemia que hemos afrontado desde el punto de vista sanitario, pero también volcándonos en la recuperación económica y en la creación de empleo; nos preocupan esas familias granadinas que lo están pasando mal. Hoy un carro de la compra les cuesta mucho más y vamos a tener que seguir ayudándolas, invirtiendo en esa política social más que nunca, como hemos hecho. También fortaleciendo nuestro sistema sanitario y educativo, con más docentes que van a ganar más y tienen equiparado su sueldo con el resto, al igual que los sanitarios. Eso está aprobado con acuerdo por este gobierno. En definitiva, fortaleciendo esos sistemas y el servicio tan importante que prestan.

Nos hemos comprometido a continuar bajando impuestos, pensando en esas familias que lo necesitan. El dinero en estos momentos tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Cumplimos con ese compromiso de suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que no es ningún impuesto de ricos como dice la izquierda. Nos afecta a todos y tributamos por esos ahorros durante toda la vida. Vamos a ampliar incluso a sobrinos esa supresión del impuesto, rebajándolo hasta el máximo que podamos. Andalucía ha pasado de ser un infierno fiscal, y de las cinco comunidades autónomas en las que más impuestos se pagaban, a ser de las cinco donde menos se paga. Eso también va a ayudar y beneficiar a las familias granadinas. Y favoreciendo la inversión, con la llegada de proyectos importantes que, en algunos casos, ya tienen financiación gracias al trabajo desde el primer día.

Yo me comprometí a mejorar la movilidad de Granada y de su Área Metropolitana en el marco de las competencias que tiene la comunidad autónoma. Me preocupa la calidad del aire de Granada. Creo que es un problema muy importante de nuestra ciudad y, en ese marco competencial de la consejería que dirijo, hemos fortalecido el uso del transporte público que gestiona el Consorcio de Transportes, aumentando el número de servicios, frecuencias. Con más lanzaderas y más conexiones. Lo vamos a seguir haciendo con más presupuesto. Ha pasado de tener dos a cinco millones de presupuesto. Así se defiende el transporte público, y no dándole hachazos, como ha hecho el Gobierno de España en el mapa concesional que hemos conocido y que suprime tres conexiones que atraviesan, conectan y vertebran la zona norte de nuestra provincia: las de Barcelona, Tarragona y Castellón. Vamos a seguir motivando el uso del transporte público, la construcción de infraestructuras para ese uso del transporte público con plataformas reservadas o aparcamientos disuasorios.

No solo vamos a mejorar el servicio de Metro, como hacemos a diario, sino que también va a ser ampliado. Y fruto de trabajar en ese estudio de alternativas. así como las diferentes propuestas, hemos conseguido la financiación de los Fondos Next Generation, con 110 millones de euros, que tiene que estar ejecutada en 2026. Luego el tiempo que tenemos se corresponde con licitar la obra a finales de 2022 o principios de 2023, como nos hemos comprometido una vez que esté supervisado el proyecto constructivo que avanza. El que va a conectar y va a ser la primera fase de la ampliación del Metro enlaza Armilla, Churriana y Las Gabias. Son 68 millones para la obra de construcción en superficie de ese nuevo ramal y hasta 40 para comprar ocho nuevos trenes. Son necesarios para esta ampliación y las que vengan después, pero también para mejorar el servicio que ofrece hoy el Metro de Granada. Fíjese, con planificación y trabajo, lejos de pensar que íbamos a tener Fondos Next Generation para plantearlo, hoy ese proyecto ha sido elegible y cuenta con fondos. Este mismo trabajo es el que tendría que haber hecho el Gobierno de España. Ha perdido tres años y medio en los que seguimos con el mismo papel en el estudio funcional del Corredor Mediterráneo Almería-Granada, en el del tramo del Corredor Mediterráneo Granada-Bobadilla-Antequera. Y sin un papel con el trabajo realizado por el Puerto de Motril para con conectar mercancías y viajeros con nuestra ciudad. Lo importante es licitar la redacción de proyectos y estamos trabajando sobre otros para mejorar la movilidad también de Granada y su Área Metropolitana, rescatando VAU [vías de alta capacidad] que el gobierno anterior dejó pintadas en el POTAUG [Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada], pero que ha sido incapaz de poner y de desarrollar. De ahí todos esos problemas de movilidad que tenemos que afrontar por todos los frentes.

P. Todas las encuestas parecen indicar que el Partido Popular va a ganar las elecciones y el tema va a ser por cuánto. ¿Temen tener que gobernar con Vox?

