Concha Insúa (Cs): "Somos el dique de contención de la ultraderecha"

La gestión de las consejerías que le ha tocado dirigir durante la legislatura son el aval en el que Ciudadanos confía para darle la vuelta a las encuestas en estas elecciones andaluzas. Así se ha encargado de dejarlo claro la cabeza de lista por Granada de la formación naranja, Concha Insúa, quien se ha convertido en la segunda 'número uno' de los principales partidos que concurren el 19J en pasar por los micrófonos de GranadaDigital para ser entrevistada y explicar su programa. Antes de Insúa, estuvo en nuestro periódico su homólogo en el PSOE, Noel López, y tras ella también desfilarán por el diario líder nativo digital la cabeza de la lista del PP en Granada, Marifrán Carazo; la también número uno de la provincia de Adelante Andalucía, Ana Villaverde, y la cabeza de lista de Por Andalucía en Granada, Alejandra Durán. Cabe reseñar que la cabeza de lista de Vox por Granada, Macarena Olona, no ha aceptado la invitación para ser entrevistada.

Pregunta. No sé qué le dicta la experiencia, pero en este momento Ciudadanos nada contracorriente y tiene que luchar mucho más que otros partidos en campaña... ¿Está siendo especialmente dura?

Respuesta. Nada contracorriente, que es lo que ha hecho siempre Ciudadanos, que parece que ha tenido siempre que demostrar que sabe hacer las cosas. Ya nos pasó en 2015, cuando nos daban cero diputados en la Junta de Andalucía, y Juan Marín demostró que con nueve parlamentarios era posible no solo erradicar la corrupción en la Junta de Andalucía, echando a Chaves y Griñán, sino que, además, retorció la voluntad de Susana Díaz y consiguió eliminar el impuesto de sucesiones. Ese que ahora otros quieren atribuirse como un mérito personal, pero lo cierto es que fue Ciudadanos el que lo eliminó. Igual que hemos conseguido que Andalucía experimente el mayor cambio económico y social de los últimos 20 años desde que entramos en 2018. Hemos conseguido esa tercera modernización, pero necesitamos cuatro años más. ¿Y hay que correr contrarreloj y algunas veces con el viento en contra? Ya sabemos cómo es la política. Unos quieren atribuirse el mérito, otros intentan atacar, pero nosotros seguimos con rumbo fijo. Seguro que habrá sorpresas, estoy convencida por lo que veo en la calle y porque además las necesita Andalucía. Somos el único partido que vamos a poder contener a los populismos. Un gobierno sin Ciudadanos no le da ni a la derecha ni a la izquierda.

P. ¿Confía en volver a salir como parlamentaria?

R. Sí confío porque, además, Granada necesita una voz que trabaje, luche y tenga orgullo de pertenencia a una tierra que todos dicen que es maravillosa, aunque la realidad es que aquí no había llegado tanto dinero en infraestructuras ni se había mirado a Granada de la misma manera que cuando nosotros llegamos a la Junta. Yo tengo un dicho de mi padre, que es "Pa’tu casa hasta un resfriao'". Y es lo que he hecho.

P. ¿Cuál es su objetivo en estas elecciones? Lo digo porque se pone a Ciudadanos como el muro para evitar que entre la ultraderecha de Vox en el Gobierno andaluz.

R. El objetivo real de Ciudadanos es seguir gobernando la Junta de Andalucía. Es verdad que parecía que podía haber unas encuestas en contra, que cada vez lo están menos. Somos, efectivamente, ese dique de contención de los populismos. Solo hay dos posibilidades en estas elecciones: un gobierno con Ciudadanos, que ha demostrado que gestiona bien todas las consejerías en las que hemos tenido responsabilidad, o un gobierno del Partido Popular con una ultraderecha porque con el resto de partidos no dan los números. Por eso es estratégico, crucial y útil que Ciudadanos esté. Ese voto tiene que llegar a Ciudadanos porque somos ese dique de contención. Hay quien se atribuye todo el mérito de este gobierno del cambio. Nosotros vamos a evitar que cuatro años después sea un gobierno de dar el cambiazo. Con nosotros ha sido posible porque asumimos las consejerías más estratégicas. Voy a enumerarlas porque no quiero que nadie se confunda ni se atribuya el mérito de Ciudadanos.