R. El Partido Popular hoy es un partido muy importante en el conjunto de Andalucía. Tenemos numerosas alcaldías, es un partido de gobierno y esa es la expectación y la ilusión que tiene. Así lo ha trasladado Juanma Moreno. Nuestro objetivo es seguir gobernando en Andalucía y con una amplia mayoría. Todos nosotros salimos a ganar y lo que esperamos es que se llenen las urnas con el voto de Juanma Moreno el domingo, en reconocimiento a un trabajo en un momento complejo, con pandemia y para dar continuidad a ese primer gobierno del cambio. Un cambio que se tiene que consolidar. Ese cambio que está contribuyendo a que Granada y Andalucía avancen, luego necesitamos más tiempo. Evidentemente, en tres años y medio no da tiempo a favorecer todos los cambios y poner en marcha todas las medidas y todos los proyectos. Vencer cuestiones que llevaban enquistadas más de 30 años no da tiempo en tres años y medio.

Por eso pedimos la oportunidad y Granada tiene la oportunidad de dar continuidad a ese gobierno, de seguir contando con Juanma Moreno como presidente y que siga pensando y apostando por Granada. Yo quiero seguir invirtiendo en las infraestructuras y educativas, como lo ha hecho este primer gobierno. Son 70 millones de euros en infraestructuras sanitarias y 40 millones en infraestructuras educativas. Quiero dar comienzo a la ampliación del Metro de Granada y terminar ese proyecto en cuestión de meses. Quiero seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los granadinos bajando sus impuestos. Esa es la voluntad de Juanma Moreno y del gobierno futuro si los granadinos quieren seguir contando con nosotros. Y también dotar de muchos más proyectos a la provincia de Granada sobre los que trabajamos. Esas VAU y otros viarios de carreteras sobre los que trabajamos. Eran proyectos históricos que hemos conseguido, algunos, culminar y otros dejar iniciados.

P. Ha toreado un poquito la respuesta de Vox. ¿No es el momento de hablar de Vox?

R. Yo creo que no. En esta campaña tenemos tantos argumentos, tanta gestión de gobierno y tantos proyectos que hemos impulsado, que yo quiero hablar de lo que he hecho y no de los demás. Y después, hablar de lo que vamos a seguir haciendo y de lo que vamos a hacer, de nuestro programa electoral, con la credibilidad de los deberes hechos y de haber cumplido el programa electoral anterior, que es muy importante. Luego, ¿para qué necesitamos hablar de los demás? Yo no consumo un minuto porque creo que el tiempo que tengo es para contar lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo con el aval del trabajo desarrollado durante todo este tiempo y, por tanto, con el compromiso de seguir haciendo avanzar Andalucía y Granada.

P. Pues vamos a hablar de lo que se va a hacer, del futuro. Respuestas muy breves para evitar que se haga muy larga la entrevista. ¿Cómo se puede mejorar, por ejemplo, la Alhambra?

R. La Alhambra ha cambiado su gestión de forma radical. Ha pasado de ser titular negativo, incluso de corrupción investigada en los juzgados, a tener una gestión transparente, eficaz y, sobre todo, granadina, tal y como nos comprometimos. El dinero de la Alhambra se queda en primer lugar en la Alhambra para su conservación, con inversiones de hasta 17 millones de euros que hemos realizado en tres años y medio, y también en Granada, que era un compromiso reflejado en el Plan Alhambra de que el dinero también se dirigiera a mejorar el patrimonio, el Albayzín y el centro histórico. Veinte millones de euros, y hasta 40 proyectos, que nos van a ayudar a fortalecer esa Granada patrimonial y cultural para conseguir ese objetivo, esa ilusión, que tenemos los granadinos de ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Con la Alhambra hemos cumplido mejorando su gestión, siendo transparentes, más granadina y acercándola al Albayzín, el Sacromonte y el centro histórico con esa recuperación del patrimonio.

P. ¿Y la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada?

R. Pues la aspiración es convertirla en la mejor estación del mundo. Tiene todas las características para serlo por su climatología y su ubicación. Hay que favorecer la inversión, como hemos hecho con 52 millones de euros, que ha supuesto la mayor inversión producida en los últimos 20 años en la estación de esquí. Son 310 nuevos cañones de nieve que garantizan la temporada. Hemos invertido en dos nuevos telesillas que van a inaugurar la temporada 2022-2023 y estamos preparando proyectos de futuro como un nuevo telecabina que dé acceso a la parte superior de la estación de esquí; mejorar la superficie de Borreguiles, que hoy es el epicentro del esquiador, ordenándolo y mejorándolo para favorecer la atención al usuario. Yo creo que la estación de esquí ha de convertirse en la mejor también por los servicios que ofrece, y todavía nos queda mejorar ese día de la estación de esquí favoreciendo una inversión que ha sido importante y que va a venir continuada.

P. ¿Es viable el teleférico?

R. El teleférico fue un proyecto que venía de mano de la iniciativa privada y se paró por los gobiernos anteriores. Siempre hemos dicho que nos gustaría rescatar ese proyecto, pero tiene que venir de la mano de la iniciativa privada. Una vez que presente ese proyecto, se tendrá que valorar su viabilidad social, económica y medioambiental. Pero nos parece que fortalecer el acceso a la estación de esquí debe de ser objetivo principal. Hemos mejorado la carretera A-395, invirtiendo millón y medio de euros principalmente en algunos puntos destacados en los que había desplazamientos para garantizar su seguridad vial y fortaleciendo todo el firme. Pero, además, estamos estudiando cómo podemos aumentar su capacidad, con un tercer carril en algunos puntos, para mejorar el acceso. Si también podemos mejorar el acceso a la estación de esquí con un teleférico que estudie esa viabilidad y venga de la mano de la inversión privada porque se dan los números, el Gobierno de la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es arropar el proyecto, y no desde el primer momento descartarlo y desecharlo.

Eso hemos hecho con los puertos deportivos en nuestra provincia: acompañar a la iniciativa privada. Hoy, la Marina de Motril, que tantos años llevaba hablándose de ellos, cuenta por primera vez con el estudio de viabilidad favorable de la Junta de Andalucía y de mi consejería, la de Puertos. Y es porque hemos arropado ese proyecto técnicamente desde el primer minuto para que sea viable, posible desde el punto de vista medioambiental, en primer lugar, pero también desde el social y el económico. Y a punto de contar con el informe está también el nuevo puerto deportivo en Almuñécar. Cuando se quiere ir de la mano de la iniciativa privada se puede ir, pero garantizando que esos proyectos puedan ser viables y posibles. Es obligación de este gobierno el favorecer la inversión y tomar como propios proyectos que vienen del sector privado, que son necesarios y que van a conseguir generar empleo y nuevas oportunidades. En este caso, a Sierra Nevada y su estación de esquí o a nuestra Costa Tropical con los puertos deportivos.

P. Ya nos ha hablado del tren a Motril o las conexiones ferroviarias de la provincia. No sé si merece la pena hablar del Aeropuerto de Granada y la importancia que tiene para el turismo de esta ciudad...

R. Yo creo que el Aeropuerto de Granada tiene que seguir creciendo... Bueno, el de Granada-Jaén, con ese nombre socialista, pero tiene que seguir creciendo y aportando nuevas conexiones. Es verdad que cuando escuchaba al Partido Socialista decir que su compromiso era ampliar el Metro al Aeropuerto, yo decía que lo primero a lo que tiene que comprometerse el Partido Socialista es a mejorar la infraestructura del Aeropuerto, que hoy depende del Estado, y a contemplar nuevas conexiones. Evidentemente, una conexión con Metro para dos servicios diarios no sería rentable. Esa viabilidad económica y social no se justificaría. Con esto no estoy descartando en ningún momento el que tenga que tener esa conexión. Pero hoy por hoy, con el número de servicios que ofrece el Aeropuerto de Granada, sería claramente insuficiente. Yo creo que hay que tomar las cosas con sentido común, y lo que tenemos que empezar es sumando conexiones y que también sean internacionales para atraer turismo internacional. Y la primera la de Madrid, que está mermada y es una reivindicación con un amplio respaldo empresarial. Una vez consigamos tener más servicios, aumentar su oferta y dimensionar el Aeropuerto también a nuestro turismo, podremos contemplar el Metro y favorecer otro tipo de conexiones.

Entiendo que necesitamos reconsiderar la situación en la que vive nuestro Aeropuerto y traer nuevas conexiones. E igual con el AVE. Nos ha costado demasiado tiempo, recursos y esfuerzo que llegue a nuestra ciudad para tener tres conexiones semanales. Me parece que tenemos que exigir más para atraer turismo de jueves a domingo y fortalecer esa oferta. Respecto a las conexiones ferroviarias que se ofrecen en Andalucía, hemos dado un paso adelante desde el Gobierno andaluz. Con la experiencia de gestionar nuestros metros, nos hemos ofrecido al Gobierno de España a facilitar nuevas conexiones y gestionarlas con iniciativa privada y concesiones para poder fortalecer ese servicio ferroviario que, prácticamente, está muy reducido en el conjunto de Andalucía. La conexión dentro de Andalucía. Por ejemplo, la de Granada con Córdoba, Málaga o Sevilla. Inauguramos una con la ciudad de Málaga y es un servicio diario. Creo que se queda corta también. Luego, primero dimensionemos los servicios y la oferta, ampliémoslos, y después reclamemos infraestructuras.