Hemos gestionado Educación. Lo ponen como algo novedoso y se saca pecho de cómo se ha transformado la Consejería. Lo ha llevado mi querido Javier Imbroda. Hemos gestionado Políticas Sociales, donde ha habido un antes y un después, y también en Conciliación porque la hemos elevado a rango de consejería. Empleo, Trabajo Autónomo y Formación la hemos llevado nosotros. Hemos erradicado de la formación la corrupción que veníamos arrastrando. Pero es que se ha creado empleo en Andalucía. Uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se crea aquí. Son políticas liberales de nuestro partido. Luego Turismo. El turismo ha sido la joya de la corona. Se ha invertido más dinero que nunca, pero es que se ha hecho en Granada, dignificando no solamente el propio turismo, sino nuestras playas o el Geoparque, donde hemos invertido cuatro millones de euros. Lo hemos hecho accesible y seguimos trabajando en esa línea.

Regeneración. En Andalucía no se hablado de regeneración nunca. Ha sido Ciudadanos quien ha evitado que hubiera corrupción. Con nosotros no va a haber nunca corrupción en una comunidad autónoma o ayuntamiento, ni lo vamos a permitir. Los andaluces ya no hablan de corrupción. Veníamos de la peor época, de un saqueo a los andaluces. A diferencia de otros partidos, ese dinero que se gastaron en prostíbulos y miles de fiestas, nosotros hemos decidido que es de todos. Le hemos dado la vuelta a la FP y a su modelo productivo. Y lo hemos hecho también en Justicia. Los Juzgados de Almuñécar estaban que eran una pena y ahora hemos invertido 800.000 euros. O en Economía. Cuando aquí hablamos de Inteligencia Artificial y de un ecosistema propicio para las grandes empresas, pero sin olvidarnos de las pequeñas y los comerciantes; o de esa maraña burocrática en el PTS, quien lo ha hecho ha sido Ciudadanos. Hemos sido los únicos que hemos estado con la venta ambulante y reactivaremos el Plan de Dinamización del Comercio Ambulante. Y así podríamos seguir con muchas cosas. Ha sido Ciudadanos y no el Partido Popular.

P. Con esos logros de estos últimos años, ¿por qué en su opinión los granadinos deberían votar a Ciudadanos el próximo 19J?

R. Porque ha demostrado que en las instituciones no solo sabe gobernar, que puede hacerlo cualquiera, sino también gestionar. Hemos puesto en el centro de las políticas a las personas por encima de cualquier otra cuestión. No hemos tenido ninguna discriminación por territorios y hemos gobernado para los que nos votan y para los que no. Juan Marín ha estado al frente en la peor época, con la crisis que hemos tenido del Covid, y ha sido capaz de reactivar económicamente y socialmente a esta comunidad autónoma. El voto útil, estratégico y consciente que va a desterrar esos populismos es el de Ciudadanos.

P. ¿En qué puede mejorarle Ciudadanos la vida a los granadinos?

R. Principalmente, con unas infraestructuras que se llevan reclamando más de 20 años. Por ejemplo, en la Costa Tropical. Los populistas hablan de nuestros agricultores, pero lo cierto es que el único partido político que ha llevado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado ha sido Ciudadanos. Nosotros registramos esas enmiendas exigiendo que las conducciones de la Presa de Rules estén ya. Y para nuestros agricultores, ese relevo generacional. No se puede penalizar a quien tiene una pequeña explotación y no puede traspasarla a sus hijos. O si no tiene hijos, a un vecino. Y, además, anclando a las personas al territorio, dándole recursos económicos y fortaleciendo los ayuntamientos. Quiero recordar que había una deuda del Partido Socialista a los ayuntamientos. Eso los asfixia. Nosotros hemos pagado esa deuda para que tengan recursos. Eso es facilitar la vida a los ciudadanos. Pero también con la vertebración que necesita Granada por ferrocarril, como en el caso del corredor ferroviario. No podemos seguir hablando de eso. Tiene que ser de norte, llegando hasta Jaén –que es una reivindicación histórica que no se puede olvidar–, hasta el sur; dándole vida a toda esa zona del interior.

Si a la Línea 400 no le damos conectividad, ¿cómo queremos que la gente se aferre a su territorio y no se tenga que ir? Y, además, facilitando que monten sus negocios con la tarifa plana. A las mujeres que están en el ámbito rural y que nadie se acuerda de ellas salvo para las fotos, nosotros les hemos facilitado que puedan no solamente conciliar, sino que se queden en sus pueblos con una idea de negocio. ¿Y cómo vamos a facilitarle la vida a los granadinos que tienen comercios de proximidad? ¿A esos que se rompen la espalda todas las mañanas levantando las espaldas todas las mañanas? Yo he sido una de ellos y eso lo llevé a la Consejería de Economía. Rebajando un 30% el seguro de autónomos para todos, no solo para unos cuantos. Eso supondrá 1.200 euros de ahorro a esos pequeños autónomos que hacen ese servicio de proximidad para nuestras personas mayores. Eso es pensar por Granada. Otros piensan en sus eslóganes y hablan solo cuando llegan las elecciones. Prometen, prometen y prometen, pero luego no se traduce. Ciudadanos está ahí y ha sido el centinela de que lo que se firmó en el Acuerdo de Gobierno se cumpliera o rompíamos y nos íbamos. Concebimos la conectividad de Granada con su Área Metropolitana y, por tanto, el Metro tiene que llegar hasta allí. Somos ambiciosos porque somos reformistas. Y por eso decimos que al sur tiene que llegar hasta Alhendín y en el norte a Pinos Puente, con un ramal que nos conecte con nuestro aeropuerto. Si queremos un turismo de calidad que pernocte, tendremos que facilitarlo. Eso hará que mejoremos la calidad del aire, que no tengamos atosigamiento de vehículos y que pensemos en ese transporte colectivo que piensa en las personas. Siempre en las personas.

P. Es época de promesas y programas electorales. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que lleva Ciudadanos en su programa Ciudadanos para mejorar la vida de los granadinos y los andaluces?

R. Vamos a estar en el Gobierno andaluz, y de eso estoy absolutamente convencida porque cualquier otra opción es lío y subida de impuestos, no lo olvide. Una de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa es el refuerzo de la atención primaria, donde el 25% del gasto sanitario se tiene que destinar a su fortalecimiento. Hablamos de nuestras personas mayores, yo misma o usted mismo... De nuestro médico de familia o de cabecera, como decían nuestros padres. Tenemos que dar dignidad a nuestros sanitarios por encima de cualquier otra cuestión. Habrá que coger una partida adicional para que, en la medida de lo que podamos, lleguemos a esa convergencia que queremos para paliar el déficit estructural. Vamos a fortalecer también las especialidades. No nos olvidamos de los enfermos de ELA ni de la esclerosis múltiple, ni tampoco de las personas con discapacidad. En nuestro programa hemos dicho que las consultas ginecológicas para las mujeres con discapacidad hay que fortalecerlas. Pero también la salud bucodental de las personas: no pararlo en edades tempranas, sino hasta los 16 años. Ahí hay que invertir dinero. Y también en las enfermedades mentales. Vamos a estar vigilantes y poniendo recursos que obligaremos que lleguen a la gente.

P. Le hago una serie de preguntas sobre propuestas específicas sobre puntos neurálgicos de esta provincia. Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar la Alhambra?

R. El remanente de la Alhambra se tiene que gastar en la Alhambra y en Granada. Y habrá que darle también una responsabilidad a la gestión del monumento. Ahí vamos a estar también absolutamente vigilantes. Pero la Alhambra tiene que ser también más accesible para las personas con discapacidad. Ese es un objetivo que también tiene Ciudadanos. Tuvimos con Asogra las audioguías. Ahí vamos a meternos con ese tema, pero lo van a hacer ellos, no Ciudadanos.

P. ¿Y Sierra Nevada?

R. Hablando con los empresarios de Sierra Nevada sobre su estacionalidad, que no haya un conflicto de intereses entre lo medioambiental y el desarrollo. Y también habrá que ver los recursos que hay que trasladar a Sierra Nevada para que sea absolutamente sostenible, pero pensando en la gente que también se juega los cuartos allí arriba. Hay que pensar en ellos porque son muchas familias. No hemos tenido las competencias, pero vamos a dar un empujón importante.

P. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos con respecto al cierre del anillo?

R. Está todo el mundo hablando del cierre del anillo, y Ciudadanos ha dicho que hay que hablar con los expertos y que hay que tener un debate sosegado. Hay que hablar de patrimonio, de la conexión y con Medio Ambiente. Se ha encargado un estudio de viabilidad del cierre del anillo, y ahí vamos a estar nosotros y decir lo nuestro. Vamos a escuchar a los técnicos porque no queremos que haya ocurrencias ni anuncios de última hora. Por favor, esto de hacer anuncios de última hora, no. Hechos tangibles.