P. Tengo que hacerle esta pregunta porque no hago más que escuchar que Marifrán Carazo será candidata a la Alcaldía de Granada en 2023. ¿Es un rumor, algo que se baraja, o es cierto? Y, sobre todo, ¿a Marifrán Carazo le apetecería ser algún día alcaldesa de Granada?

R. Esto me lo preguntan y yo sé que la gente lo está hablando. No ahora, sino desde hace tiempo. Pero yo tengo la enorme responsabilidad hoy de seguir siendo la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, la consejera granadina, porque ejerzo de granadina allá por donde voy. Tengo la enorme responsabilidad de encabezar la candidatura de nuestro presidente, Juanma Moreno, y también de ser voz en el Parlamento de las necesidades de Granada como lo he sido durante un tiempo. Y no es no querer contestar, pero hoy por hoy estoy muy centrada en seguir gestionando esa consejería que es tan importante, rescatando e impulsando proyectos determinantes y es cuestión también en estos días de ver qué ocurre. Ojalá podamos seguir gobernando Andalucía, que Juanma Moreno siga siendo el presidente y tenga que tener y tomar la decisión de formar gobierno. Yo estaré siempre a su disposición, a la de mi partido y a la de los granadinos para esa cuestión y para otras. Porque donde esté voy a defender Granada como lo he hecho: en el Parlamento, como consejera, defendiendo los proyectos que necesitaba y con el mejor aliado que he tenido, que es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Con mujer granadina, con hijos granadinos que lloraban el otro día viendo el descenso del Granada CF, sufriendo y preocupados por Granada. Donde esté, siempre voy a pensar en Granada por encima de todo.

P. Lo último es ofrecerle la oportunidad de que Marifrán Carazo envíe un mensaje a los ciudadanos granadinos de cara al próximo 19J.

R. Granada se juega mucho. Creo que llevábamos muchos años llorando, pensando que la Junta de Andalucía no nos representaba, que no contaba con Granada ni invertía lo suficiente en nuestra provincia. Que en Granada todos los proyectos acababan con dos dígitos y ninguno se remataba. No llegaban ni se concluían los proyectos de la Junta de Andalucía. Y creo que hemos demostrado que, en tres años y medio, y en un momento muy duro por la pandemia, Granada hoy suma y cuenta en la Junta de Andalucía. Nadie entiende Andalucía sin Granada. Y no solo eso, sino que es protagonista en la Junta de Andalucía, y también en esa Andalucía que es líder y que está avanzando, creciendo y generando empleo y oportunidades. Granada tiene que subirse a esa ola, no puede desaprovechar la oportunidad de seguir pintando, sumando, rescatando proyectos y contando con la inversión y el cariño de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno.

Tenemos que completar ese cambio que ya notamos y percibimos los granadinos, las inversiones que conocemos, las que están previstas e iniciadas o las que ya se han desarrollado y ejecutado. Algunas de ellas parecían mentira porque llevaban años comprometidas, pero no habían llegado nunca. Hay que completar un gobierno que apuesta por Granada, con Juanma Moreno al frente, que tiene los proyectos previstos, planificados y encargados. Y así consolidar ese cambio el avance que Granada demuestra cada día apoyando a nuestras pymes, empresas y a las familias. Sobre todo, a las familias granadinas, que tienen que sentirse muy orgullosas porque en el peor momento, cuando más hemos sufrido y, especialmente, Granada, la provincia ha estado a la altura y ha tenido un gobierno a la altura de la expectación que tenía Granada. Sigamos avanzando y solamente se puede hacer de la mano del gobierno de Juanma Moreno, que ha de contar con una amplia mayoría. Yo sí que quiero terminar pidiendo a los granadinos que el domingo vayan a las urnas. Me gustaría que la provincia de Granada fuera la de mayor participación, donde se llenasen las urnas de votos a Juanma Moreno para reconocer ese esfuerzo y todo el trabajo que hemos desarrollado. Ojalá Granada el domingo participe activamente y no pierda la oportunidad de seguir creciendo y seguir siendo protagonista en el conjunto de Andalucía. Pero de una Andalucía líder, donde Granada tiene que seguir siendo protagonista de toda esa historia: del crecimiento y del avance de Andalucía.