P. Ya ha hablado de la ampliación del Metro por el Área Metropolitana, pero no sé qué piensa de que pase por el centro de la ciudad.

R. Ya he dicho que entiendo Granada con la capital y su Área Metropolitana. Que el Metro pase por el centro también merece ese debate reposado. Lo que Ciudadanos no va a consentir es lo que pasó con Camino de Ronda, donde se asfixió a todos los empresarios. La gente tuvo que cerrar sus negocios. Y nos tiramos con el Camino de Ronda abierto en canal... ¿Cuántos años? No, cada obra que se acometa en Granada se hará pensando no solamente en esa conectividad, sino también en los comercios, que son nuestro tejido productivo, y hay que protegerlos, y en los ciudadanos. Los dos partidos mayoritarios siempre han mirado para otro lado. Cuando le ha tocado a uno se ha puesto de costado, y cuando le ha tocado el otro, ha dicho: "A mí no me mires". Esto de obras faraónicas, sí porque Granada las necesita y tiene muchísimo atraso y letargo, y porque hay que vertebrar, pero, oiga, no vamos a hacerlo como la última vez. Así no.

P. ¿El tren a Motril es necesario?

R. Absolutamente necesario. Es el único puerto que no está conectado ferroviariamente. Hemos estado tres años y medio avanzando en muchas cosas, pero no vamos a consentir ni un minuto más que engañen más a los granadinos. Motril tiene que estar conectada y esa es una reivindicación de Ciudadanos, no de otros. Nosotros lo hemos hecho. Ya le digo que lo hemos reclamado a los Presupuestos Generales del Estado vía enmienda. Ahora dicen que hay un dinero liberado, pero yo lo quiero ver en los papeles firmado. Como hemos hecho nosotros esta semana con el CERMI, con las personas con discapacidad. Hemos dicho: "Os subimos el 6% del coste por plaza, que lo llevabais reclamando desde que os lo congeló el Partido Socialista". Pero firmado y con carácter retroactivo a 1 de enero. Lo que no está en los papeles no existe.

P. ¿Se puede potenciar de alguna manera el Aeropuerto de Granada?

R. Absolutamente. Con esas conectividades y esa conexión que debe unir la vía ferroviaria con el Metro. Eso es facilitar y, además, dando una oferta. Si no tienes infraestructuras todo es mucho más difícil. Hay gente que se va a aeropuertos que tienen la conectividad mucho más fácil. Y las frecuencias, por favor. Aquí no vale que te hagas una fotografía con una bandeja de pastas diciendo que ha venido un avión más, y luego no peleemos de la mano todos. En esta ciudad se tienen que acostumbrar a poner los recursos necesarios no solamente los alcaldes de turno, sino el alcalde, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio o el Ministerio. Todo el mundo dice que Granada es una ciudad maravillosa, pero aquí ha llegado muy poquito dinero hasta que llegó Ciudadanos a la Junta de Andalucía.

P. También la capitalidad cultural europea, que desde su partido se ha hecho de forma firme.

R. Absolutamente. Nosotros hemos puesto nuestra parte, que eran diez millones de euros, y estamos esperando a que nos diga el alcalde de Granada cuándo va a poner la suya. Es nuestra apuesta y vamos a seguir trabajándola.

P. Ha apostado también por la innovación y la tecnología.

R. Pusimos 14 millones de euros para el acelerador de partículas, pero también para la Agencias de Inteligencia Artificial, nuestra apuesta.

P. Queremos que haga una última reflexión dirigiéndose directamente al votante. ¿Qué le quiere comentar para terminar?

R. Nosotros queremos decirle a ese votante moderado, consciente, que es tanto de centroderecha como de centroizquierda, y que quiere que en Andalucía no haya líos ni que entren los extremos, que un voto más al Partido Socialista no le suma, y un voto más al Partido Popular no le suma. El único voto útil es el de Ciudadanos. Queremos seguir gobernando y trayendo las transformación económica y social a esta tierra. Lo que le pido a los Ciudadanos que confiaron en nosotros en 2015 y en 2018 es que sigan confiando en Ciudadanos. No los vamos a defraudar.